Kocsis Máté: Érthetetlen a baloldal oltásellenes kampánya

A legjobb megoldás a vakcina, és ezért teljesen érthetetlen, hogy a baloldal az oltásellenes kampányát hova akarja kifuttatni – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában az Országgyűlésben.

2021. február 22. 16:02

Kocsis Máté hozzátette, hogy a baloldal mindenhol támadja a konzultációt is, amelyben nagyon fontos témákban mondhatják el az emberek a véleményüket. A Fidesz frakcióvezetője szólt arról is, hogy ha a baloldalon múlna, akkor nem lenne hitelmoratórium, bértámogatás, nem emelkedne a háziorvosok bére és megszűnne a védekezés minden szabálya. Nagy kérdés, hogy ezek után milyen alapon támadják a kormány vakcinabeszerzését - mondta Kocsis, aki felszólította a baloldalt, hogy fejezze be oltásellenes kampányát.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára válaszában azt mondta, hogy a közös uniós vakcinabeszerzés nem volt rossz ötlet, de elrontották, ezt még az Európai Bizottság elnöke is beismerte. A magyar baloldal oltásellenes, és nem kell oltás, mindezt a Momentum szóvivője mondta az egyik kereskedelmi tévében - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Ha baloldali vezetése lenne az országnak, akkor nem tennének semmit - tette hozzá. „Miért gondolják azt, hogy Magyarország Brüsszel kihelyezett tagozata?” - tette fel a kérdést Menczer Tamás, hozzátéve, a magyar kormány ezzel szemben önálló vakcinabeszerzést kezdeményezett. Hangsúlyozta, hogy a magyar orvosoknak és szakembereknek kötelességük dönteni arról, hogy melyik vakcina a jó, és melyik a rossz.

A járvány elleni védekezést akarja lassítani a baloldal

Hollik István, a KDNP képviselője napirend előtti felszólalásában azt mondta, Magyarország élen jár az átoltottság területén az EU-ban, és ez annak köszönhető, hogy a kormány hamar lépett. A baloldal az oltásellenes kampányával azonban a járvány elleni védekezést akarja lassítani - fogalmazott Hollik. Hozzátette, a baloldal arra buzdít, hogy európai engedély nélküli vakcinával ne oltsanak, miközben Merkely Béla is orosz vakcinával oltatta be magát. A baloldal a védekezés lassításával azt akarja elérni, hogy a kormány politikai károkat szenvedjen el.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta válaszában, hogy a magyar baloldal az orosz és a kínai vakcina ellen egyetlen érvet hoz fel, mégpedig azt, hogy azok honnan származnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az unióban közel 500 olyan kínai gyógyszer van, amit engedélyeztek, de a baloldal egyik ellen sem emelte fel a szavát. Szerinte a koronavírus-oltás ellen tisztán politikai okokból lépnek fel, amellyel embereket veszélyeztetnek. Az ellenzék attól remél politikai hasznot, ha elhúzódik a járvány és súlyosabbak lesznek annak hatásai - fogalmazott.

A Jobbiknak gyűlöletet kell keltenie

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője arról beszélt napirend előtt: kormányoldalon visszaélnek az emberek bizalmával, hiszen miközben a járványügyi intézkedések enyhítéséről indult konzultáció, Mészáros Lőrinc szállodája már nyitóbulit szervez. Hangsúlyozta: ellenzéki oldalról tavaly ugyan megszavazták a felhatalmazási törvényt, de a kormány „piszkosul” visszaélt ezzel, és a pénz 80 százalékát nem válságkezelésre, hanem saját magára költötte.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára - a kormányzat lakosságot és gazdasági szereplőket támogató intézkedéseit sorolva - kijelentette, „amikor nem támogatják az átmeneti jogi kereteket, akkor ezeket az intézkedéseket nem támogatják”. Arról beszélt, Gyurcsány Ferenc „összetákolta a baloldali koalíciót”, amiben a Jobbikra „az agresszív nyilas vagy az agresszív ávós szerepét osztották”, akinek gyűlöletet kell keltenie ott is, ahol addig az nem volt. A Borsodban, a felszólaló szűkebb pátriájában tíz év alatt lezajlott pozitív folyamatokat, majd a baloldali kormányok tetteit sorolta.

Magyar Nemzet