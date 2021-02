A választások közeledtével egyre több lehet a baloldali provokáció

– A járvány elleni küzdelem és a gazdaság újraindítása határozza majd meg az Országgyűlés tavaszi ülésszakát – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Simicskó István, aki arról is beszélt, hogy már látni a fényt az alagút végén, és hamarosan elhozhatja a nyitást a megfelelő átoltottság. Ugyanakkor arra kérte az állampolgárokat, addig is tartsanak ki a fegyelmezettségben. A KDNP frakcióvezetője szerint a választások közeledtével fokozódó provokációra lehet számítani a baloldaltól, amely eddig is képtelennek mutatkozott az összefogásra.

2021. február 13. 10:19

– A jövő héten kezdődő tavaszi parlamenti ülésszakra is még a járvány nyomja majd rá a bélyegét?

– A tavaszi ülésszak fő témája sajnos még a járvány elleni védekezés lesz. Azért dolgozunk, hogy az oltóanyag segítségével mielőbb sikerüljön legyőzni a pandémiát. A gazdaság újraindítása is kulcsfontosságú, hiszen ez ad munkalehetőséget az embereknek, az állam számára pedig ez biztosítja a szükséges forrásokat. A parlamentben ezért támogatni fogjuk az újraindítási akciótervet. A kormány már eddig is rendkívül fontos intézkedéseket jelentett be. Gondoljunk csak a lakásépítési áfa öt százalékra csökkentésére, a hárommillió forintos lakásfelújítási támogatásra, a bértámogatásokra a bajba jutott szektorokban, az orvosok és egészségügyi dolgozók példátlan mértékű béremelésére, a hiteltörlesztési morató­rium bevezetésére és meghosszabbítására, a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésének megkezdésére, a 25 év alatti fiatalok szja-mentességének jövő évi bevezetésére vagy a kisvállalkozások megsegítésére kínált tízmillió forintos kamatmentes hitelre. Ezek az intézkedések mind komoly segítséget jelentenek.

– Alig több mint egy év van a választásokig. Az Országgyűlésben is kampányüzemmódra váltanak a pártok?

– A demokrácia törvényszerűsége, hogy a választások közeledtével egyre fokozódik a feszültség. Eddig sem volt egyszerű és békés a parlamenti munka, hiszen néhány baloldali képviselőtársunk meglehetősen sajátos eszközöket használt politikai haszonszerzés érdekében. A fütyüléstől kezdve az obszcén táblák mutogatásán keresztül a krumpliszsák lengetéséig mindent láthattunk már. Eddig is folyamatos támadás alatt voltunk, ez még a járvány legnehezebb időszakaiban sem változott, sőt még akkor is csak hátráltatni akarták a védekezést. Ahogy közelednek a választások, még több provokációra számíthatunk. Úgy vélem, mivel a kormánynak világos jövőképe van, eddig is sokat tett Magyarországért, helyes válságkezelési elképzelések mentén dolgozik és európai összevetésben is komoly eredményeket tud felmutatni, nyugodt lelkiismerettel mehetünk be a parlamentbe a tavaszi ülésszak folyamán is.

– Régebben közvetítette a televízió a parlamenti üléseket. Mit gondol, jobb, hogy ma már nem látják az emberek, mi történik a Tisztelt Házban?

– Valóban jelentős stílusbeli változás érezhető a parlamenti viselkedésben és megszólalásokban, ezért szükséges volt a házszabály módosítása a rend fenntartása érdekében. Szerintem egy parlamenti vitát látva az emberek arra gondolnak, hogy a világ egyik legszebb épületében illik tisztességesen viselkedniük a megválasztott képviselőknek. Példát kell mutatnunk az embereknek a magatartásunkkal. Ha nem, annak negatív hatása van, és tovább csökken a politika presztízse is. Ha az emberek azt látják, hogy még a parlamentben is tiszteletlenség van, a politikusok nem tisztelik sem az intézményt, sem egymást, akkor ez a stílus továbbterjed a társadalomban is. Sajnos Nyugaton is azt látjuk, hogy romlik a parlamenti viselkedéskultúra színvonala. Azt is megkockáztatnám, hogy sok fiatal baloldali politikus külföldi példákból vett ötleteket a saját akciói­hoz. Fontos a figyelemfelkeltés, humort is lehet alkalmazni a parlamentben, de nem engedhető meg az obszcén viselkedés.

