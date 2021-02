Gulyás: március 15-ig fennmaradnak a korlátozások

A kormány március 15-ig változatlan formában fenntartja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

2021. február 25. 18:21

Kijelentette: a szakértők véleménye egyértelmű, a járvány harmadik hulláma elérte Magyarországot, és a következő egy-két hétben akár drámaian is romolhatnak a vírussal kapcsolatos számok. A következő két hét kifejezetten nehéz lesz - fogalmazott Gulyás Gergely.

Azt mondta, számos vírusmutáns jelent meg az országban, amelyek lényegesen gyorsabban terjednek az eddiginél. A miniszter jó hírnek nevezte ugyanakkor, hogy ezek mindegyike ellen védenek a Magyarországon rendelkezésre álló oltások.

A miniszter reményét fejezte ki, hogy már a korlátozások utolsó időszaka következik, erre esélyt ad az oltások tömeges beadása. Úgy fogalmazott, a feloldás néhány hét vagy akár egy hónap múlva megkezdődhet, annak ütemezéséről és formájáról az e célból indított konzultáció eredményét figyelembe véve dönt majd a kormány.

Ezzel együtt dönt a kabinet arról is, hogy az oltási igazolvány mire jogosítson.

Hangsúlyozta: a korlátozások feloldásához akkor jut a legközelebb az ország, ha minél többen be lesznek oltva. Eddig csaknem 2,5 millióan regisztráltak vakcináért.

A legtöbb fajta oltóanyag a legnagyobb számban Magyarországon áll rendelkezésre az unióban - ismertette, hozzátéve: a következő két hétben felgyorsul az oltás folyamata, ezalatt több ember lesz beoltható, mint eddig összesen.

Gulyás Gergely kijelentette azt is: a baloldal oltásellenes, különösen Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció. Hozzátéve: ezzel nemcsak az ország érdekével ellentétesen cselekednek, de az emberek életével is játszanak.

Gulyás Gergely azt mondta: a baloldal nemcsak a rendkívüli jogrend ellen lépett fel, de az oltási akciótervet is kritizálja. Ennek szerinte nem lehet más oka, mint hogy úgy gondolják: ha a járvány elhúzódik, akkor jobb esélyük van a hatalom megszerzésére.

A politikus az elmúlt hetek legszomorúbb közéleti fejleményének nevezte, hogy baloldali polgármesterek tömegesen hívnak fel a Magyarországon bevizsgált és engedélyezett oltóanyagok bojkottjára.

Ez elfogadhatatlan! - hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki szerint akik ezt teszik, emberek életével játszanak.

A miniszter az online konzultációról elmondta: egy hét alatt több mint 425 ezren töltötték ki, e válaszok ismeretében tud dönteni a kormány, hogy milyen intézkedéseket hozzon, milyen formában történjen meg az enyhítés.

A gazdaságot illetően kifejtette: a bértámogatásokat és minden, az újranyitást segítő intézkedést fenntartanak. A bértámogatásokkal kapcsolatos fennakadásokon már túl vannak, szinte naprakészen tudják teljesíteni az igényeket - mondta. Hozzátette: több mint 41 milliárd forintnyi támogatásra érkezett igény, és 39 milliárd forintot már ki is fizettek.

Arról is beszélt, hogy remélhetőleg a következő időszakban a Magyarországot megillető uniós pénzekkel kapcsolatos pályázati kiírások és a gazdaságélénkítő támogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a második negyedévben megindulhasson a gazdasági növekedés. Ekkor már a szolgáltatószektor is részben helyreállhat - fűzte hozzá.

Gulyás Gergely úgy vélte, a nehéz időszak után ugyanazt a pályát folytathatja a gazdaság, mint a járvány kitörése előtt, visszatérhet a növekedés. Egy éve tartanak már a korlátozások, de remélhetőleg ez már a járvány utolsó szakasza, és a harmadik hullám legyűréséhez rendelkezésre áll az oltás, ezért a kormány azt kéri, hogy mindenki regisztráljon és adassa be magának a vakcinát - mondta.

