Mindenki oltassa be magát!

A koronavírus-járvány harmadik hulláma felfutóban van, ezért az embereknek átgondoltan, nem indulatból kell dönteniük az oltásról, hiszen az életükbe is belekerülhet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Utoljára frissítve: 2021. február 19. 10:22

2021. február 19. 10:11

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kérte: "Mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon, jelentkezzen, menjen be, oltassa be magát, ha lehet, fogadja el azt, amit éppen kínálnak neki" - mondta.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az újraindításról szóló konzultációt egy nap alatt 120 ezren töltötték ki. Hangsúlyozta: az újraindításról szóló döntések felelőssége is természetesen a kormányé, de az a jó döntés, amelybe minél több embert vonnak be.



"Ha a harmadik hullámot le tudjuk törni, akkor jöhet az újraindítás" - jelentette ki Orbán Viktor.



Elmondta továbbá, hogy az EU tagállamai közül ma Magyarországon van a legtöbb, oltásra alkalmas vakcina.

A szállítócég munkatársa (b) AstraZeneca koronavírus elleni vakcinát ad át Sárosi Tamásnak, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetőjének Békéscsabán 2021. február 19-én. MTI/Rosta Tibor

Ezzel kapcsolatban megismételte: Magyarországon egy hozzá hasonló méretű államhoz képest májusra 3,5 millióval több embert fognak beoltani, mert "mi nemcsak az uniós, egyébként akadozó vakcinaellátásra támaszkodunk, hanem saját beszerzési forrásokat is működtetünk".

Kifejtette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már novemberben jelezte, "vakcinaverseny" lesz a világban, ezért javasolta, hogy Magyarország világszerte tárgyaljon, hogy a fellépő vakcinahiány ellenére itt biztosan legyen elég oltóanyag. Ezért kezdtek tárgyalni az oroszokkal és a kínaiakkal - mondta, megjegyezve: az nem nagyon érdekli, mit szólnak ehhez a többiek, mert egy lépéssel mindig előttük kell menni.



Rámutatott, "most már a németektől kezdve mindenki" az orosz vakcina befogadásán dolgozik, és arra számít, eljön a pillanat, amikor majd a kínain is dolgozni fognak, "legyünk ebben biztosak".



Arra a kérdésre, mikortól lehet használni majd Magyarországon a kínai vakcinát, a kormányfő azt felelte: Müller Cecília országos tisztifőorvostól azt a választ kapta, "jól halad".

Az oltócsoportokat és a koronavírus elleni Pfizer-BioNTech-vakcinákat szállító buszok indulnak a szociális intézményekbe a fővárosi kormányhivatalból a XIII. kerületi Teve utcában 2021. február 19-én. Folytatódik az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak második körös oltása. MTI/Mónus Márton



A rádióműsorban Orbán Viktor kiemelte ugyanakkor, hogy "egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk", meredeken emelkednek a koronavírus-járvány számai, a tendencia különösen rossz.



Az új koronavírus-adatokat ismertetve kifejtette: az új fertőzöttek száma 3093, 110-en elhunytak - az ő átlagéletkoruk 75,6 év -, a kórházban lévők száma is folyamatosan nő, jelenleg 4024-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 352-en.

Az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyagot (hivatalos nevén Gam-COVID-Vac) készítik elő az oltáshoz a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 2021. február 19-én. MTI/Varga György



"Az dönti el a sorsunkat", hogy a beoltottak vagy a harmadik hullám görbéje lesz gyorsabb: ha az oltások gyorsabbak lesznek és többen kérik, akkor "életeket nyerünk", ha viszont a harmadik hullám görbéje lesz erősebb, "életeket veszítünk" - fogalmazott a kormányfő.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar egészségügy kiválóan vizsgázott az elmúlt egy évben, kivételesen erős, rengeteg embert megmentett, és most is bírni fogja a terhelést.



Hozzátette, nagyok a tartalékok, ha most hirtelen 20 ezer embernek kellene koronavírus-megbetegedés miatt kórházi ellátást biztosítani, akkor erre "képesek lennénk".



Orbán Viktor közölte azt is: 391 821-en már megkapták legalább az első oltást, a számuk hamarosan felfut 441 ezerre, majd "egy nagy ugrás következik", mert 7-10 nap alatt 650 ezer embert fognak beoltani. A beoltottak száma március elején éri el az 1 millió 225 ezret, április elejére pedig a 2 millió 582 ezret.

Így húsvétra az eddig regisztráltakat be tudják oltani - mondta.



Arról is beszélt, hogy az oltáskor tájékoztatást adnak a vakcina fajtájáról, amit ha elfogad az illető, beoltják vele, ha viszont nem jó neki, akkor "megnyugtatjuk, hogy ezzel nem esett ki a beoltandók sorából", és majd értesítik, ha lesz olyan oltóanyag, amilyet szeretne.



Az ellenzéki kritikákra úgy reagált: a baloldal egy "hatalmi iskola, Lenintől, Rákosin át, Kádár Jánoson keresztül jön ez a politikai hagyomány (...), ha hatalomról van szó, a baloldal nem ismer könyörületet".



"Ha úgy gondolja a baloldal, hogy ő könnyebben kerül hatalomra, ha sikertelen a jobboldali-nemzeti kormány oltási programja, ha sikertelen a járvány kezelése, akkor ennek hangot is ad" - mondta, hozzáfűzve: a parlament hétfői ülésén is "sistergett a gyűlölet" körülötte. Egyúttal bántónak, sértőnek minősítette bohócnak nevezni a konzultáció kitöltőit.



Megjegyezte: a baloldal nyíltan megtagadta az együttműködést, de "most túlságosan messzire ment", hiszen emberéletekről van szó.

A V4 együttműködés megalakulásának 30. évfordulójáról szólva a miniszterelnök azt mondta: "ha összefogunk, mindannyian jobban fogunk járni, mindannyian gazdagabbak leszünk".



Úgy fogalmazott, stratégiai szerepe Szlovákiának van - Magyarország ugyanis csak vele határos a V4 országok közül, és Szlovákia köti össze Közép-Európa északi és déli részét -, "tőkesúlya" pedig a 40 milliós Lengyelországnak. Ezért minél nagyobb áteresztőképességű energiavezetékekkel és közlekedési útvonalakkal kell összekötni Lengyelországot és Magyarországot Szlovákián keresztül. Ezt alapvető magyar gazdasági stratégiai érdeknek nevezte.



Várhatóan az év végéig elkészül a Kassáig tartó útszakasz, de onnan még messze van Lengyelország, így azt a szakaszt is meg kell építeni, ha kell, akkor közösen - fejtette ki.



Arra is kitért, hogy a V4 tagállamai együttesen a legnagyobb gazdasági partnerei Németországnak, ez az országcsoport "az európai gazdaság lokomotívja".



Hosszú időn keresztül "mi védtük Európát" a külső veszélyekkel szemben, ám most megváltozott a helyzet, mert Nyugat-Európa beengedte a nem keresztény gyökerű kultúrákat, így ez a fajta nyomás már nem Közép-Európán keresztül érkezik, hanem máshonnan, mert "mi megépítettük a kerítést, megállítottuk a migrációt" - fejtette ki. De egy "okos nyugat-európai politikus" pontosan tudja, hogy egy erős Közép-Európa Nyugat-Európa stratégiai érdeke - összegzett.



