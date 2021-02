Kásler: Elszántsággal és szorgalommal minden nehézség leküzdhető

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a kormány nevében köszöntötte hétfőn a parasportolókat a Magyar Parasport Napja (MPN) alkalmából.

2021. február 22. 09:59

A kormány Facebook-oldalára feltöltött kisfilmben Kásler Miklós emlékeztetett: az Országgyűlés 2017. december 12-én egyhangúlag határozott arról, hogy minden évben február 22. a Magyar Parasport Napja, amelyre idén így már negyedszer kerülhet sor. „Külön szeretném megköszönni mozgásukban korlátozott sportoló honfitásainknak, hogy a fizikai nehézségek ellenére elhivatottan mutatnak példát a társadalom minden tagja számára, és bizonyítják, hogy megfelelő elszántsággal és szorgalommal minden nehézség leküzdhető és teljes életet lehet élni” - fogalmazott a miniszter.

Szabó Tünde azt mondta, a MPN nagyon fontos, „hiszen a társadalmi felzárkóztatás integrációját képviseljük azzal, hogy a fogyatékkal élőket még közelebb hozzuk az épekhez”. Az államtitkár úgy véli: ma már elmondható, hogy a sportban dolgozók az ép sportolók mellett a fogyatékkal élőkkel is ugyanúgy foglalkoznak. „Nagyon büszkék vagyunk a parasportolókra, hiszen ők azok, akik nap mint nap bizonyítják, hogy lehetetlen nem létezik” - jelentette ki Szabó Tünde. Az idei MPN egyik nagykövete - Póta Georgina kétszeres Európa-bajnok asztaliteniszező mellett - Szvitacs Alexa Eb-győztes para-asztaliteniszező, aki korábban az épek között versenyzett. „Úgy gondolom, hogy hitelesen tudok közvetíteni a két sportvilág között. Számomra nagyon fontos az érzékenyítés, úgy gondolom, hogy nagyon sok helyre el kell juttatnunk a parasport üzenetét: fogyatékosnak lenni nem azt jelenti, vesztesnek lenni” - fogalmazott a játékos, aki a nap folyamán több iskolába is ellátogat, hogy népszerűsítse ezt a gondolatot és online tanórákon is részt vesz.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azt mondta, hogy ezen a napon a magyar parasport történelmét és jelenét is ünnepeljük. „Azt mutatjuk meg, hogy mindenki győztessé válhat. Magyarország kormányával együttműködve igyekszünk megteremteni a lehetőséget minden fogyatékos embernek arra, hogy a sportot válassza önkifejezése eszközéül, és ezzel büszkévé tegye a teljes magyar nemzetet” - fejtette ki. A Magyar Parasport Napjának dátumválasztása szimbolikus, hiszen 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, amely sokáig az egyesület volt, amelyben a fogyatékkal élők szervezett keretek között sportolhattak.

MTI