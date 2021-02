Hazánk erős védettséggel néz a járvány harmadik hulláma elé

Magyarország egyre erősebb védettséggel néz a járvány harmadik hulláma elé: a lakosság átoltottsága már az európai uniós átlag felett van, és a héten több mint 800 ezerre nőhet a beoltottak száma - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

2021. február 23. 15:08

A Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcináját tartalmazó fecskendő a Heves Megyei Kormányhivatal épületében Egerben 2021. február 23-án. Ezen a napon megkezdődött a kínai vakcinák kiszállítása a kormányhivatalokhoz. MTI/Komka Péter

A Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcináit pakolják a Heves Megyei Kormányhivatal épületében Egerben 2021. február 23-án. Ezen a napon megkezdődött a kínai vakcinák kiszállítása a kormányhivatalokhoz. MTI/Komka Péter

György István, aki egyben az oltási munkacsoport vezetője is, beszámolt arról, hogy a múlt heti több mint 170 ezer első- és második körös oltással már 457 ezernél is többen kapták meg az oltást, közülük mintegy 206 ezren a második vakcinát is.



Utalt arra, hogy az emberek beoltása az oltási rendnek megfelelően zajlik, ütemét a rendelkezésre álló vakcina mennyisége és típusa határozza meg. Az egészségügyben dolgozók beoltása gyakorlatilag megtörtént, megyénként néhány százan lehetnek, akik még nem kapták meg a vakcinát, igényüket továbbra is jelezhetik a megyei kórházaknak.

Pozsgai Szabolcs, Heves megyei tisztifőorvos (b) átveszi a Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcinaszállítmányát a Heves Megyei Kormányhivatal épülete előtt Egerben 2021. február 23-án. Ezen a napon megkezdődött a kínai vakcinák kiszállítása a kormányhivatalokhoz. MTI/Komka Péter



Az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények lakóinak, dolgozóinak beoltása is megtörtént, több mint 84 ezren kaptak oltást, közülük 77 ezer embernek a második adagot is beadták - közölte György István, hozzátéve, hogy akik nem kértek oltást, meggondolhatják magukat, ezt az intézményvezetőknek kell jelezniük.



Az államtitkár kiemelte, hogy továbbra is két nagy kockázati csoport kampányszerű beoltása folyik párhuzamosan: a regisztrált legidősebbeké a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál, valamint a 18-59 éves regisztrált krónikus betegeké.



"Ennek a két kockázati csoportnak az oltása az e heti oltási terv szerint folytatódik, hiszen mindenképpen az a cél, hogy a regisztrált legidősebbek és a krónikus betegek is oltást kapjanak, ők vannak leginkább kitéve a koronavírus súlyos, akár halálos szövődményeinek" - fogalmazott.



György István hangsúlyozta, a következő napokban "hatalmas lépést tudunk tenni az oltásban" a kínai vakcinának köszönhetően. A Sinopharm oltóanyagával megrakott teherautók kedd hajnalban elindultak Budapestről a kormányhivatalokba, onnan az oltóanyagok háziorvosokhoz kerülnek.

A Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcináit pakolják ki Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya épületének udvarán 2021. február 23-án. Ezen a napon megkezdődött a kínai vakcinák kiszállítása a kormányhivatalokhoz. MTI/Balázs Attila



"Most először minden háziorvosnak jut a vakcinából, átlagosan praxisonként 55 embert tudnak beoltani" - közölte. Hozzáfűzte, azt kérik a háziorvosoktól, hogy még mindig a regisztrált legidősebbeket oltsák be ezzel, hiszen olyan, könnyen kezelhető vakcináról van szó, amelyet az idősek akár az otthonukban is megkaphatnak, ha azt elhagyni nem tudják.



György István jelezte: a következő napokban a háziorvosok 275 ezer regisztrált idős embert tudnak beoltani a kínai Sinopharm és 41 750 hatvan év alatti krónikus beteget az AstraZeneca készítményével, a kórházi oltópontokon pedig 52 ezer regisztrált idős ember kaphatja meg a Pfizer vakcináját.



"Ez 368 ezer ember oltását jelenti, de ehhez az szükséges, hogy a behívottak el is menjenek az oltásra" - mutatott rá. Kiemelte, hogy a héten 25 ezer második oltás is esedékes.



Az államtitkár kitért arra, hogy a héten 25-ről 66-ra növelték a központi oltópontok számát. Arra kérte az ezekre oltásra behívottakat, hogy pontosan a megadott időpontban érkezzenek. Helyenként ugyanis nagyobb tömeget, várakozást eredményez, hogy egyes berendeltek egy-másfél órával korábban jönnek.



György István arra biztatott mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra, továbbá a jelentkezésben segítse idős, beteg hozzátartozóit.



"Mindenki, aki regisztrált, sorra fog kerülni, a háziorvosok hetente frissülő listából dolgoznak, ők azok, akik értesítik az oltandókat, kérjük mindenki türelmét" - mondta.

Tóth Ildikó keszthelyi háziorvos (b) átveszi az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagát rendelőjében Varga Andreától, a Keszthelyi Járási Hivatal hivatalvezetőjétől (j) 2021. február 23-án. MTI/Vasvári Tamás



Közölte, hogy a háziorvosok adminisztratív segítséget fognak kapni a beoltandók behívásához, ehhez valamennyi önkormányzat polgármesterét megkeresik.



Az államtitkár azt hangoztatta, hogy az oltás életet menthet, a Magyarországon elérhető vakcinák mindegyike biztonságos, képes védettséget adni a vírusfertőzés ellen, "minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben ez a keleti vakcinákra is igaz".



"A jó oltás az, ami már a vállunkban van" - idézte az államtitkár Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, aki a napokban kapta meg a védőoltást.

Az államtitkár kiemelte, a védőoltásnak nagy szerepe van a védekezésben azért is, mert Magyarországon is megjelent és közösségben terjed a koronavírus brit mutációja, amely több embert képes megfertőzni és így többen szorulnak kórházi kezelésre.



György István végezetül köszönetet mondott azoknak, akik bármilyen formában segítik az oltási folyamat zökkenőmentes lebonyolítását.



MTI