A KDNP-frakcióvezető szerint provokáció várható a baloldaltól. Fotó: Mirkó István

– Nemrég Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke is elismerte, hogy tavasszal álhírt terjesztettek a parlament működéséről. Mit gondol az ellenzék magatartásáról?

– Elszomorító látni, hogy a baloldal a járványhelyzetben és az abból fakadó gazdasági problémák idején nem az összefogást erősíti, hanem zavarkeltéssel, álhírek terjesztésével, sőt kamuvideók gyártásával foglalkozik, amivel össze akarja zavarni az embereket, ez pedig a védekezés hatékonyságát csökkenti. Baj idején össze kell fogni, hiszen életek forognak kockán. Az egyik legalapvetőbb emberi hozzáállás, hogy ilyenkor segítünk egymásnak. Ezt sajnos nem tapasztaltuk eddig a baloldaltól. A magyar emberek világosan láthatják, kire számíthatnak és kire nem.

– Az ellenzék tavasszal nem, ősszel viszont már megszavazta a veszélyhelyzet bevezetését. Most éppen nyitást követelnek. Ön szerint támogatják majd a rendkívüli jogrend meghosszabbítását az Országgyűlésben?

– A Fidesz–KDNP-frakciószövetség mindent meg fog tenni a tavaszi ülés­szak alatt is, hogy a kormány és az állami szervek elvégezhessék a védekezéshez szükséges munkát. Meg fogjuk szavazni a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Azt nem tudom megmondani, hogyan fog viselkedni a baloldal. Bízom benne, hogy józanul fognak viselkedni és belátják, hogy Európa-szerte felszálló ágban van a járvány, az átgondolatlan enyhítések több országban is súlyos következményekkel jártak. Egy többpárti demokráciában természetes dolog, hogy az ellenzék és a kormányzó pártok között véleménykülönbség van vagy eltérő a világnézetük. A válsághelyzetekben azonban a párpolitikát félre kellene tenni és összefogni, hiszen az emberek életéről és az ország jövőjéről van szó.

– Az állampolgároknak mennyire sikerült megvalósítaniuk az említett összefogást? Az utóbbi hetekben mintha erősödött volna az elégedetlenség.

– Azt gondolom, a baloldali szavazók jelentős része is egyetért a védekezés kérdéseiben, és ők is nagyobb együttműködést várnának azoktól a politikusoktól, akiknek bizalmat szavaztak. A magyar társadalom egésze nagyon fegyelmezetten és szabálykövetően betartja az intézkedéseket. Az emberek tudják, hogy ezek a szabályok mindannyiunk biztonságát szolgálják. A kormány időben hozta meg a megfelelő korlátozó intézkedéseket, és ami szintén fontos, folyamatos és naprakész tájékoztatást nyújt. Ez hangsúlyos feladat, hiszen a kevés információ vagy az álhírek növelik az emberek bizonytalanságérzését és hátráltatják a védekezés hatékonyságát is. Az állampolgárokban joggal merülnek fel kérdések, a rendszeres, napi tájékoztatás, amit az operatív törzs ad, kulcsfontosságú. A járvány leküzdésében a védőoltás jelenti a megoldást. Most már láthatjuk az alagút végét, de továbbra is fegyelmezetten kell viselkedni. A szemünk előtt van a portugál példa, ahol néhány napra feloldották a szigorításokat, és rendkívül súlyosra fordult a járványhelyzet.

– Idehaza eddig mennyire sikerült jól kezelni a járványt ön szerint?

– Az időben meghozott intézkedések életeket menthetnek. A kormány mindent elkövetett, hogy a lehető leghamarabb hozza meg a szükséges rendelkezéseket, és továbbra is mindent megtesz azért, hogy gátat szabjon a járvány terjedésének. A vakcinák beszerzésében is elsők között léptünk Nyugat és Kelet felé, tárgyaltunk Oroszországgal és Kínával is. Most nincs más lehetőség, mint minél gyorsabban kialakítani a megfelelő átoltottságot. Hazánk eddig helytállt, világviszonylatban is jól kezeltük a pandémia okozta válságot.

magyarnemzet.hu