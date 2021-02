A közösség a legnagyobb érték

2021. február 16. 18:38

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Nagy István agrárminiszter és Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő (j-b) a térség három nemzetiségi fenntartású általános iskolájának felújításáról tartott sajtótájékoztatón Kimlén 2021. február 16-án. A kormány 1,356 milliárd forintot biztosít helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények felújítási munkálataira, a Magyar falu programon keresztül pedig 500 millió forint áll rendelkezésre. MTI/Krizsán Csaba

Az emberek által létrehozott közösségek szerepét méltatta az agrárminiszter kedden a Győr-Moson-Sopron megyei Kimlén, ahol a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával jelentették be, hogy 135,5 millió forint támogatást kap a térség három nemzetiségi fenntartású általános iskolája intézményfelújításra.

A közösség a legnagyobb érték, mert azok a közösségek, amelyeket "építettünk, életünk végéig elkísérnek minket" - mondta sajtótájékoztatón Nagy István, hangsúlyozva, hogy a nemzetiségi iskolák fontos feladatot látnak el: megőrzik és továbbadják a nyelvet, a kultúrát és mindazt, ami az identitásukat jelenti.



"Ha ők ebben magabiztosak, akkor bátran és boldogan tudnak élni" - mondta, hozzáfűzve, hogy ez olyan, mint a szigetközi kenyér, amelyhez a vizet a Duna adja, de a sót és a kovászt a helyi nemzetiségek.



Részletezte, hogy a Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola 48 millió forintot kapott felújításra, a rajkai Békefi Ernő Általános Iskola 28 millió forintot, a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola pedig 59,5 millió forintot. A kimlei intézmény felújítása a Magyar falu programon keresztül valósul meg.



Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány 1,356 milliárd forintot biztosít helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények felújítási munkálataira, a Magyar falu programon keresztül pedig 500 millió forint áll rendelkezésre.



A csaknem kétmilliárd forint keretösszegű támogatás beleillik a kormány újraindítási programjába - tette hozzá.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy az elmúlt években kilencszeresére emelkedett azon intézmények száma, amelyeket a nemzetiségek tartanak fenn: 2012-ben 10-12 ilyen intézmény volt, ma megközelíti a százat a számuk. Többségüket, 66-ot a helyi nemzetiségi önkormányzatok tartanak fenn - mondta.



Soltész Miklós jelezte, arra biztatják a helyieket, hogy amennyire a közbeszerzés engedi, a felújítási munkálatok elvégzésére környékbeli vállalkozókat bízzanak meg.



Ezek a fejlesztések a helyi közösségeket érintik, vagyis erősítik a helyben maradást - emelte ki.



Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő arról beszélt: 2013-tól vált lehetségessé, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok intézményeket vehessenek át, 2017-ben a fenntartói jog mellett a vagyonkezelői jogot, tavaly pedig a tulajdonjogot is át lehetett venni.



"Ez tiszta jogi és finanszírozási lehetőséget jelent" - fogalmazott.



Hozzátette: ahhoz, hogy az intézmények megfelelő állapotba kerüljenek, minden évben legalább négy-öt intézmény generálfelújítására van szükség a több más apróbb felújítási munkák mellett. Ezzel 15 éven belül el lehet jutni odáig, hogy minden intézmény fel legyen újítva - mondta.



Kitért arra is, hogy a kimlei intézmény azon nyolc nemzetiségi önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény közé tartozik, ahol két nemzetiségi nyelvet tanítanak, a német mellett horvátot is.



Csizmazia Roland, a Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője elmondta, hogy a tavaly elkezdett energetikai korszerűsítést folytatják a felújítási támogatási összegből.

