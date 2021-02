Tisztifőorvos: túl korai lenne a járványügyi szabályok enyhítése

A járványügyi adatok alapján túl korai lenne a szabályok enyhítése - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

2021. február 10. 17:41

Müller Cecília hozzátette: több városban - így Kecskeméten és Miskolcon is - "foglalkoznak a gondolattal", hogy enyhítenek az elrendelt higiénés szabályokon. Mint mondta, a város vezetésének hatásköre van a higiénés szabályok elrendelésére és az azokon történő enyhítésre is, "de ez a hatáskör rendkívüli felelősséggel is jár".

Az országos tisztifőorvos azt mondta: a járványügyi adatok alapján mindenkit körültekintésre és maximális óvatosságra int, kiemelve, hogy több ország példája is mutatja, "a korai nyitás sok veszélyt rejt magában".

Ismertetése szerint a járványgörbe tíz napja nem csökken, a második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant, a számítások szerint várhatóan a ragályosabb vírusmutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet.

A napi adatokat ismertetve elmondta: kedden 1279-cel emelkedett a fertőzöttek száma, és 98-an haltak meg. Kórházban 3747 embert ápolnak, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen. Bár az aktív esetek száma napról napra mérséklődik, a kórházban ápoltak száma nem csökken jelentősen - hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: a járványügyi helyzetet a védőoltások nagyszámú és rövid idő alatt történő beadásával lehet befolyásolni, fontos, hogy növekedjen a beoltottak száma. Közölte: eddig 292 627-en kapták meg az első védőoltását, és 113 570-en már a másodikat is.

Tájékoztatása szerint kedden kiszállították a kormányhivatalokba a Pfizer-vakcinát, amely onnan a háziorvosi körzetekbe is eljut, továbbá az AstraZeneca-vakcinával is elkezdhetik a háziorvosok a 18-59 éves krónikus betegek oltását. A Szputnyik vakcinával egyelőre a budapesti oltópontokon praxisonként öt-öt ember beoltására nyílik lehetőség - tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos köszönetet mondott a háziorvosok aktivitásáért, számítanak rájuk, mivel fontos szerepük van a megelőzésben - mondta.

Elmondta: kedden Pfizer-oltóanyag érkezett Magyarországra, csütörtökre 45 600 adag AstraZeneca-vakcinát, illetve csütörtök-péntekre 21 600 adag Moderna-vakcinát várnak. Müller Cecília hangsúlyozta: már folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, de még mindig nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű. Jelenleg a célcsoportokat próbálják minél gyorsabban immunizálni - mondta.

Arról is beszámolt: országos átlagban - kiemelten Budapest északi és déli területein, Győrben és Miskolcon - ismét emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége, és csak Békéscsabán, valamint Kecskeméten csökken.

Müller Cecília közölte: azoknak, akik mindkét adag védőoltást megkapták, és a beadásukat követően eltelt a vakcina leiratában megszabott idő, már nem kell karanténba vonulniuk, ha egy beteg környezetében kontaktszemélynek minősülnek.

Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, hogy benyújtotta engedélyezésre a Szputnyik vakcinát az Európai Gyógyszerügynökséghez az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap. Reményei szerint az oltóanyag gyorsan megkapja az engedélyt, hiszen a magyar vizsgálatokon látták, hogy "minden paraméter vonatkozásában megfelel a biztonságos és hatásos vakcina követelményeinek".

Kérdésre válaszolva Müller Cecília kiemelte: jelenleg nincs influenzajárvány Magyarországon, mindössze egy B típusú influenzatörzset tudtak kimutatni, ám a fertőzések száma messze a járványos küszöbérték alatt van. Ennek okát abban látja, hogy a higiénés szabályok betartásával nemcsak a koronavírus, hanem az összes cseppfertőzéssel terjedő betegség ellen védekeznek.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy egy társasházban karanténban levő ember nem jelent veszélyt a többi lakóra, hiszen nem hagyhatja el a lakását, így nem tudja a közös tereken átadni a fertőzést. Azt mondta, reméli, hogy márciusban lesz már olyan nagy mennyiségben vakcina az országban, hogy mindenkinek - a nem krónikus betegeknek és a fiataloknak is - elérhetővé válhat az oltás.

