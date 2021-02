Márki-Zay jajong, nem busong

Origo, Népszabadság, megyei lapok, Index, Klubrádió...

„Közben 2018-ban elhallgattatták a Magyar Nemzetet, Hír TV-t, a Lánchíd Rádiót is, és a sort végtelenségig lehet folytatni. Mindeközben az állampárti média közel 500 felületét egyetlen, állami pénzekkel kitömött propagandagépezetté alakították, ahol az állami csatornákhoz hasonlóan az igazságot elhallgatják, ahova ellenzéki politikusok be sem tehetik a lábukat, nincs nyílt vita és nincs pártatlanság, meg sem hallgatják a másik felet, ellenben a gyűlölet- és hazugságkampányokkal folyamatosan lejáratják a korrupció ellen felszólalókat és családtagjaikat. Ahol Gyurcsánnyal, migránsokkal, melegekkel és cigányokkal riogatnak, miközben Gyurcsányt immár 10 éve ők nem számoltatták el, migránsokat csak ők telepítettek be százezerszám, bűnöző pedofilokat csak ők menekítettek haza és helyeztek szabadlábra, és 10 év alatt egyetlen cigányt tudtak csak »felzárkóztatni«, Farkas Flóriánt.

Kérdés, hogy a Klubrádió kérdésében mennyire volt pártatlan a Kúria. Az a Kúria, aki egy másik ügyben pártatlannak minősítette az MTVA-t – ahol 4 évente 5 perc jut egy egész ellenzéki pártnak. Ugyanez a Kúria – nyilván egy másik tanácsa – három ügyben is mellettem döntött tavaly ősszel, megfordítva három felháborítóan koncepciós Csongrád megyei ítéletet – amivel pedig 2 éven át támadott a Lázár-sajtó, alaptalanul engem vádolva hazugsággal.

Orbán tökélyre fejlesztett kommunista pártállamát megszenvedik még az eddig rájuk szavazók is – 2022-ben mindannyiunknak együtt kell leváltanunk!”

