Tisztifőorvos: felszálló szakaszban van a harmadik hullám Magyarországon

Felszálló szakaszban van a harmadik hullám Magyarországon, ezt igazolják a járványügyi adatok is - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

2021. február 24. 18:06

Müller Cecília ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 2855-tel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma és 102 ember - jellemzően idős, krónikus beteg - halt meg.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az elhunytak között szinte minden nap vannak olyan fiatal krónikus betegek is, akiket egy esetleges védőoltás megmenthetett volna.

Mint mondta, nő az aktív betegek száma, jelenleg 82 127-en vannak, de tovább nőtt a kórházban kezeltek száma is, most 4353-an vannak kórházban és 407-en lélegeztetőgépen. Hozzátette: a betegség súlyos lefolyásának megakadályozása érdekében nagy erőkkel zajlik a védőoltások beadása.

Elmondta: eljutott a háziorvosokhoz a kínai Sinopharm vakcinája, átlagosan praxisonként 50-55 ember beoltására alkalmas mennyiségben. Jelezte: a praxisba eljuttatott oltóanyag-mennyiség függ a praxis összetételétől, a regisztráltak és a krónikus betegségben szenvedők számától; vannak olyan praxisok, ahol 70 embert is be tudnak oltani. Kitért arra, már az első adag oltása után jelentős mértékben megindul a szervezetben az ellenanyag-termelés.

Hozzátette: nincs százszázalékos védelem, de mind az öt, Magyarországon engedélyezett vakcina megvéd a súlyos szövődménnyel, esetleg halállal járó fertőzéstől. Arra kérte az embereket, éljenek az oltással, és oszlassák el félelmeiket a kínai és orosz vakcinákkal szemben, mert azokat már több mint 30 millió embernek beadták a világon, különösebb probléma nélkül.

Müller Cecília emlékeztetett: az oltási tervnek megfelelően haladnak az oltással, az első két csoport - az egészségügyi dolgozók és a szociális intézményekben élők, dolgozók - kampányszerű oltása befejeződött, jelenleg a krónikus betegek és a legidősebbek oltása zajlik. Hozzátette: a rendelkezésre álló vakcinákkal már jelentős védettséget lehet kialakítani, a nyugati és keleti vakcinákkal együtt Magyarország az uniós átoltottsági átlag fölé tudott kerülni.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: bízik abban, hogy a következő egy hétben jelentős számú, 368 ezer védőoltást tudnak majd beadni, de ehhez szükséges az emberek együttműködése is. Ismertetése szerint a regisztrált idősek közül 275 ezren kaphatják meg a háziorvosnál a kínai Sinopharm-vakcinát, 52 ezer idős beoltására lesz lehetőség a Pfizer-BioNTech-vakcinával az oltópontokon, az AstraZeneca készítményével pedig 41 ezer 60 év alatti krónikus betegeket tudnak beoltani a következő egy hétben.

Elmondta azt is, a Nemzeti Népegészségügyi Központban kifejlesztették azt a módszert, amellyel a szennyvízből nemcsak a vírus örökítőanyagát, hanem konkrétan a brit mutánst is ki tudják mutatni. A brit mutáns jelenléte "tetten érhető" a budapesti, debreceni, tatabányai, székesfehérvári és győri mintában, a vírus örökítőanyaga emelkedő tendenciát mutat Salgótarjánban és Szombathelyen, a többi helyen magas szinten stagnál - tette hozzá.

Szólt arról is, hogy február 23-áig 400 ember mintájában mutatták ki a brit vírusvariánst, 34-nél egy járványügyi jelentőséggel kevésbé bíró variánst, 9 embernél a cseh variánst. Brazíliai és dél-afrikai variánst továbbra sem mutattak ki Magyarországon. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 400 esetből csak tíznél tudták a megbetegedést összefüggésbe hozni utazással, vagyis a brit mutáns közösségi terjedésnek indult. Jelezte: a szakértők szerint ugyanakkor a brit mutánssal szemben a jelenleg alkalmazott védőoltások hatásosak.