Gulyás Gergelyt kérdezték arról, hogy elmozdítják-e Stummer Jánost (Jobbik) az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöki székéből, miután saját maga közölte, hogy minősített adatott hozott nyilvánosságra, majd azt terjesztette, Orbán Viktornak épülne külön bejáró a Puskás Arénánál. A miniszter azt mondta, nehéz eldönteni, mi a súlyosabb: ha valaki álhírt terjeszt, vagy ha ezzel titkos adatot sért meg. Az ügyben azzal tudja az elnököt védeni - folytatta -, hogy semmi olyan nincs, ami titkos kellene, hogy legyen. Az, hogy autóval is el lehessen jutni a stadionba, elsősorban a gyalogosok biztonsága miatt szükséges, most ugyanis le kell zárni a gyalogosforgalmat, ahol autók közelítik meg a Puskás Arénát. A mérkőzésekre nemzetközi állami és sportvezetők érkeznek és a bejutásukat biztosítani kell - mondta.

Megjegyezte: az az érzésük, hogy a baloldalivá vált Jobbik pártelnökének balesetéről akarták elterelni a figyelmet. Összegzése szerint az elég súlyos botrány, hogy Jakab Péter autóját a Jobbik választókerületi elnöke vezette, aki náci múlttal rendelkezik.

"Nem hiszem, hogy államtitoksértéssel az ilyen jellegű botrányokat szabad felülírni" - fogalmazott Gulyás Gergely.

A védekezés irányítóinak - köztük a miniszterelnök - oltásáról elmondta: sok országban a politikusok elsők között kapták meg a vakcinát, a magyar kormány véleménye az volt, hogy nem akarnak a sorban elől állni. A kormány azt kérte az országos tisztifőorvostól, hogy ilyen értelmű javaslatot tegyen az oltási rend megállapítására. Ezt még akkor is így gondolják, ha fűződhet ahhoz közérdek, hogy védettek legyenek az oltási feladatokat ellátók, irányítók. A tisztifőorvos jelezte, hogy indokoltnak látja a védekezést irányító személyek oltását, erre most már van mód és lehetőség, mert tömegesebben áll rendelkezésre oltóanyag. A kormányfő várhatóan jövő héten kapja meg az oltást - mondta a tárcavezető, felidézve: Orbán Viktor korábban jelezte, ha van mód, a kínai vakcinát szeretné beadatni.

Arra a felvetésre, hogy Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra melyik oltóanyagot kapná meg szívesen, a miniszter azt mondta: nem fog válogatni, ami jut az oltóponton, ahová behívják. A kormányszóvivő is úgy fogalmazott: bárminek örül, amit megkap.

Arról, hogy Arató Gergely (DK) azt állította, nincs szabad vakcinaválasztás, és visszasorolják azokat, akik nem kérnek a keleti vakcinából, közölte: ezt tényszerűen nem igaz. Az oltás önkéntes és ingyenes, mindenkinek joga eldönteni, kéri-e a rendelkezésre álló vakcinát. Ha valaki nem fogadja el, akkor amikor lesz olyan vakcina, amivel beoltatná magát, ismételten sorra kerül - jelezte.

Minden Magyarországon elérhető oltóanyagot a magyar hatóságok megvizsgáltak, és a magyar állam teljes felelősséggel áll amögött, hogy ezek az oltóanyagok megbízhatóak és hatékony védelmet jelentenek a koronavírussal szemben - jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács óvatosan, de elutasította a nyitást, úgy válaszolt, most március 15-ig látnak előre, azt követően ők is szeretnék, ha egyes szolgáltatások elérhetőek lennének. Matematikusokkal, virulógusokkal, orvosprofesszorokkal is konzultált a kormányfő, és az egyértelmű véleményük az volt, a brit mutáns gyors terjedése miatt a következő egy-két hétben rossz vagy nagyon rossz számokat fogunk látni Magyarországon. Gyorsul a fertőzés, többen fogják megkapni, többen kerülnek kórházba, és többen lesznek lélegeztetőgépen - mondta. Reményét fejezte ki ugyanakkor, azzal, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályból már félmillióan megkapták az oltást, talán a halálesetek száma nem fog olyan mértékben emelkedni.

