Ingyenes lesz a japán filmfesztivál

Már ma indulnak a kiegészítő programok

Bár február 26-án kezdődik a JFF PLUS Online Japán Filmfesztivál, már a mai naptól izgalmas interjúkat találsz az eseményt szervező Japán Alapítvány weboldalán. Megszólal a kortárs japán filmművészet egyik legígéretesebb alakja, OKITA Shuichi, akinek két filmje is látható lesz a fesztiválon.

2021. február 15. 13:47

YASHIRO Takeshi stop-motion technikával készült animációs filmjéről beszél, IMAIZUMI Rikiya a Kis éji zene kapcsán az irodalmi adaptáció lehetőségeit fejtegeti, SHIRAISHI Kazuya az Egy éjszakát mutatja be, melynek egyik női szereplője a híres Yuko Tanaka, SODA Kazuhiro pedig a 2011-ben a Hong Kongi Nemzetközi Filmfesztivál Legjobb Dokumentumfilm díját elnyert Béke című alkotói folyamatába ad betekintést.

A március 7-ig tartó online fesztiválon eredeti nyelven, magyar vagy angol felirattal, az ország egész területén ingyenes nézhetsz meg 30 japán alkotást, melyek között egyaránt találhatsz a kritikusok által elismert díjnyertes munkákat és mainstream szórakoztató filmeket. 2021. február 26. és március 7. között rendezik meg hazánkban az összesen 20 országot érintő JFF PLUS Online Japán Filmfesztivált. Az idei az eddigi legnagyobb repertoárt felsorakoztató rendezvény, ugyanis 30 japán filmet hoz el Magyarországra a fesztivál, mely közül mind ingyenesen lesz megtekinthető az ország egész területén. Mától izgalmas kiegészítő programokkal kezdhetjük a hangolódást a különleges filmeket kínáló online fesztiválra.

YASHIRO Takeshi a Gon, a kis róka – melyben a főhős váltogatja róka és embergyermek alakját - több, mint két év kemény munkájával készült. A megható animáció története egy régi japán gyerekmesén alapul. A rendező többek között a stop-motion technika rejtelmeibe avatja be a nézőt. Megszólal a kortárs japán filmművészet egyik legígéretesebb alakja, OKITA Shuichi, aki sajátos humorral szemléli az életet. Az interjúból megtudjuk, hogy a rendező életében a legnagyobb áttörést eddig a Yonosuke története hozta, a Nézzük meg a vízezést! című vígjáték forgatókönyvébe pedig a szereplők saját életéből is illesztettek momentumokat. SODA Kazuhiro - aki a fesztiválon látható, a Hong Kongi Nemzetközi Filmfesztivál Legjobb Dokumentumfilm díját elnyert Béke című fim rendezője – az alkotói folyamatába ad betekintést és a go-en-ről a japán gondolkodásra oly jellemző „sorsszerűeségről” is beszél.

IMAIZUMI Rikiya a Kotaro Isaka írása alapján készült Kis éji zene rendezője az irodalmi adaptáció lehetőségeit fejtegeti, míg SHIRAISHI Kazuya megrázó erejű filmje, az Egy éjszaka hátterébe nyújt betekintést: vajon etikus-e bűncselekményt elkövetni, ha azzal nem ártani akarunk, hanem épp ellenkezőleg, családtagjainkat akarjuk megmenteni? A fesztivál ideje alatt, 2021. február 26. és március 7. között a https://watch.jff.jpf.go.jp weboldalon minden nap három film lesz elérhető, melyeket 24 órán keresztül akár többször is újranézhet a közönség, választható magyar vagy angol felirattal.

