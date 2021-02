Zöldstratégia Karácsony módra: erdő helyett szeméthegyek

A külvárosi területeken található zöldfelületekkel kapcsolatban nehezen kiismerhető az önmagát zöldként aposztrofáló városvezetés koncepciója. Ennek elborzasztó példája, ami a Turjánossal történik.

2021. február 21. 13:25

Megpróbálta megnyugtatni a XV. kerületben élőket a főváros irányítása alá tartozó Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat, hogy a Turjános természetvédelmi területen kivágott fák az ökoszisztéma érdekében a helyükön maradnak. Nem maradtak. A kitermelt erdő helyén máris szeméthalmok állnak.

Nem sikerült megvédenie a Karácsony Gergely vezette baloldali városvezetésnek a saját kezelése alá tartozó természetvédelmi területet, a Turjánost a XV. kerületben. Mint azt korábban a Magyar Nemzet megírta, az önmagát zöldként aposztrofáló városvezetésnek nehezen kiismerhető a koncepciója a külvárosi területeken található zöldfelületekkel kapcsolatban, és ennek elborzasztó példája az, ami a Turjánossal történik.

Így fest ma egy természetvédelmi terület a Szilas-patak mentén Fotó: Kerékgyártó György

A Szilas-patak mellett húzódó terület nem kerülte el Karácsonyék figyelmét, mert a közgyűlés tavaly július 1-jén védetté nyilvánított egy apró tavacskát, amely a terület része az M3-as autópálya közelében. Viszont nem sokkal ezután munkálatok kezdődtek, sorra vágták ki a fákat. Mivel a Budapest területén található természetvédelmi területek, így a Turjános is a főváros kezelésébe tartoznak, az itteni erdő védelme is az ugyancsak a főváros alá tartozó Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat feladata. Az őrszolgálat még októberben arról tájékoztatott, hogy ebből az erdőből húsz hektár magántulajdonban van. Közleményükben azt is olvashattuk, hogy „atermészetvédelmi őrszolgálat a meghagyandó védett természeti értékeket a helyszínen kijelölte (például védett ragadozó madarak fészke, védett növények élőhelye stb.), a fakitermelés folyamatát figyelemmel kíséri, a közelítő nyomok kijelölése és más, a természeti értékek szempontjából lényeges kérdésekben folyamatosan egyeztet az erdészeti szakszemélyzettel”. A bejegyzés fontos üzenete volt a dühödt kommentelőknek, miszerint a holtfa fontos szerepet játszik az ökoszisztémában, ezért ezeket azt erdőgazdálkodónak helyben kell hagynia.

Október óta vágják ki az erdőben levő fákat, amelyek helyét szemétkupacok vették át Fotó: Kerékgyártó György

A fa azonban nem maradt helyben, néhány tönköt leszámítva. Az erdőrész nem a pilisi parkerdőhöz tartozik, de a gazdaság honlapján található cikk jól elmagyarázza, mi is a holtfa, ezért idézünk a szövegből. Eszerint a holtfa olyan, úgynevezett lábon száradt fa vagy törzscsonk, amely magától pusztult el, vagy olyan egyedek, amelyek természetes bolygatás (például villámcsapás) miatt dőltek ki. A cikk szerint „az odúlakó madarak és emlősök, valamint gombák, kétéltűek, xilofág (elpusztult fákban, cserjékben vagy a még élő egyedek elpusztult részeiben élő) rovarok és például denevérek találhatnak otthont a visszahagyott fák odvaiban, üregeiben. A holtfák eltávolítása nagyban károsítaná az erdők biodiverzitását, az erdei ökoszisztéma sokszínűségét, hisz ezek a fajok mindegyike hasznos feladatot lát el az erdő működésében”.

A területen most is munkálatok folynak, van, ahol még dolgozik a fűrész, a kivágott erdőrészek helyén azonban, ahonnan a kitermelt fát elszállították, már nőnek a szeméthegyek.

Az őrszolgálat Facebook-oldalán az utolsó bejegyzés október 1-jei, friss tájékoztatás nem érhető el, annak ellenére, hogy az oldal látogatói a mai napig kérdéseket tesznek fel a történtekkel kapcsolatban.

Fotók: Kerékgyártó György

