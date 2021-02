Vidnyánszky: Porhintés a FreeSZFE visszavonulója

Csak időhúzásnak tartja Vidnyánszky Attila a FreeSZFE Egyesület közleményét, amelyben tudatják: kiköltöznek a pályázaton elnyert épületből, amelyet a VII. kerületi önkormányzat annak ellenére adott oda a szervezetnek, hogy azt eredetileg egy zeneiskola számára újították fel.

2021. február 19. 09:48

A Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint csak a társadalmi felháborodást próbálják tompítani, szó sincs az erkölcsi konzekvenciák levonásáról.

Csak időhúzásnak tartja Vidnyánszky Attila a FreeSZFE Egyesület közleményét, amelyben tudatják: kiköltöznek a pályázaton elnyert épületből, amelyet a VII. kerületi önkormányzat annak ellenére adott oda a szervezetnek, hogy azt eredetileg egy zeneiskola számára újították fel – írta meg a KarcFM nyomán a mandiner.hu. A Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy gondolja: szó sincs az erkölcsi konzekvenciák levonásáról, csak valamilyen módon tompítani akarják azt a tüzet és társadalmi felháborodást, amely az ügy miatt keletkezett. A közleményükből azonban az derül ki, hogy „majd” csak a szemeszter végén és „ha” találnak megfelelő helyet, akkor hagyják el az épületet.

Nem válogatnak az eszközökben

A KarcFM nyomén a mandiner.hu megírta: Vidnyánszky Attila arról is beszélt, hogy olyan politikai játszmák kereszttüzében kellett megszervezniük a 2. félévet, valamint felkészülni a felsőoktatási felvételi időszakra, amely nem válogatott az eszközökben. A felkért oktatókat, művészeket folyamatosan nemtelen támadások érik, amivel többüket el is riasztották, a művészeti középiskolákban pedig elképesztő agitáció zajlik országszerte, hogy a fiatalok ne felvételizzenek az SZFE-re.

Vidnyánszky Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok több mint 80 százaléka aktiválta a státuszát az egyetemen, nem hagyta el senki az intézményt, akik pedig maradtak, azok a korábbi mestereikkel tanulhatnak tovább, ha azok úgy döntöttek, hogy maradnak. El ugyanis senkit nem küldtek az egyetem oktatói közül.

Az SZFE tanári gárdáját és művészeti elismertségét tekintve is a leggyengébb volt az országban

A Nemzeti Színház igazgatójától azt is megtudta a rádió, hogy a jövő szeptembertől az SZFE-n tanító oktatók nyilvános listája még nem teljes, mert egyelőre nem akartak minden nevet nyilvánosságra hozni a tapasztalt nemtelen támadások miatt. Vidnyánszky Attila szerint minden eszközük és alapjuk megvan ahhoz, hogy egy európai szinten is elismert, jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, komoly egyetemet tudjanak létrehozni, amely szellemiségében sokkal nyitottabb, mint az elődje volt. A HVG összesítése szerint ugyanis az SZFE – tanári gárdáját és művészeti elismertségét tekintve is – a leggyengébb volt az országban, írja a KarcFM.

Kép: Földházi Árpád

