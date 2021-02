Hitlerben sem látták meg

2021. február 24. 00:41

A zsarnokság logikája egyszerű: mindent meg kell szerezni. Viszont nem mutathatja meg magát, a demokrácia álarca mögé kell bújnia.

A Klubrádió példájából kiindulva írt cikket Ungváry Rudolf, tulajdonképpen a zsarnokság természetéről. Véleménye szerint az orbáni logika azt diktálja, hogy mindent birtokba kell venni. Ha egyetlen olyan sziget is marad, mint mondjuk a Klubrádió, akkor ott csoportosulhat az ellenzék. Az író az 1945 utáni Magyarország példáját hozta, amikor azok, akiknek nem tetszett a kommunista hatalom, a Kisgazdapártra szavaztak. Ezért kellett azt eltaposni.

Az Unváry Rudolf szerint egy bűnszervezethez hasonlító kormánynak ellenségre van szüksége, állandóan ellenségre. Az legitimálja. Az aktuális ellenség most a tudomány, a kultúra. Az SZFE, a könyvkiadók, és így tovább. Viszont a zsarnoknak álarcban kell lennie, a demokrácia álarcában. Ezt a nyugat-európai politikusok sem veszik mindig észre. Ungváry Rudolf szerint hasonlít a helyzet az 1936-39 közötti Németországéhoz. Hitlerben sem látták meg, hogy mi lesz belőle. A kaméleon-politika, amit Orbán nem is titkol, most is beválik a jelek szerint. A demokratikus máz szépen csillog – vallja az író.

Ungváry Rudolf: Nyugaton sem látják még a veszélyt

168 óra