Müller Cecília: Tartósabb védelmet adhat az inaktív vírust tartalmazó kínai vakcina

A kínai Sinopharm vakcinájának előnye, hogy jelentős, erőtejes immunválaszt vált ki - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

2021. február 22. 13:57

Müller Cecília hozzátette: a kínai oltóanyag a vírus teljes, elölt változatát tartalmazó vakcina, amely sok fehérjét, a vírus burkát, örkökítőanyagát tartalmazza inaktivált állapotban. Azt mondta, az oltóanyag fertőzést, megbetegedést nem tud okozni, de széles antigén palettája sokkal jobban „megmozdítja” az immunrendszert. Sokan bizakodnak, hogy tartósabb, esetleg magasabb fokú védelmet adhat, ezt a jövő dönti el - jegyezte meg. Hozzáfűzte, hogy a magyar fejlesztésű vakcinát a Sinopharméval megegyező technológiával tervezik.

Kitért arra, hogy a kínai gyártású oltóanyag 18 év felett bárkinek adható. A vakcina leiratában szerepel, hogy 60 év felett nincs elég tapasztalat róla, ez azonban majdnem minden oltóanyagról elmondható. „Bizonyos életkor felett az immunrendszer nem reagál olyan aktívan az oltóanyagra, mint egy fiatal szervezetben, ettől függetlenül képes megvédeni a szövődménytől vagy halálos megbetegedéstől” - mondta a tisztifőorvos. „A harmadik hullámban vagyunk, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, már közelebb járunk a napi 3 ezer regisztrált esethez, mint a 2 ezerhez” - mutatott rá Müller Cecília, kiemelve, hogy a jelentős esetszám-növekedés két hete tapasztalható.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy az új mutációk sokkal fertőzőbbek, mint a régebbiek, és a korábbi véleményekkel ellentétben a lefolyásuk is súlyosabb, ezért kerülnek egyre többen kórházba. A tisztifőorvos elmondta, hogy hazánkban még nem találtak példát arra, hogy megjelent volna a koronavírus brazil és dél-afrikai mutáns variánsa. Hozzátette: a hazánkban elérhető oltások hatékonyak a brit mutáns ellen. Elmondta azt is, hogy nagyon fontos, hogy minél többen oltassák be magukat. Magyarországon nagyobb arányban oltunk, mint az EU-ban átlagban véve - mondta a tisztifőorvos.

Müller Cecília arra kér mindenkit, hogy ne válogasson az oltások közül, hanem fogadja el, amit az orvosok javasolnak. Az oltásról a háziorvos fog értesíteni. A mellékhatásokról azt mondta Müller Cecília, ezek bőrpír, izomfájdalom, néha nyirokcsomó-megnagyobbodás lehetnek. A második vakcina beadása után láz és levertség is előfordulhat, de ez rövid távú, és természetes is. A mellékhatások kezelése kapcsán az országos tisztifőorvos azt mondta, ezek maguktól múlnak el. Ha láz kialakul, lázcsillapítót kell bevenni, főleg Paracetamolt, de ez külső beavatkozást nem igényel.

A hétvégén 1600-an szegték meg a kijárási tilalmat

A hétvégén 1600 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok, illetve a közterületi csoportosulások tilalmának megsértése miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a sajtótájékoztatón. Kiss Róbert alezredes hozzátette: ezzel 41 308-ra nőtt a szabályt megszegők száma. Elmondta: a hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 471 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük 410-en a tízezer lakosnál nagyobb településeken szegték meg a szabályt, 17-en tömegközlekedési eszközökön vagy megállókban, 44-en pedig üzletekben, bevásárlóközpontokban.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 831 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214-szer az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 617 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be. A hétvégén két vendéglátóhelyet is ideiglenesen bezáratott a rendőrség. Egy debreceni vendéglátóhelyen szeszes italt fogyasztott egy vendég, Karcagon pedig az üzlethelyiségben többen fogyasztottak alkoholt.

A helyek ideiglenes bezáratása mellett a vendégek ellen is szabálysértési eljárást indítottak. A vendéglátóhelyekre január 30. óta vonatkoznak szigorúbb szabályok: a hétvégén hat emberrel szemben intézkedtek, amiért jogosulatlanul voltak vendéglátóhelyen. A szabályok bevezetése óta már 52-re nőtt az ilyen típusú szabálysértést elkövetők száma. Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy a fővárosban egy I. kerületi társasházban kellett intézkedniük a rendőröknek péntek éjjel: a házban megsértették a magánrendezvényekre vonatkozó szabályokat azzal, hogy 74-en ünnepeltek egy születésnapot. A házigazdával és a résztvevőkkel szemben is szabálysértési eljárást indítottak.

A hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 164-szer léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 12 249-szer intézkedtek. Az elmúlt két napon 30 953 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. A hétvégén 10 992 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 25 589-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1367-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - közölte az alezredes.

MTI