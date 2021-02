Szélkakas Karácsony

Újabb ellentéteket szülhet, hogy az MSZP–Párbeszéd az ellenzék legnépszerűbb politikusával, a városvezetéssel ismét felsült főpolgármesterrel lépne be a baloldali vetélkedésbe.

„Alapvetően az az érzésem, hogy a f...szért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre, sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdem” – fakadt ki még 2017 decemberében, pár hónappal az országgyűlési választások előtt Karácsony Gergely. Az LMP-t is megjárt, de ekkor már párbeszédes társelnök Botka László szegedi exszocialista polgármestert váltotta a baloldali kormányfő-jelöltség szerepében, mint látható: akkor nem túl nagy lelkesedéssel.

Budapest főpolgármestere ez idáig tagadta, hogy a 2018-as veresége után ismét megméretteti magát a miniszterelnökségért folytatott küzdelemben. Tavaly decemberi rádióinterjújában például azt mondta: nincsenek kormányfői ambíciói, sőt, „a háta közepére kívánkozik” egy ilyen kihívás. Múlt héten viszont már arról beszélt az ATV műsorában: sok a nyitott kérdés, de ő csak akkor lesz miniszterelnök-jelölt, ha lesz előválasztás. Magyarán ezúttal már érdekelt a versenyben. Márpedig a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc előválasztás-párti pártja, a DK ennek jegyében meg is kezdte az egyéni körzetekben a jelöltek kiválasztását; kormányfő-aspiránsnak egyértelműen a bukott miniszterelnök brüsszeli pénzből kampányoló feleségét, Gyurcsányné Dobrev Klárát szánják.

A bevándorláspárti baloldal második legerősebb tömbje, a Momentum is előválasztáspárti, sorra jelölik politikusaikat a megmérettetésekre, vasárnap pedig hivatalosan is bejelentették, Fekete-Győr András a miniszterelnök-jelöltjük. A DK és a Momentum versengése több egyéni választókerületben – Zugló, Szigetszentmiklós, Göd – felszínre hozta az ellentéteket, amelyeket most kiélezhet a késésben lévő MSZP–Párbeszéd is, hiszen a városvezetéssel ismét felsült, ennek ellenére az ellenzék legnépszerűbb politikusával, Karácsony Gergellyel lépne be a vetélkedésbe. Csakhogy a Párbeszéd társelnöke – állításával szemben – nem tartozik az integratív politikusok közé.

A lap forrásai szerint ezt főként korábbi megnyilatkozásai magyarázzák. Gyurcsány-ellenes mondatai a DK-val való együttműködést gyengítik, de legszorosabb szövetségesét, az MSZP-t is kritizálta már. „Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...), tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni” – mondta a főpolgármester a 2019-es önkormányzati választás előtt kiszivárgott felvételen.

A lap úgy tudja, Karácsony baloldalon belüli megítélését tovább rontja, hogy sok esetben úgy fogalmaz meg kritikát szövetségeseiről, hogy közben saját magát is hitelteleníti. A 2010 előtti időszakot például azt követően bírálta, hogy maga is részese volt a rendszernek (2002 és 2008 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójaként is dolgozott) – bár ezt a pártja honlapján található életrajzában a máig nem tüntette fel. Emellett a szemére vetik azt is: hiába ígérte meg a helyhatósági voksolás előtt, hogy győzelme esetén lemond a Párbeszéd társelnöki tisztségéről, ezt nem tette meg.

