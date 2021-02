GYF: Olyan szépen viselkednek

2021. február 16. 00:46

Úgy tűnik, eldőlt, hogy mind a 106 egyéni választókerületben előválasztás lesz a 2022es országgyűlési választás előtt – legalábbis erről beszélt Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Gyurcsány Ferenc beszélt a járványhelyzetről is. Mindenkit arra biztatott, hogy oltsa be magát. Szerinte csak annyiban érdemes méricskélni hogy mivel oltatjuk be magunkat, hogy Magyarországon a miniszterelnök teljes súlyával nehezedik a szakmára ebben az ügyben. „Oltassa be magát mindenki, a kutyafáját" – fogalmazott a volt miniszterelnök, aki szerint nem az ellenzék csinál ebből politikát, hanem részben Kína és Oroszország használja ezt politikára, részben pedig a kormány politizálja át a kérdést.

Ha nem lenne más oltóanyag, akkor az oroszt és kínait kéne használni – mondta Gyurcsány Ferenc, aki szerint a semminél bármilyen vakcina jobb, és idézett egy budapesti intenzív ellátásban dolgozó ismerősét, aki szerint a semminél bármilyen vakcina jobb, hiszen az intenzíveken ápolt 10-ből 7 beteget elveszítenek.

Ami a gazdaság állapotát illeti, Gyurcsány Ferenc szerint a hétköznapi tapasztalatok nem támasztják alá a kormányfő optimizmusát, és szerinte a kormány meg sem próbálta megmenteni az embereket az ellehetetlenüléstől.

A volt kormányfő utalt a 2006-os Orbán-Gyurcsány vitára, amikor Orbán Viktor szerinte a kamerába nézve arról győzködte az embereket, hogy ne a számoknak higgyenek, hanem a saját tapasztalataiknak. Gyurcsány Ferenc szerint az emberek sokasága dermesztően nehéz helyzetben van, és jó lenne, ha egy mondatot mondana erről a miniszterelnök.

A volt miniszterelnök azt is elmondta: neki rendben van a gyurcsányozás, de az ország lenézésének tartja, ahogy 15 éves idézetek használatát is az őszödi beszédből.

Szerinte az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a kaszárnyafegyelem nem azonos a kormányzóképességgel. A menedzsment-funkciókban téblábol a kormány – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki szerint azt látjuk, hogy a felsőoktatást privatizálják, ellenérték nélkül odaadják néhány magánszemélyeknek.

Bele fognak bukni, a következő év erről a bukdácsolásról fog szólni – fogalmazott a volt miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc szerint nagy alázattal készülnek az ellenzéki pártvezetők a kormányzásra. Ezek az asszonyok és férfiak meg fogják ezt oldani – fogalmazott, hozzátéve: a nála később a politikába lépett politikustársai nem kérnek abból, hogy elmesélje nekik, milyen volt kormányozni. Elmondása szerint meglepte, hogy ilyen harmonikus az ellenzéki együttműködés, és hogy „milyen szépen csinálják ezek együtt".

„Olyan szépen viselkednek, olyan reményteljesen, olyan kompromisszumkészek" – dicsérte partnereit Gyurcsány, hozzátéve: az ellenzéki tárgyalásokon valóban nincsenek belső viták, nemcsak arról van szó, hogy ezek nem szivárognak ki.

Lesz 106 helyen előválasztás – mondta a volt miniszterelnök, aki szerint az előválasztás során esetleg felizzó vitákat félre fogják tenni a 2022-es választás idejére.​

