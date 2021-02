Tisztifőorvos: 550 ezer adag Sinopharm-vakcina érkezik kedden Magyarországra

Kedden 550 ezer adag kínai Sinopharm-vakcina érkezik Magyarországra, ez a mennyiség 275 ezer ember beoltására elegendő - ismertette az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

2021. február 15. 18:45

Müller Cecília elmondta, ezen a héten további 50 ezer ember oltására alkalmas orosz fejlesztésű Szputnyik V, valamint 102 960 adag Pfizer-oltóanyagot várnak, utóbbit 51 480 ember kaphatja majd meg.

"Nagyon fontos mindannyiunk számára a hatásosság és a biztonságosság, ezt a két fő szempontot követjük minden újabb vakcina bevezetésekor" - hangsúlyozta.

A kínai vakcináról szólva a tisztifőorvos közölte: ez a védőoltás egy régi, bevált és ismert technológia, tartalmazza a teljes vírust elölt, inaktivált formában, így betegséget nem tud okozni, ugyanakkor kiváltja a teljes immunreakciót.

Müller Cecília ismertette: a vakcina megérkezése után a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megkezdi az úgynevezett felszabadító vizsgálatot, amit minden gyártási tétel esetében elvégeznek, ez után tudják az orvosok rendelkezésére bocsátani a vakcinát.

Hozzátette: a kínai oltást azért is várják, mert sokkal egyszerűbben kezelhető, mint más hasonló vakcinák, átlagos hűtőszekrényben, 2-8 fokos hőmérsékleten, hosszú ideig tárolható.

Megjegyezte: a kedden érkező vakcina ráadásul - ismereteik szerint - egyadagos fecskendőbe töltött, tűvel ellátott kiszerelésben fog érkezni, ezért a beadása is rendkívül egyszerű lesz.

A tisztifőorvos szólt arról is: a jelenleg forgalomban lévő vakcinák mindegyike biztonságos és hatásos. Kizárólag akkor kell gondolkodnia az oltó orvosnak, hogy melyik vakcinát válassza, ha valamilyen egészségügyi ok miatt "különös méltánylást" érdemel egy beteg. "Ebben az esetben az oltó orvos jelzi az igényét, és ezt is meg fogjuk oldani" - fogalmazott.

Hozzátette: a vakcinagyártók folyamatosan figyelik a beoltottakat, ez azért is fontos, hogy megtudják, mennyi ideig ad védettséget egy-egy oltás, illetve újabb és újabb csoportokon, például várandós nőkön, illetve gyermekeken is tesztelik az oltóanyagokat.

Müller Cecília elmondta azt is: a világszerte romló járványügyi adatok rávilágítanak, hogy továbbra is heroikus küzdelem zajlik a világban a koronavírus-járvány megfékezésére. Ezt teszi Magyarország is.

A járványügyi adatokat ismertetve közölte, majdnem kéthónapos folyamatos csökkenést követően az elmúlt két hétben ismét nőtt az áldozatok és a fertőzöttek száma. Az új fertőzöttek száma az elmúlt héten 23 százalékkal emelkedett. Az elmúlt napon 1337 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 46 beteg. A kórházban ápoltak száma 3 883, közülük 314 beteg szorul lélegeztetőgépre.

Mint mondta, az adatok alapján valószínű, hogy többféle mutáns vírus is terjedni kezdett a világban. A brit mutánst Magyarországon 69 esetben azonosították, és további 35 esetet vizsgálnak az NNK laboratóriumában.

Megjegyezte: bizonyos, hogy a brit mutánsnak elkezdődött a közösségi terjedése.

A szakirodalom már 7-8 mutációt ismer, amelyek felismerése járványügyi szempontból rendkívül fontos, hiszen befolyásolhatják a vakcinák hatásosságát.

Újságírói kérdésre közölte azt is: a kínai vakcina a hasonló oltásoknál egyszerűbb kezelhetősége miatt kifejezetten alkalmas arra, hogy háziorvosi körzetekben oltsanak vele.

György István: a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása folytatódik

Ezen a héten is a regisztrált idősek és a 60 év alatti, krónikus betegek oltása folytatódik - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

György István elmondta: a héten négy vakcinával oltanak, a Pfizerével, a Szputnyikkal, az AstraZenecáéval, a Modernáéval, és várják a kínai Sinopharm-vakcinát is.

Azt mondta: a regisztrált legidősebbek a Pfizer- és a Szputnyik vakcinát a kórházi oltópontokon kapják meg; a kedden érkező Pfizer-szállítmányból 40 ezer adagot adnak erre a célra. A kijelölt háziorvosi praxisok 8-8 embert szervezhetnek kórházi oltópontokra, ezzel 40 ezer idős ember oltására lesz lehetőség.

Ismertette: a felhasználásra már engedélyezett 20 ezer orosz oltóanyagot már nemcsak a budapesti, hanem a vidéki kórházi oltópontokra is kiszállítják. Erre az oltásra a háziorvosok 60 év feletti, krónikus betegséggel nem küzdő idős embereket választhatnak ki.