További felvetésre jelezte: a nagy tömegrendezvények, koncertek az utolsó körbe tartoznak, ott csak akkor lehet enyhíteni, ha már az oltottság mértéke valóban elérte a társadalmi immunitást.

Gulyás Gergely az enyhítések sorrendjéről azt mondta: a kijárási korlátozás az, ami első között szab gátat az életnek, és valószínűleg ez az, amit elsők között kell majd enyhíteni. Ezzel ő maga is egyetért - jelezte.

2,5-3 millió oltást kell beadni, hogy az a korosztály, akik életükben is fenyegetettek, védettek legyenek. Most félmilliónál tartanak, ami fel fog gyorsulni, és reméli, nagyon hamar az 1-1,2 milliót elérik - közölte egy másik felvetésre.

Kitért arra is, a védettségi igazolványt március 1-től kapják meg postai úton azok, akiket már beoltottak, vagy akiknél a védettség egyéb okokból fennáll. Ezt követően dönteni kell arról, hogy mire lesz jogosult az, aki a kártyával rendelkezik. Egyelőre azt tudja igazolni, hogy védett, ezért a karanténszabályokat esetükben minden további nélkül fel lehet oldani.

Gulyás Gergely azt teljesen kizártnak tartotta, hogy magánellátásban pénzért lehessen majd oltást beadatni. A magyar államnak van oltási programja, szerez be oltóanyagot, ennek megfelelően oltanak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ másra biztosan nem fog is majd engedélyt kiadni - jelentette ki. Hozzátette: hogyha ma Magyarország területén oltóanyag lenne szabadon, akkor azt az állam azonnal lefoglalná, ugyanúgy ahogy egyébként azt más államok is teszik.

Az egészségügyben vitát kavart ügyelettel összefüggő kérdésekről elmondta: szerdán foglalkozott ezzel a kormány, meghallgatták az országos kórházfőigazgatót, és szabad mandátumot adtak, hogy tárgyaljon. Megjegyezte: akár órabérben is megállapíthatja az egyes területeken az ügyeleti díjat.

Reméli ez hozzájárul, hogy az érintettek aláírják az új szerződéseket. Az első visszajelzések alapján komoly gondokat nem látnak, néhány helyen vannak, akik még gondolkoznak, de az ellátásra a jelenlegi helyzet semmilyen veszélyt nem jelent - mondta.

Tudják, hogy a korábbi egészségügyi szolgálati törvény mellett milyen ügyeleti szabályok voltak, de nem gondolják, hogy pontosan ugyanezt kell követni.

Remélik a jövőben a tisztább viszonyok - sokaknak jók és keveseknek rosszak -, a magyar egészségügy egészének a hatékonyabb működését szolgálják - mondta.

A miniszter a vonatkozó Alkotmánybíróság döntéséről, és Karácsony Gergely főpolgármester felvetéséről, miszerint a kieső iparűzési adó teljeskörű kompenzálására van szükség, azt közölte: a vita nem közfeladatellátási normatíváról, hanem arról szól, hogy mi a jobb, ha az iparűzési adó egy része a kkv-knál, vagy ha az önkormányzatoknál marad. A kormány úgy gondolja, hogy akkor lehet munkahelyeket védeni, újakat létrehozni, ha ezeket a pénzeket a vállalkozásoknál hagyják.

Nem vitatják, hogy az önkormányzatok helyzete - ahogy a magyar államé is - nehéz, de a kormány készen áll, hogy tárgyaljon az önkormányzatokkal, és ahol segíteni tudnak, ahol működési nehézségek vannak, hajlandóak támogatást nyújtani. Azt ugyanakkor szeretnék, ha a felelősségvállalás kölcsönös lenne, és a gazdag önkormányzatok, ahol több milliárd van a számlán, tekintettel lennének az ország egészének helyzetére - fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy míg korábban, az orosz Szputnyik V-vakcinával kapcsolatban az OGYÉI háromhetes vizsgálati időről beszélt, a múlt kedden érkezett kínai vakcinával pedig már oltanak, a miniszter azt mondta, a kínai vakcinából már korábban a hatóságok rendelkezésére állt minta, amit éppen azért szereztek be, hogy az NNK mielőbb megkezdhesse a vizsgálatát. Az első minta érkezése és az engedélyezés között egy hónapnál is több idő telt el.

