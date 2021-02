György István: A baloldal ne játszadozzon az emberek életével!

A magyar lakosság 4,7 százaléka már megkapta a védőoltást, és ezen a héten is folytatódik az oltási kampány – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Az országos oltási munkacsoport vezetője ismertette, hány ember immunizációja történhet meg az ütemezett és a tömeges oltási szakaszban, illetve újabb baloldalhoz köthető álhíreket kényszerült cáfolni. Müller Cecília a héten érkező kínai oltóanyaggal kapcsolatban tájékoztatott, Kiss Róbert alezredes pedig a romániai és szlovéniai határátlépés szigorításáról informált.

2021. február 15. 15:52

Magyarországon már az oltási kampány negyedik szakasza zajlik, december 26. óta folyamatosan történik az immunizáció. Eddig 336 297 személy kapta meg a védőoltást, 129 339-en már a második adagot is, ezzel a lakosság mintegy 4,7 százaléka kapott már oltást – közölte György István. Az országos oltási munkacsoport vezetője hozzátette, hazánkban hétről hétre felhasználják a beérkező vakcinákat, és a típusuktól függően alakítják az oltási tervet.

– Amint az EU más tagállamaiban, úgy hazánkban sem lehet választani a vakcinák közül, de abban szabadon dönthet mindenki, hogy él-e az oltás lehetőségével, illetve hogy kéri-e a számára felajánlott oltóanyagtípust. Ha az adott vakcinát nem fogadja el, mindaddig a regisztráltak listáján marad, amíg nem lesz egy számára is elfogadható vakcina – jelentette ki. Az államtitkár beszámolt róla, hogy ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 18–60 év közötti krónikus betegek oltása, azonban arról szó sincs, hogy a 60 és 70 év közöttiek kimaradnának a vakcinációból, és az sem igaz, hogy felborult volna az oltási terv. Hozzáfűzte: kedden újabb vakcinaszállítmány várható a Pfizertől, amivel a legidősebbek és az egészségügyi dolgozók második körös oltása fog megtörténni.

Tájékoztatott arról is, hogy a már engedélyezett húszezer adag Szputnyik V vakcinát is kiszállítják az ország különböző részeire, a kórházi oltópontokra. A háziorvosok négy-négy fő, bizonyos krónikus betegségekben nem érintett páciensüket választhatják ki erre az oltásra. A múlt héten érkezett AstraZeneca-szérumból pedig 2280 háziorvos kap egy-egy ampullát, ez 22 800 személy immunizálását teszi lehetővé. Az orvosoknak itt nagyobb szabadságuk lesz abban, hogy kiválasszák a 60 év alatti krónikus beteg pácienseiket, akik ezt a készítményt megkaphatják. A szintén a múlt héten érkezett Moderna-vakcinákkal pedig az idősotthonok második körös oltása folytatódik, továbbá az oltócsoportok azokba a bentlakásos intézményekbe is elmennek, ahová eddig a járványhelyzet miatt nem jutottak el. – Ezzel Magyarországon az eddigi legtöbb oltás történhet meg a héten, akár már a keddi naptól kezdve – összegzett György István.

Kitért rá, hogy a héten újabb orosz vakcinaszállítmány is jön és megérkezik a kínai oltóanyag is, ezeket azonban csak az NNK vizsgálatát követően fogják felhasználni. Az országos oltási munkacsoport vezetője tudatta azt is, hogy 102 kórházat, 120 szakrendelőt és 5004 háziorvosi rendelőt jelöltek ki oltópontnak, később ez a szám akár hétezer is lehet. – Az ütemezett oltási szakaszban egy héten közel egymillió ember oltása hajtható végre, ugyanannyi, mint az úgynevezett tömeges oltási hétvége két napja alatt. A tömeges oltási héten pedig közel kétmillió személy immunizálását végezhetik el – mondta. Hozzátette: az emberek az ütemezett szakaszban a háziorvosuktól, a tömeges szakaszokban pedig levélben kapnak információt arról, hogy mikor és hová kell menniük felvenni az oltást. Azt kérik, hogy az oltakozók a megbeszélt időpontra menjenek oda az oltópontokra, hogy elkerülhető legyen a tumultus.

– Hadházy Ákos képviselő szerint felháborító, hogy a háziorvosoknak kell elmenniük a járási hivatalokba az oltóanyagokért, de ez az általános gyakorlat, így van ez az influenza elleni oltásnál is – közölte György István. A területi közigazgatásért felelős államtitkár szerint a baloldal, élén a Gyurcsány-párttal, kifejezetten akadályozza a védekezést azzal, hogy támogatóikat arra biztatják, ne fogadjanak el bizonyos oltóanyagokat. – Óriási felelőtlenség ez, és az életekkel való játszadozás, hiszen ez nem politikai, hanem járványügyi szakkérdés. Minden vakcina biztonságos, amivel a világ számos országában emberek tízmillióit oltottak már be, ezért arra kérünk mindenkit, hogy senkit ne beszéljen le semmilyen vakcináról, hiszen azokat a magyar hatóságok bevizsgálták és megfelelőnek minősítették – hangsúlyozta. Hozzáfűzte: a legfurcsább, hogy az orosz vakcina iránt intenzíven érdeklődik az EU is, a leginkább támadott kínai oltóanyag pedig egy ismert, régen kipróbált technológiával készül.

