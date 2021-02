Gyurcsány újabb semmitmondásai

Gyurcsány mondott is valamit, meg nem is, hatásvadász, az Orbán-fóbiára felépített stratégiát követő beszédet adott elő – állapította meg a Magyar Hírlapnak Kiszelly Zoltán a bukott miniszterelnök évértékelő beszédéről.

2021. február 15. 11:09

Gyurcsány Ferenc szombati online évértékelőjén arról beszélt, hogy a valóság vereséget mért a magyar kormányra. A bukott miniszterelnök színpadiasan azt fejtegette, megdőlt egy hamis mítosz az elmúlt évben a kormánnyal kapcsolatban.

„Sokan azt gondolták, hogy ezek kicsit ilyenek, de tudnak kormányozni. Most azonban kiderült, hogy nem tudnak kormányozni” – fejtegette a DK elnöke, aki előhúzta az internacionalista kártyát is, azzal érvelve, hogy a vírus globálisan támad, ezért védekezni is globálisan kell, mert csak együtt győzhetünk. Továbbá a jövővel kellene már foglalkozni, mert a múlttal foglalkoztunk eleget – vette elő „a múltat végképp eltörölni” baloldali örökzöldjét.

Kötelező gyakorlatot hajtott végre Gyurcsány Ferenc, újdonságot a híveinek sem tudott mondani, részben azért, mert járvány van, ami lefojtja a politikai szólamokat – mondta a lapnak Kiszelly Zoltán politológus. Az elemző szerint a bukott kormányfő nem tudott mit bejelenteni, bár zajlanak a baloldalon belüli tárgyalások, de még képlékeny a helyzet. Gyurcsány a Mátyás király-monda okos lányának módjára hozott is a felajzott híveknek valamit, meg nem is, mondott is valamit, meg nem is, hatásvadász, az Orbán-fó­biára felépített stratégiát követő beszédet adott elő – állapította meg Kiszelly.

A DK-elnök nem kereste a konfrontációt az ellenzéken belül, azt akarta bizonyítani, ő igazi csapatjátékos. Kicsit azért odaszúrt szövetségeseinek, amikor a Demokratikus Koalíció tízéves múltjáról emlékezett meg, hangsúlyozva: „Egymillió szavazónk van.” Gyurcsány megmutatta, ki az alfahím, kire kell a baloldal vezetőjeként tekinteni – folytatta az elemző, megjegyezve, fontos a szimbolika, a vezetőnek erőt kell felmutatnia. Hiszen mi más lenne a cél, mint egyben tartani a törékeny összeborulást, Orbánt kijelölni legyőzendő célpontként, a hatalom megszerzésén és a pénzen túl persze – fogalmazott a politológus. Gyurcsány egyik oldalról úgy tett, mintha próbálná csillapítani az oltással kapcsolatos megosztottságot, a másik oldalról viszont igyekezett kiélezni a helyzetet, híveit arra buzdítva, ne oltassák be magukat kínai meg orosz vakcinával – érzékeltette a bukott miniszterelnök stratégiáját az elemző.

Leszögezte ugyanakkor: a számok magukért beszélnek, nálunk nem csökken úgy a bruttó hazai termék, mint másutt, különösen az unió déli államaiban, a foglalkoztatottsági adatok is a legjobbak közé tartoznak, nem szólva arról, hogy a munkanélküliség is alig nőtt. „Lehet, hogy valaki most nem idegenvezető Budapesten, hanem gyári munkás Gödön, de aki akar, tud dolgozni. Hiba a járványkezelést támadni, amikor már a német és az osztrák kancellár is az orosz vakcinára vágyik, ezért Gyurcsány is óvatos volt” – taglalta Kiszelly. Hozzátette: emiatt Gyurcsány már nem a halálkampányt folytatta, csak bomlasztott. A baloldal nem akarja, hogy Orbánnak már megint igaza legyen, de most, hogy két és fél millió kínai oltóanyag érkezik, amennyiben sikerül a lakosság hatvan-hetven százalékát a Keletről és részben Nyugatról érkező vakcinákkal beoltatni, akkor nyárra elérhetjük a nyájimmunitást, újraindulhat a gazdaság, a vendéglátás, a turizmus – vélte a politológus. Rámutatott, ez azt jelentené, hogy nem lesz gazdasági recesszió a választás időszakában.

Magyar Hírlap