Emellett az újonnan érkező vakcinaszállítmányokat is mindig megvizsgálja az NNK, de ez a vizsgálat rövidebb időt vesz igénybe.

Kínai vakcinából februárban a várt félmilliónál 50 ezerrel több érkezett, márciusban és áprilisban 500-500 ezerre lehet számítani.

Közölte azt is: az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakemberei csütörtökön kezdik meg a vizsgálatot a szentpétervári oltóanyaggyárban, a jövő héten pedig egy másikat is felkeresnek, hogy az is a bevizsgált és engedélyezett gyártóhelyek közé tartozzon.

A vakcinaszerződések közérdekű adatok, így azokat a kormány a törvényi határidőben nyilvánosságra hozza - válaszolta egy másik kérdésre. Ez alól csak az üzleti titoknak minősülő adat a kivétel - mondta, hozzátéve: az oltóanyag ára nem minősülhet közérdekű adatnak, mivel nem állami költségvetésből fizetik.

Az orosz vakcina magyarországi gyártásának lehetőségére úgy felelt: a Fluart Kft. a szerződései miatt kapacitásbővítés nélkül jelenleg nem tud ebbe bekapcsolódni. Arról azonban már döntés született, hogy a Debreceni Egyetem a kormány támogatásával létrehoz egy nemzeti oltóanyaggyárat, ami kiemelt beruházás, így hamarosan gyárthat oltóanyagokat.

Arra a kérdésre, hogy a védettséget igazoló dokumentumot megkaphatja-e az, akit külföldön oltottak be, úgy felelt: védettségi igazolványt a magyar hatóságoktól csak Magyarországon beoltott ember kaphat, de természetesen, ha úgy döntenek, más országok is adhatnak ki ilyen igazolást az ott beoltottaknak.

Szintén kérdésre beszélt arról, hogy a Hiesz György gyöngyösi polgármester elleni, az oltási rend megszegése miatt indított nyomozás vélhetően még nem zárult le. Megjegyezte, nem elfogadható, ha egy polgármester hivatali hatalmával visszaélve azok elé tülekszik, akik megelőzik az oltási sorrendben, és akik nála veszélyeztetettebbek.

Azt is mondta, a szintén beoltott László Imre 11. kerületi polgármesterrel szemben ő megértőbb, értékelése szerint, ha valaki 10 évig vezet egy egészségügyi intézményt, és ezt követően ott megkapja az oltást, az nála "messze a tűréshatáron belül van".

Arra kérdésre, hogy tervezik-e oltópontok kialakítását a választási helyiségekben, azt mondta, egyelőre a rendelkezésre álló vakcinamennyiség nem indokolja ezt, hiszen az egészségügyi ellátórendszeren belül egy hétvégén egymillió embert is be tudnak oltani.

Ugyanakkor arra kérte az oltásra érkezőket, hogy a tömeg, a sorban állás elkerülése érdekében legfeljebb negyed, fél órával a megadott időpont előtt érkezzenek. Elmondta: remélhetőleg nem lesz negyedik hullám, mert az oltás addigra már védelmet biztosít. A különböző modellszámítások nem pontosan egyeznek, de általában a fertőzésszámok jelentős felfutását mutatják a következő hetekben, ezért fontos lenne mérsékelni a kapcsolattartást - közölte.

Arról is beszélt, hogy az egészségügy lényegesen több forrást fog kapni a következő költségvetésben, erre a béremelések miatt is szükség van. Az egészségügy lesz a legnagyobb nyertese a 2022-es büdzsének - jelentette ki.