György István megjegyezte: a DK akciójával nemcsak a védekezést akadályozza, hanem a korlátozások feloldását is hátráltatja. Európa legtöbb országában, így hazánkban is növekszik a fertőzöttek száma. A világban 192 országban van jelen a vírus, már 108,5 millióan megfertőződtek és közel két és fél millióan életüket vesztették a járvány szövődményeiben. Nálunk az előző 24 órában 1337 új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 46 koronavírusos beteg, 3883-an vannak Covid-fertőzés miatt kórházban és 314-en szorulnak gépi lélegeztetésre – számolt be Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos tudatta, hogy Magyarországon 69 esetben azonosították a brit mutánst, amely közösségi terjedésnek indult, és további 35 gyanús mintát vizsgálnak. Elmondta azt is, hogy egyre többféle variáns jelenik meg, ezzel a vírus más tulajdonságokat képes felvenni. – A járványból kivezető úton rendkívül fontos szakasz a védőoltások alkalmazása, Magyarországon már ötféle oltóanyag használata engedélyezett, és a héten várunk 275 ezer személynek elegendő Sinopharm-, 50 ezer főnek elegendő Szputnyik V, illetve 51 480 személynek szükséges Pfizer-vakcinát – ismertette.

A szakember kitért rá, hogy a kínai vakcina a gyártási technológiáját tekintve hasonló ahhoz, amit Magyarországon is fejlesztenek. Ez is tartalmazza az elölt teljes vírust, ami betegséget nem tud okozni, ugyanakkor az immunrendszert ellenanyagképzésre kényszeríti. Hozzáfűzte, ez sokkal egyszerűbben kezelhető oltóanyag, mint az eddigi vakcinák többsége, mivel 2–8 Celsius-fokon, normál hűtőszekrényben tartható, akár hosszú ideig is. Egyadagos, tűvel ellátott fecskendőbe töltve fog érkezni, ezért a beadása is könnyebb lesz, és kifejezetten alkalmas arra, hogy a háziorvosi rendelőkben adják be. – Ha holnap megérkezik a várt szállítmány, akkor elkezdődik az NNK felszabadító vizsgálata – húzta alá Müller Cecília, hozzátéve: eddig minden vakcina hatásosnak és biztonságosnak bizonyult.

A tiszti főorvos kitért rá, hogy a vakcinagyártók a már beoltottakat is folyamatosan figyelemmel kísérik, például azért, hogy kiderüljön, hogy meddig tart az oltóanyag hatása, illetve több fejlesztő további vizsgálatokat is végez, így várandósokat és gyermekeket is tesztelnek. Mától a Magyarországról Romániába személyforgalomban utazóknak hatósági házi karanténba kell vonulniuk. Az intézkedés nem vonatkozik arra, aki 24 órán belül elhagyja az országot, vagy tartózkodása nem haladja meg a 72 órát és rendelkezik 72 óránál nem régebbi negatív eredményű PCR-teszttel. Mentesülnek a korlátozás alól azok is, akik igazolni tudják, hogy átestek a betegségen, illetve akik legalább tíz nappal az érkezést megelőzően megkapták a védőoltást – mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Megjegyezte: a Szlovéniába utazókra is karanténkötelezettség van érvényben, kivéve, ha ingázó, ha rendelkezik hét napnál nem régebbi negatív eredményű PCR-teszttel, vagy kapott védőoltást.

Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovén hatóságok a határokon ellenőrzik ezeket a feltételeket. Az alezredes beszámolt arról is, hogy a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén összesen 377 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök. Közölte: a kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 827 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 613 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be vagy az ott tartózkodás tilalmát szegték meg.

Elmondta, hogy a rendőrség munkatársai a hétvégén Budapesten több házibulit is felszámoltak, egy ózdi kocsmát pedig hat hónapra bezárattak. Az alezredes tájékoztatása szerint a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértéséért a hétvégén 1511 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Kiss Róbert tájékoztatása szerint az előző három napon 6498 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így jelenleg 20 718 személlyel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés. Közülük 2135-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat. Kiss Róbert elmondta, hogy a rendőrség több internetes oldalt is azonosított, ahol koronavírus elleni oltóanyagokat, illetve más „csodaszereket” kínáltak. A nyomozás megállapította, hogy ezekből semmi nem igaz, ilyen szerek nem léteznek, védőoltáshoz pedig csak az államon keresztül lehet hozzájutni.

