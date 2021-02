Gyurcsány Ferenc nyilvánosan megalázta Fekete-Győrt

2021. február 23. 10:58

Fekete-Győr András figyel Gyurcsány Ferencre - FB

Hétfőn közösségi oldalán reagált Fekete-Győr András indulásának hírére Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke írásában nyíltan megalázta a baloldali előválasztáson induló momentumos politikust, akit úgy oktatott ki, mint egy tanár a butuska, okoskodó nebulóját. Gyurcsány gyakorlatilag azt csinál a baloldalon, amit akar: posztjában azzal fenyegette meg Fekete-Győréket, hogy könnyen úgy járhatnak, mint az önállóságát mára teljesen elvesztő Jobbik.

Vasárnap derült ki, hogy a Momentum Fekete-Győr Andrást indítja a baloldali előválasztáson. A döntés kifejezetten meglepő volt: korábban azt lehetett hallani, hogy a párt egy külső szakértőt indít, ehhez képest a támogatóknak be kellett érniük a pártelnökkel. Fekete-Győr Andrással szemben ugyanis gyakori a kritika, miszerint nem elég felkészült egy komolyabb pozíció betöltéséhez. Sokan azt is felróják neki: a teljes politikai generáció- és kultúraváltást ígérő pártja mára a Demokratikus Koalíció ifjúsági tagozataként működik.

Nyílt színi alázás

Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezetője hétfőn egy posztban reagált a fejleményekre. Mint ismert, a bukott kormányfő évek óta irányítja a baloldalt, mostanra pedig annyira megerősödött, hogy kénye-kedve szerint játszadozik a szövetségeseivel.

Gyurcsány minden eddiginél jobban megalázta a baloldali előválasztáson induló Fekete-Győrt: úgy oktatta ki, mint egy tanár a butuska, okoskodó diákját.

"Az egyetlen helyes döntést hozta meg a Momentum. Elnökét, Fekete-Győr Andrást elindítja a miniszterelnök-jelölti előválasztáson" - szúrta oda indításként a DK elnöke. Ahogy korábban is írtuk, a Momentum igazából egy párton kívüli szakembert szeretett volna elindítani, de mivel senki nem vállalta el, így végül kénytelen volt a pártelnök indulni. Gyurcsány soraiból könnyen kivehető az irónia. Ugyanis azzal, hogy a Momentum Fekete-Győr Andrást indítja, Gyurcsányné nagyot nyert: eggyel kevesebb komolyan vehető jelölttel kell megküzdenie.

Férje ennek szellemiségében folytatta bejegyzését: arról írt, hogy a fiatalok mindig lázadoznak az idősebb generációk ellen, de aztán később belátják, nem mindenben volt igazuk. "Akit érdekelt fiatalkorában a politika, az sokszor hitte, gondolta, mondta, időnként talán üvöltötte is, hogy az idősebb generációk mindent elrontottak, de majd mi, ők, mindent rendbe teszünk, tesznek. Aztán legtöbbször nem így történt" - fogalmazott a baloldal vezére.

Szabályszerűen feltörölte a Momentummal a padlót.

Atyáskodva hozzátette az előzőekhez, hogy "az egymást követő generációknak szüksége van egymásra", és vigyázniuk is kell egymásra. A korosztályok összefogásának szükségességéről értekező Gyurcsány újabb fordulatot véve azt írta a Momentumról, hogy "most is jött egy új generáció. Korábban a Jobbik, most ők". A sorok között olvasva ez nem kevesebbet jelent: a DK elnöke megfenyegette Fekete-Győréket azzal, hogy úgy fognak járni, mint a Jobbik.

Mint ismert, az egykori jobboldali párt múltjával szembemenve, gyökereit megtagadva szánalmas módon kéredzkedett fel a Gyurcsány Ferenc által létrehozott baloldali listára.

Nagyon úgy néz ki, hogy a teljes bedarálás vár a Momentumra is.

A DK elnöke nem hagyta abba a "tanítást".

A tanár bácsi reguláz.

Ritkán látható módon alázta meg Fekete-Győréket posztja végén. "És nem baj, ha mások, mint mi. Sőt! Az lenne baj, ha nagyon hasonlítani akarnának ránk. Fogadjátok megértéssel és tisztelettel az európai demokraták új magyar generációját!" - zárta gondolatait.

Minden róla fog szólni

Az elmúlt időszakban két jelentősebb szereplése is volt Gyurcsány Ferencnek: februári évértékelő beszédében és az ezt követő parlamenti felszólalásában ismét világossá tette, hogy ő a baloldal vezetője.

Mindkét alkalommal atyáskodó, megalázó hangon szólt a baloldal politikusaihoz.

Többször is a teljes baloldal nevében beszélt.

Utóbbi megnyilvánulásában egyenesen azt mondta, hogy az idei év róla fog szólni. "Önök a következő évben sokat fogják hallani a nevemet. Bármi kérdés lesz, a válasz az lesz, hogy Gyurcsány. Be kell önöknek valljam, hogy ez engem egyébként olyan különösebben nem zavar" - fogalmazott.

Gyurcsány egyébként hatalmát annyira kiterjesztette szövetségeseire, hogy mára teljesen elhalkultak a vele szembeni kritikus hangok. Amikor valaki mégis véletlenül neki nem tetszőt mond, azt csúnyán megalázza. Elég csak a gödi polgármester szerencsétlenkedésére, vagy éppen Fekete-Győr megregulázására gondolni. Utóbbi esetben a Momentum elnöke egy lapinterjúban azt állította, a baloldali pártok a DK ellenében döntöttek arról, hogy egy esetleges kormányváltást követően hogyan viszonyuljanak a határon túli magyarok szavazati jogához. Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese, elnökségi tag azonnal helyre tette Fekete-Győrt, tudatosítva benne, hol van a helye.

Mára már teljesen egyértelművé vált, hogy a baloldali pártok maximálisan függnek Gyurcsánytól.

A bukott kormányfő pedig újra és újra szembesíti őket ezzel.

Bordács Bálint

origo.hu