Gulyás Gergely azt is közölte, hogy a home office-ról hoztak jogszabályt, ennek köszönhető, hogy a munka törvénykönyvének előírásaitól eltérően is meg lehet állapodni a távmunkáról, a munkavégzés helye szabadon választható, a munkáltató pedig hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz.

Kiemelte: remélhetőleg február végéig Oroszország teljesíti a vakcinaszállításra vonatkozó vállalásait, egyelőre nem lehet csúszásról beszélni, de az az oltás biztos, amely itt van Magyarország területén, és az a legbiztosabb, amelyet már be is adtak.

A miniszter azt is elmondta, hogy nincs még egységes szabályozás vakcinaútlevélről, de minden légitársaságnak az az érdeke, hogy minél több utasa legyen. Jó lenne, ha nem csinálnának politikai kérdést a vakcinából, és az is jó lenne, ha mindenki szakmai alapon minősítené az oltóanyagokat - vélekedett.

Kitért rá: a gyógyfürdők szolgáltatásai gyógyellátásnak minősülnek, és szakmai döntés született a részleges nyitásról.

Beszámolt arról is, hogy a járványhelyzetben nagy bajban lévő Szlovákiát eddig lélegeztetőgéppel segítette Magyarország. A társhatóságok folyamatosan kapcsolatban állnak, és igény esetén, ha ehhez megvan a magyarországi kapacitás is, akkor máshogy is segítheti őket az ország.

A déli határon erősödő migrációs nyomásról szólva Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány eddig is biztosította és ezután is biztosítani fogja a határvédelmet.

Mint mondta, évek óta nem szembesültek hasonló migrációs nyomással, a számok már-már a 2015-ös migrációs válsághelyzetet idézik.

Hozzátette: Magyarország határain illegálisan senki nem léphet be, akinek ez mégis sikerül, azt a rendőrség őrizetbe veszi. Emlékeztetett: a büntető törvénykönyv korábbi módosítása értelmében Magyarországon bűncselekménynek számít és kiutasítással büntethető a tiltott határátlépés.

Gulyás Gergely kitért arra is: sajnos ez ügyben "komoly vitája" van a kormánynak az Európai Unióval, amely továbbra sem a hatékony és erős határvédelem, hanem a határmenedzsment híve, ami azt jelenti, hogy a határhoz érkezőket "át kell kísérni" és "lehetőleg virággal kell fogadni". "Mi ezt elfogadhatatlannak és veszélyesnek tartjuk" - jegyezte meg.

Emlékeztetett: az unió támadja Magyarország jelenlegi szabályozását, amely szerint - a tranzitzónák megszüntetése után - a környező országok külképviseletein lehet benyújtani a menedékkérelmet. "Védekezünk, mi mást tudunk tenni" - fogalmazott, hozzátéve, jó lenne ha csak a migránsokkal szemben kellene.

A miniszer kérdésre reagált arra, hogy William J. Burns, a CIA új igazgatója korábban amiatt támadta David Cornsteint, az Amerikai Egyesült Államok ősszel távozott budapesti nagykövetét, hogy nem az amerikai érdekeket képviselte, hanem a "magyar kormány bűvkörébe esett azzal, hogy tökéletes partnernek nevezte Magyarország polgári szabadságjogokat csorbító vezetőjét".

Gulyás Gergely úgy reagált: William J. Burnsnek a CIA igazgatójaként már pontos információk is a rendelkezésére állnak - hiszen amikor a nagykövetet kritizálta, még nem volt a CIA igazgatója -, és "ezek birtokában nem fog hülyeségeket beszélni".

Kérdésre kitért rá: az óraállítás ügyében annak van értelme, ha az EU hoz döntést, jó lenne, ha összeurópai döntés születne. Ha nem tartják fenn a jelenlegi szabályozást, a nyári időszámítás választása lenne jobb - tette hozzá.

Az italcsomagolás-visszaváltás részletszabályainak megalkotása még nem időszerű, előbb a hulladékkoncessziót kell kiírni, majd a koncessziós szerződés 2023-az életbe lépésekor kell a részletszabályokat megalkotni - számolt be.

MTI