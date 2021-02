Talán nem vetik máglyára

„Legyünk erősek és mondjuk ki: a magyar parlament nem egy szépségverseny, az országgyűlési választások pedig nem egy Look of the Year verseny. Én például mindjárt a 45. életévembe lépek, három gyermeket nevelek, és nem csak hogy rövid a hajam, de képzeljétek, már őszül is! Nem is kicsit! A fodrászt kérdeztem is, hogy kell-e már festetni, de azt mondta, hogy még húzhatjuk, én meg ezt simán elfogadom, mert a festés plusz egy óra, és az az óra nagyon nagy kincs az én világomban.

Persze, persze, mi nők, lehetnénk tökéletesek, reggeltől estig, de nem ez a feladatunk, és én egyáltalán nem szeretném azt az üzenetet küldeni a világba, hogy meg kell feszülnöd ahhoz, hogy megszólalhass a magyar országgyűlésben. Nem. Jók vagyunk így, ahogy vagyunk. Mindannyian. Politikusan eé apolitikusan, közéletben innen és túl. És akinek gondja van a munkánkkal, akkor kritizálja azt. Ha tudja. És Ti, akik értelmes és jó dolgokat csináltok, ne hagyjátok, hogy ilyen módszerekkel elvegyék a kedveteket.

Egy pillanatra sem! Én többek között azért tartottam és tartok ki a legnehezebb időkben is, mert hiszem, hogy nekünk nőknek igenis van ott helyünk, ahol a férfiaknak, ott, ahol többek között rólunk hozzák a döntéseket, és a helyzet az, hogy van olyan felvilágosult férfi és nem is egy, aki tudja, hogy szövetségben, együtt vagyunk igazán erősek. Ez a helyes irány — ebben a században már talán nem vetnek máglyára, ha kimondom.”