Az AstraZeneca-vakcinával folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását, a szállítmány 28 200 ember oltását teszi lehetővé, ez 2280 háziorvos végzi. A vakcinatípus beadásánál az orvosok szabadságot kapnak abban, hogy mely krónikus beteg pácienseik beoltását tartják sürgetőbbnek annak egészségi állapota alapján, kortól függetlenül.

Közölte, hogy a múlt hét csütörtökön érkezett Moderna-vakcinával az idősotthonok második körös oltását folytatják, az oltócsoportok azokra a helyekre is mennek, ahol eddig a járványügyi helyzet miatt nem lehetett oltani.

Az államtitkár beszámolt arról, hogy a következő egy hétben a kórházi oltópontokon 60 ezer idős embert olthatnak be, a háziorvosoknál csaknem 23 ezer krónikus beteg kaphat oltást, valamint több mint 5000, idősotthonban lakó és dolgozó kaphatja meg első oltását Moderna-vakcinával. Emellett a Pfizer oltóanyagával a második körös oltást több mint 70 ezer, szociális intézményben gondozott és dolgozó kaphatja meg.

Ezen a héten megérkezhet egy újabb orosz és az első kínai vakcinaszállítmány is, azokkal azonban csak akkor számolnak, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégezte a szükséges vizsgálatokat, és engedélyezi alkalmazásukat - mondta.

Hozzátette: ezen a héten is a háziorvosok értesítik az oltandókat, az oltások továbbra is oltópontokon történnek. Tömeges oltás esetére 102 kórházban, 120 szakrendelőben és 5004 háziorvosi rendelőben jelöltek ki oltópontokat.

Ismertetése szerint a szak- és a háziorvosi rendelőkben az oltások ütemes szakaszában több mint 5000, a tömeges szakaszban több mint 7000 oltóhely is kijelölhető. Az ütemes oltásban egy hét alatt, valamint a tömeges, hétvégi oltásban két nap alatt körülbelül egymillió ember oltása végezhető el maximális kapacitás igénybevételével.

A harmadik oltási szakaszban, a tömeges oltási héten több mint másfél millió, a teljes kapacitást kihasználva és teljes hajlandóság esetén csaknem kétmillió ember is beoltható hét nap alatt. Az ütemezett szakaszban a regisztráltak a háziorvostól kapnak értesítést, a tömeges oltási hétvégén és héten levélben értesítik az oltásra várókat.

Készen állnak arra, hogy az országba érkező vakcinákat mihamarabb felhasználják, és így minél hamarabb biztosítsák a védettséget, ami előfeltétele az ország újranyitásának - hangsúlyozta.

Közlése szerint december 26-tól eddig már 336 297 embert oltottak be, és 129 339-en kapták meg a második oltást.

György István kitért arra, hogy a rendelkezésre álló oltóanyagok mennyisége és a szállítások ütemezése nem teszi lehetővé, hogy az oltóhelyeken többféle vakcinatípus közül lehessen választani. Az oltóanyagok az EU egyetlen más tagállamában sem választhatók - jegyezte meg.

Azt mondta, a vakcinaválasztás szabadsága úgy biztosított, hogy egyrészt az oltás önkéntes, másrészt mindenki eldöntheti, hogy az adott oltóhelyen felajánlott vakcinát elfogadja-e. Az állampolgárok értesülnek arról, hogy a kijelölt oltóhelyen és időpontban milyen oltóanyaggal végzik az oltás. Erről a jelenlegi szakaszban a háziorvos már az időpont-egyeztetéskor tájékoztat, a tömeges oltás esetén az oltási értesítőben benne lesz, hogy milyen típusú vakcinával oltanak.

Kiemelte, hogy a Magyarországon elérhető vakcinák mindegyike biztonságos, és egyformán képes 90 százaléknál magasabb mértékben elérni az immunizációt. "A baloldal, élükön a Gyurcsány-párttal, kifejezetten akadályozza a védekezést azzal, hogy támogatóikat arra biztatják, bizonyos oltóanyagokat ne fogadjanak el. Most polgármesterek fogtak össze azért, hogy csak az Európai Unió által engedélyezett oltóanyaggal oltsák a kerületükben élő polgárokat" - mondta.

Hozzátette: arra kérnek mindenkit, hogy senkit ne beszéljen le semmilyen vakcináról. A magyar hatóságok világszínvonalon dolgozó szakemberei minden olyan oltóanyag szükséges vizsgálatát elvégzik, amelyek még nem rendelkeznek az európai hatóság engedélyével - hangsúlyozta.

"Gyurcsány Ferenc és a baloldali pártok magatartásukkal és rövid távú politikai haszonszerzés érdekében végzett zavarkeltésükkel veszélyeztetik a magyar emberek életét, (...) az ország nyitását és a magyar gazdaság növekedési pályára való visszatérését" - mondta György István.

