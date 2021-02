Hazánkban már négy vakcinával is oltanak

Ettől a héttől már négy vakcinával is oltanak, a fővárosban kezdődik az orosz Szputnyik V vakcinával az oltás - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Utoljára frissítve: 2021. február 9. 17:14

2021. február 9. 16:33

Müller Cecília elmondta: 560 fővárosi háziorvost kérnek arra, hogy válasszanak ki praxisukban öt embert, aki az oltópontokon kapja meg a Szputnyik V oltóanyagot. A vakcinából 2800 adag áll most rendelkezésre, és krónikus betegséggel nem rendelkezők kaphatják meg - tette hozzá.



Emlékeztetett, ebből az oltóanyagból "nem rendelkezünk tetemes mennyiséggel". Még decemberben érkezett hatezer adag Szputnyik V, ebből laborvizsgálatok után szabadították fel a most beadható mennyiséget.

Koronavírus elleni oltóanyagot, újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat pakolnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet udvarán 2021. február 9-én. MTI/Balogh Zoltán



Ebből az oltóanyagból további húszezer ember beoltására elengedő mennyiség van az országban, de ezen tételek laboratóriumi vizsgálata még folyamatban van - jelezte.



A héten már nemcsak az oltópontokon használhatják, hanem a háziorvosok is olthatnak a Pfizer-vakcinával, amelyből kedden 85 410 adag érkezik Magyarországra, és egy ampulla 5-6 ember beoltására elég. A regisztrált beolthatók listáját az orvosok ismét megkapják, és a rendelőben kell megszervezni a legidősebbek oltását - mondta a tisztifőorvos.



Müller Cecília közölte: szintén a háziorvosoknál kezdődik a 18 és 60 év közötti, krónikus betegséggel élők oltása az AstraZeneca vakcinájával. 2040 háziorvos fog kapni egy-egy ampullát ebből az oltóanyagból, amelyből tíz-tíz ember beoltására lesz lehetőség. Ebből a vakcinából csütörtökön várható újabb szállítmány - tette hozzá.



Az AstraZeneca készítményéből is az idősebbek oltása kezdődik, de itt a krónikus egészségi állapoton is van hangsúly, hiszen fiatalabb emberek is élnek krónikus betegséggel - mondta. Ide sorolta a szív- és érrendszeri, a tüdő-, a vesebetegséggel élőket, a daganatos és a cukorbetegeket vagy a szervátültetetteket. Minden esetben a háziorvos szakmai döntésén múlik, hogy kiket olt be legelőször ezzel a vakcinával - emelte ki Müller Cecília.



Jelezte, hogy csütörtökön a Moderna vakcinájából is érkezik 21 600 adag.



Oltást eddig 291 396 ember kapott, 110 395-en pedig már valamelyik vakcina második dózisát is megkapták.



Müller Cecília fokozott figyelemre intett mindenkit, mert bár a járványügyi adatok javuló tendenciát mutatnak, az elvégzett tesztek "pozitivitási aránya" nő.

Szintén nő a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépre szorulók száma: kórházban 3792 embert ápolnak a koronavírus szövődményeivel összefüggésben, közülük 304-en lélegeztetőgépen vannak.

Majnár Miklós szakgyógyszerész hűtőládába teszi a koronavírus elleni oltóanyagot, az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat az egri Markhot Ferenc Kórházban 2021. február 9-én. MTI/Komka Péter



Az adatok azt mutatják, hogy a járvány második hullámának lefelé menő szakaszában megtorpanás látszik, és sok helyen stagnál vagy emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvizekben. "Ez némi aggodalomra ad okot" - fogalmazott Müller Cecília.



Kérdésre válaszolva elmondta, eddig 24 mintában mutatták ki a vírus brit variánsát, a brazil és az dél-afrikai mutánsra pedig még nem bukkantak rá itthon.

Megérkezett Magyarországra az ötszázezredik adag a Pfizer-BioNTech vakcinájából

Megérkezett Magyarországra az ötszázezredik adag a Pfizer és a BioNTech cég által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett vakcinából, a Comirnaty nevű oltóanyagból - tájékoztatta a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. kedden az MTI-t.

Újabb Pfizer-BioNTech-vakcinákat visz a kórházi parancsnok és egy dolgozó a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban az átvétel után 2021. február 9-én. MTI/Krizsán Csaba

Közleményükben azt írták: az első szállítmány 2020. december 26-án érkezett az országba, azt követően minden héten újabb vakcinaadagokat küldtek, hogy segítsék a koronavírus elleni küzdelmet. Kedden, a nyolcadik szállítmánnyal több mint 85 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett, így az oltóanyag itteni mennyisége meghaladja a félmilliót.



Az érvényben lévő megállapodások értelmében Magyarországra 2021 végéig 6,6 millió adag Comirnaty vakcina érkezik. Az egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint a Magyarországon eddig beoltott emberek közül 280 ezren első oltásként a Pfizer-BioNTech vakcináját kaphatták meg. A beoltottak közül több mint százezer embernek már a második dózist is beadták.



Azt írták, a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat és a BioNTech német biotechnológiai cég folyamatosan bővíti gyártási kapacitását, ennek köszönhetően a jelenlegi előrejelzések szerint ez év végéig kétmilliárd adag vakcinát biztosítanak majd a koronavírus elleni globális küzdelemhez.



Az Európai Unió egyelőre 300 millió adag vakcinát kötött le, további oltóanyag-mennyiségek 2021-re szóló megrendeléséről egyeztetés folyik a vállalatok és az Európai Bizottság között. A Pfizer és a BioNTech az eredetileg egyeztetett ütemterv szerint teljesíti az EU-ba irányuló szállításokat, a második negyedévtől pedig jelentősen növelik a szállított vakcinadózisok számát - tették hozzá.



A két cég által kifejlesztett Comirnaty a koronavírus elleni első olyan oltóanyag volt az Európai Unióban, amely feltételes forgalomba hozatali engedélyt kapott, és amelyet a 16 évesnél idősebbek aktív immunizálására, a Covid-19 fertőzés megelőzésére használhatnak az országok - emelték ki.



A 95 százalékos hatékonyságú Comirnaty vakcinát egy nagyszabású klinikai vizsgálat keretében, több mint 44 ezer résztvevő bevonásával fejlesztették ki, az oltóanyag kevesebb mint egy év alatt, elsőként kapta meg a használati engedélyt a világjárvány elleni küzdelemben - olvasható a Pfizer közleményében.





MTI