Az autoimmun vagy daganatos betegeket, mivel magas kockázati csoportba tartoznak, Müller Cecília szerint javasolt oltani, de náluk egyénenként dönti el a kezelőorvos, hogy állapotuk alapján olthatók-e, és melyik vakcinával.

A háziorvosok ezen a héten is folytatják az oltásokat

Az elmúlt héten országszerte több mint 10 ezer embert oltottak be koronavírus elleni vakcinával a háziorvosi rendelőkben, az oltási kampány ezen a héten is folytatódik a körükben - mondta az Országos Háziorvosi Kollégium vezetője szerdán a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

Békássy Szabolcs közölte: az elmúlt héten a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozó 82 év felettieket oltották be a háziorvosok, további 30 ezer embert pedig oltópontokra irányítottak, hogy ők is megkaphassák a vakcinát.

A védőoltási kampány a héten is folytatódik a háziorvosok körében, így 2040 praxisnak lesz lehetősége az AstraZeneca vakcinájával beoltani az 59 év alattiakat, további 2964 rendelőben pedig a Pfizer/BioNTech készítményével oltják be a legidősebbeket. Ezen a héten így már nem lesz olyan magyarországi háziorvosi praxis, ahol ne szereznének tapasztalatot a vakcina beadásában - jelezte Békássy Szabolcs.

Hozzátette, Budapesten további 560 háziorvosi praxisban nyílik arra lehetőség, hogy öt-öt jelentkezőt oltópontra irányítsanak, ahol a Szputnyik oltóanyagot kapják majd meg. Ezzel összefüggésben arra is felhívta az emberek figyelmét, hogy a tumultus és a fertőzésveszély elkerülése érdekében a megjelölt időpontokra érkezzenek.

A kollégiumvezető beszélt arról is, hogy javasolták: a jövőben minden hét elején kapják meg a háziorvosok az oltásra újonnan jelentkezők adataival hétről hétre frissülő listát.

Békássy Szabolcs úgy vélekedett, hogy a járványgörbe most "nem a legkedvezőbben alakul"; az egyfajta "őrszemként" is működő háziorvosok két-három hetes csendesebb időszak után ismét nagyobb számban tapasztalnak koronavírus-fertőzést.

Továbbra is szükséges tehát a járványügyi szabályok betartása és a védőoltásokba vetett bizalom, ez utóbbiak kapcsán pedig mindig hiteles forrásból, például a háziorvosoktól érdemes informálódni - mondta.

Operatív törzs: kedden 166 ember ellen intézkedtek a maszkviselés elmulasztása miatt a rendőrök

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 166 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón szerdán.

Kiss Róbert alezredes közölte: 123 ember ellen azért volt szükség a fellépésre, mert megszegték a 10 ezer lakosúnál nagyobb településeken a közterületi maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Közülük 18-at figyelmeztettek, 40-en kaptak helyszíni bírságot, 65-öt feljelentettek.

Elmondta: szabálytalan maszkviselés miatt tömegközlekedési eszközökön és azok várakozóhelyein 9, üzletekben, bevásárlóközpontok területén 34 ember ellen intézkedtek.

Az alezredes hozzátette, hogy a maszkviselési szabályok megszegése miatt 24 298-szer intézkedtek eddig a rendőrök.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 825 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 611 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be vagy az ott tartózkodás tilalmát szegték meg.

A január végétől hatályban levő, a vendéglátóhelyekre bevezetett szigorúbb szabályok megsértése miatt kedden nem kellett intézkedniük a rendőröknek - mondta Kiss Róbert.

Közölte: kedden a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 324 emberrel szemben intézkedtek, közülük ketten a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályokat nem tartották be. A kijárási korlátozás, majd a kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 36 202 emberrel szemben intézkedtek országszerte a szabályok megszegése miatt.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 83 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 11 483-szor intézkedtek.

Az elmúlt napon 8311 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Kedden 3389 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 19 414-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1869-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

Arra a kérdésre, érzékelhető-e esetleg az emberek türelmetlensége a járvánnyal összefüggő szabályok megsértése miatti rendőri intézkedések számában, az alezredes azt mondta: értékelésük szerint az emberek megértették, miért volt szükség a korlátozó intézkedések bevezetésére tavaly novemberben.

ozzátette, nincsenek kimagasló értékek a szabálysértések napi adataiban és a különböző szabálysértések között sem. Kiss Róbert megköszönte az emberek együttműködését és türelmét.

MTI