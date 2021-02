Áder János Iohannishoz fordult a Szamos szennyezése miatt

Klaus Iohannis román államfőhöz fordult pénteken Áder János köztársasági elnök a Szamos nehézfémszennyezése ügyében annak érdekében, hogy Románia késedelem nélkül tegyen lépéseket a most már rendszeressé vált szennyeződések miatt.

2021. február 19. 15:43

A magyar államfő - MTI/Kovács Tamás

Áder János államfőnek a román államelnökhöz írt, a Szamos nehézfémszennyezettsége miatt megfogalmazott levelében - amelyet a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóigazgatósága juttatott el az MTI-hez - azt kéri román kollégájától, vesse latba befolyását és a rendelkezésére álló minden eszközzel mozdítsa elő a két ország közötti két- és többoldalú, valamint az Európai Unió keretében vállalt, a környezetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségek betartását.

A Szamos hozta Romániából - res.cloudinary.com

Áder János hangsúlyozta: meggyőződése szerint Románia illetékeseinek határozott lépései révén elejét lehetne venni az immár rendszeressé vált szennyeződések további ismétlődésének, a folyók és az élővilág tartós károsodásának.



A köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy Románia északi részén a nagy esőzések nyomán bányameddőkből kimosott nehézfémszennyezés érte el a Szamost. A folyó magyarországi szakaszán csütörtökön észlelték a szennyezést, a víz is elszíneződött - tette hozzá.



Az államfő szerint a laboratóriumi vizsgálatok több nehézfém (cink, réz, kadmium) esetén is fokozott koncentrációt mutatnak, az ártalmas komponensek mennyisége meghaladja a még elfogadhatót.



Áder János közölte, azt még nem tudni, hogy a szennyezés milyen hatással lesz a vízminőségre és az élővilágra, de az már bizonyos, hogy a Magyarország felé tartó "romániai vizek szennyezésének újabb, most már sokadik esetével kellett szembesülnünk".



A magyar politikus felidézte, hogy a környezetszennyezés forrásából, a Máramaros megyei bányavidék lezárt tárnáiból nem most először, hanem - 2013 és 2018 után - harmadjára jutottak nehézfémek a Lápos, onnan pedig a Magyarország felé tartó Szamos folyóba.



"Meggyőződésem, hogy ezt a veszélyes helyzetet most már késedelem nélkül orvosolni kell, elejét véve annak, hogy a bányavíz ismételten károsíthassa folyóink törékeny ökoszisztémáját, mely a 2000. évi, rendkívüli pusztulást okozó ciánszennyezés óta fokozottan érzékeny a víz összetételének változásaira" - fogalmazott Áder János.



A köztársasági elnök felhívta román partnere figyelmét a bányászati hulladékkal, a környezet büntetőjogi védelmével kapcsolatos, valamint az árvízvédelmi irányelvre, továbbá a víz keretirányelvre.



Értékelése szerint ezek a kölcsönösen vállalt kötelezettségek Románia esetében is megteremtik a jogi lehetőséget a szennyezés okozóival szembeni határozott fellépésre, a felelősség megállapítására, mindenekelőtt a környezet újabb károsításának megakadályozására.



MTI