Operatív törzs: emelkedett a hétvégi rendőri intézkedések száma

Nagymértékben emelkedett a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos hétvégi rendőri intézkedések száma - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes tájékoztatása szerint a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 377 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük 303-an a tízezer lakosnál nagyobb településeken szegték meg a szabályt, öten tömegközlekedési eszközökön vagy megállókban, 69-en üzletekben, bevásárlóközpontokban.

Hozzátette: a hétvégén jóval több emberrel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási tilalom megszegése miatt, mint korábban. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok, közterületi csoportosulások tilalmának megsértése miatt 1511 emberrel szemben intézkedtek, közülük 15-en a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt nem tartották be. A jogszabály hatálybalépése óta 38 344-en szegték meg a szabályt.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, szórakozóhelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 827 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 214 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 613-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Az alezredes tájékoztatása szerint a hétvégén a vendéglátóhelyen tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt 15 emberrel szemben intézkedtek. Elmondta azt is, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei állampolgári bejelentére ellenőriztek egy IX. kerületi, Ferenc körúti helyiséget, amely korábban vendéglátóhely volt. A helyiségben 25-en voltak, ellenük a védelmi intézkedések megszegése miatt szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Mivel a helyiség jelenleg Airbnb-rendszerben üzemel, a tulajdonossal szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak.

A főváros VII. kerületében, az Akácfa utcában állampolgári bejelentésre ellenőriztek egy épületet a rendőrök, ahol három lakásban is házibulit tartottak, összesen 54 résztvevővel. Az I. kerületben, a Hunyadi utcában ugyancsak állampolgári bejelentés alapján intézkedtek egy házibuli 13 résztvevőjével szemben.

Elmondta azt is, hogy Ózdon a rendőrök egy vendéglátóhelyet találtak nyitva, ahol négy ember szeszesitalt fogyasztott. A vendéglátóhelyet hat hónapra bezárták, a szabálysértőkkel szemben intézkedtek.

A hétvégén a Magyarország területén átutazás szabályainak megsértése miatt 222-szer intézkedtek a rendőrök, ezzel a tranzitszabályok megszegőinek száma 11 850-re emelkedett.

Kiss Róbert elmondta azt is, hogy a hétvégén 6498 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 20 718-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 2135-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 27 997 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban lévőknél a hétvégén.

Az alezredes egy kérdésre válaszolva elmondta: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói több internetes weboldalt, közösségi fórumot is azonosítottak, ahol ismeretlenek koronavírus elleni "csodaszereket" próbálnak értékesíteni, ennek során megtévesztő információkat tesznek közzé, például, hogy a termék szigorúan bevizsgálták, természetes hatóanyagokat tartalmaz, vagy hogy hatékonyan leküzdi a betegséget, annak szövődményeit.

Hozzátette: a rendőrség megvizsgálta ezeket az oldalakat és megállapították, hogy a "csodaszerekről" nincs semmilyen ellenőrizhető adat, a hivatkozott szakemberek nem léteznek, a tudományos kutatásokat semmi nem támasztotta alá. A rendőrök bűncselekmény megállapítása esetén büntetőeljárást indítanak.

"A koronavírust leküzdő bármiféle csodaszer nem létezik, a védőoltásokhoz pedig kizárólag az állam által felügyelt úton juthatunk hozzá" - jelentette ki.

Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy változtak a Magyarországról Romániába történő utazás feltételei, az intézkedések hétfő 0 órától léptek hatályba. Ennek értelmében a Romániába személyforgalomban belépő magyar állampolgárok hatósági házi karanténba kerülnek. A karanténkötelezettség nem vonatkozik arra, aki 24 órán belül elhagyja Romániát, akinek a tartózkodása nem haladja meg a 72 órát és rendelkezik a beutazást megelőzően 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel. A karanténkötelezettség arra sem vonatkozik, aki igazolni tudja, hogy az elmúlt 90 napban átesett a fertőzésen és a fertőzés kimutatása és a Romániába beutazás között legkevesebb 14 nap telt el. Azok is mentesülnek a karanténkötelezettség alól, akik igazolják, hogy beutazásuk előtt legalább 10 nappal megkapták a koronavírus elleni védőoltást.

Változtak a Szlovéniába beutazás feltételei is: a Szlovéniába személyforgalomban beutazó magyar állampolgárok hatósági házi karanténba kerülnek. A karanténkötelezettség nem vonatkozik - a korábban már említetteken kívül - arra, aki ingázik és rendelkezik 7 napnál nem régebbi negatív PCR-teszttel, és a beutazása nem haladja meg a 14 óra időtartamot. Az is mentesül a karantén alól, aki megkapta a két koronavírus-elleni oltást és a Pfizer-BioNTech vakcinájának beadása óta eltelt 7 nap, a Moderna beadása óta 14 nap, az Astra-Zeneca beadása után pedig 21 nap.

Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovén hatóságok az ország területén ellenőrzik a beutazási feltételeket, ezért a rendőrség azt kéri, az emberek a szabályok betartásával utazzanak.

MTI