A tisztifőorvos beszámolt arról is: szerda reggel Orbán Viktor miniszterelnök járványügyi szakértőkkel egyeztetett, és a szakemberek arra tettek javaslatot, hogy a bentlakásos szociális otthonokban élők közül azok, akik megkapták a második oltást, és letelt a teljes védettség kialakulásához szükséges idő, fogadhassanak látogatókat, illetve elhagyhassák az intézményeket.

A tisztifőorvos kérdésre válaszolva elmondta, az autoimmun betegséggel küzdőknek is ajánlják a védőoltásokat, ugyanakkor minden egyes beteg olthatóságáról külön kell döntenie az oltóorvosnak. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium klinikai immunológia és allergológia tagozata elsősorban az mRNS-alapú vakcinákat javasolja - vagyis a Pfizer és a Moderna oltóanyagait -, valamint 60 év alatt az AstraZeneca vakcináját.

Müller Cecília elmondta, jelenleg minden fekvőbeteg-intézményben van oltópont, és a háziorvosi rendelők is oltópontnak minősülnek, de ha olyan mennyiségű vakcina érkezne, ami ezt indokolja, akkor meg tudnák nyitni a szakrendelők oltópontjait is. Megjegyezte: most is bővítik az egy-egy oltóponton lévő oltóhelyek számát, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság.

Kérdésre válaszolva kiemelte, a harmadik hullámban a megbetegedések számának exponenciális növekedését a nagyobb megbetegítő képességű vírusvariáns megjelenésében látja. Felhívta a figyelmet a védelmi, járványügyi szabályok következetes betartására.

Az oltóanyagok hatékonyságával kapcsolatban azt mondta, azt kettős vakteszten vizsgálják, és azt figyelik, hányan fertőződnek meg a hatóanyaggal, illetve a placebóval beoltottak közül.

Operatív törzs: kedden 397 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt

A rendőrök 397 emberrel szemben intézkedtek a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt kedden - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, ezzel 42 064-re emelkedett a rendőri intézkedések száma a kijárási tilalom, illetve a kijárási korlátozás ellenőrzése óta.

Szólt arról, hogy a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt 24 órában 119 emberrel szemben intézkedtek. A fellépésre 92 ember esetében azért volt szükség, mert nem tettek eleget a 10 ezer lakosúnál nagyobb településeken a közterületi maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Közülük 13 embert figyelmeztettek, 46 embert helyszíni bírsággal büntettek, 33 ember ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek.

További 7 emberrel szemben azért intézkedtek, mert a tömegközlekedésben, 20-szal szemben pedig azért, mert üzletben, bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 834 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214-szer az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 620 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Kedden egyetlen vendéglátóhely ideiglenes bezáratására sem volt szükség; a vendéglátóhelyekre január 30-a óta vonatkozó szigorúbb szabályokat nem sértették meg az elmúlt napon.

Az alezredes külön felhívta a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, jelenleg is hatályban lévő kormányrendelet rögzíti a rendezvények megtartásának tilalmát. A szabályozás célja a koronavírus terjedésének gátlása, közösségi terjedésének megakadályozása és a védekezés sikeres folytatása - mondta.

Hozzátette, rendezvényt, gyűlést tartani és szervezni, illetve annak helyszínén tartózkodni tilos. A jogszabályi tiltás mellett arra is rámutatott, a csoportosulással, gyülekezéssel a résztvevők veszélynek tehetik ki a saját egészségüket és másokét is, ezért mindenkit arra kért, hogy tartsa be a védelmi szabályokat.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályok megsértése miatt 49 alkalommal léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 12 349-szer intézkedtek.

A hatósági házi karanténban lévőket kedden 10225 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök. Aznap 5098 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 27 737-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2710-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - közölte az alezredes.

Ismertette azt is: a határátkelőknél jó ütemben halad a forgalom, de a teherforgalomban Ártándnál 2 órás, Csengersimánál 3 órás várakozásra kell számítani.

MTI