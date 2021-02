A kínai vakcina megfelel az NNK szerint

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálata szerint a kínai Sinopharm-vakcina megfelel a gyártói leírásnak, magyarországi felhasználásának megkezdéséhez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet engedélye van hátra - mondta az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

2021. február 19. 17:12

A Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcinái a Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat budapesti logisztikai központjában. MTI/Mónus Márton

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálata szerint a kínai Sinopharm-vakcina megfelel a gyártói leírásnak, magyarországi felhasználásának megkezdéséhez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet engedélye van hátra - mondta az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Müller Cecília emlékeztetett, hogy 550 ezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra. A vakcinát és annak összes dokumentációját az NNK immunbiológiai készítmények minőségellenőrzési főosztálya vizsgálta meg, az eredményről pénteken értesítették a gyógyszerek, vakcinák hazai felhasználását engedélyező gyógyszerészeti intézetet - tette hozzá.



Azt tervezik, hogy ha a gyógyszerészeti intézet is jóváhagyja az alkalmazását, elkezdődhet az oltások beadása, ami azért is fontos, mert nem áll megfelelő mennyiségű vakcina rendelkezésre - mondta a tisztifőorvos.



A kínai oltóanyagról elmondta, 2-8 Celsius-fokon tárolható, és egyadagos fecskendőbe töltött, tűvel ellátott kiszerelése miatt könnyen alkalmazható.



A gyártó 79 százalékos hatékonyságot jelölt meg a készítménynél, és a várandósok kivételével 18 év felett mindenki oltható lesz. A krónikus betegek is, ha adott betegségük megfelelően kezelt. Az oltás kétadagos, 21 nap különbséggel kell a két dózist beadni - ismertette.

A Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcináinak egyikét mutatják a Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat budapesti logisztikai központjában MTI/Mónus Márton



Azzal, hogy az oltás elölt, teljes, de fertőzni már nem képes vírust tartalmaz, a szervezet immunológiai válasza is erősebb lesz - vélekedett, hozzátéve, a Sinopharm-vakcinát már 13 országban alkalmazzák.



Müller Cecília úgy fogalmazott, a koronavírus-járvány harmadik hullámának emelkedő szakaszában van az ország, emelkedik a napi fertőzöttek száma, és nő az aktív betegeké is. Ezért is fontos - emelte ki -, hogy a legesendőbb korosztályt mielőbb védelemben részesítsék, aminek egyetlen hatásos fegyvere a védőoltás.



Beszámolt arról, hogy eddig 391 821 embert oltottak be Magyarországon, közülük 152 432-en már a második dózist is megkapták.



Továbbra is arra biztatott mindenkit, hogy akinek felkínálták az oltást, éljen vele. Aki pedig még nem regisztrált, tegye meg.



Müller Cecília az ápolók napjával összefüggésben megköszönte az ápolók áldozatos munkáját.



Kérdésre elmondta, eddig 1 474 715 adag vakcina érkezett Magyarországra. A pontos, gyártónkénti vakcinaszállítmányokat a koronavirus.gov.hu oldalon fogják közzétenni - tette hozzá.

Csütörtökön 367 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt

367 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt csütörtökön - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón pénteken.

Kiss Róbert közölte, a november 10-én éjféltől érvényben lévő kijárási tilalom óta 39 708 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek.



A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 143 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában. 110 ember ellen azért volt szükség a fellépésre, mert megszegték a 10 ezer lakosúnál nagyobb településeken a közterületi maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Közülük 15-öt figyelmeztettek, 26-an kaptak helyszíni bírságot, 69-et feljelentettek - tudatta az alezredes.





Elmondta: szabálytalan maszkviselés miatt tömegközlekedési eszközökön és azok várakozóhelyein hét, üzletekben, bevásárlóközpontok területén 26 ember ellen intézkedtek. Az alezredes hozzátette, hogy a maszkviselési szabályok megszegése miatt 25 526-szor intézkedtek eddig a rendőrök.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 829 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 615 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Csütörtökön egy tiborszállási presszó ideiglenes bezárásáról döntött a rendőrség, mert az alkalmazott kiszolgált egy vendéget, aki épp szeszes italt fogyasztott amikor a rendőrség ellenőrzést tartott. A vendég ellen is szabálysértési eljárást indítottak - tette hozzá.



Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 70 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 12 085-ször intézkedtek.



Csütörtökön 9423 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Aznap 4842 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 25 536-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2520-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



MTI