Orbán Viktor: A járvány legnehezebb két hete előtt állunk

– Egy nagyon különleges tudást birtokló tudós orvoscsoporttal találkoztam, járványmatematikusoknak szokták őket nevezni. Ők azok, akik abban segítenek nekünk, hogy megérthessük, hogy az egészségügyi jelenségek milyen trendekké állnak majd össze, azaz mi fog velünk történni a következő napokban és hetekben – közölte a Facebookon csütörtökön közzé tett videóüzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta:a szakembe rek szerint az egész járvány legnehezebb két hete előtt állunk. – Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog. Olyan terhelés lesz a kórházainkon, amilyen még nem volt. Minden orvosra, ápolónőre és lélegeztetőkészülékre szükségünk lesz – jelentette ki, arra kérve a lakosságot, hogy a lehető legfegyelmezettebben próbálják betartani azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs közzétesz. – Versenyt futunk az idővel. Ha sokan regisztrálnak az oltásra és sokan oltatják be magukat, akkor ez a nehéz időszak lerövidül, ha pedig kevesen, akkor a nagy nyomást jelentő időszak hosszabb lesz. Ezért arra kérek mindenkit, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat – zárta üzenetét a kormányfő.

EU-csúcs: az unió több vakcinát ígér tavasztól

Orbán Viktor részvételével tartottak online járványügyi csúcstalálkozót az uniós államok vezetői. A csütörtök este véget ért találkozón sok nyitott kérdés maradt, ám megegyezés született arról, hogy a készülő vakcinaigazolványok csak minimális adatmennyiséget tartalmazhatnak – erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számolt be. Diplomáciai források szerint az elnöknő az állam-és kormányfőknek ígéretet tett arra, hogy az EU rákapcsol a vakcinák beszerzésére.

Idén második alkalommal ültek össze virtuálisan az uniós tagállamok vezetői csütörtökön, hogy a járvány alakulásáról és a közös vakcinabeszerzés tapasztalatairól egyeztessenek. A januári EU-csúcshoz képest azonban most sem sikerült nagy előrelépést felmutatni, a célok gyakorlatilag változatlanok: gyorsítani kell az oltóanyagok uniós engedélyeztetésének folyamatán, az európai oltási kampány ütemén, az érvényben lévő utazási korlátozások kapcsán pedig valamennyi EU-tag az arányosság és diszkriminációmentesség feltételeinek kell hogy megfeleljen – derült ki az online találkozón elfogadott járványügyi nyilatkozat szövegéből. A találkozót összehívó Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerint kulcsfontosságú hetek jönnek a járvány elleni védekezés szempontjából. – Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy sikert érjünk el – húzta alá.

Ursula von der Leyen, az EB elnöke csütörtök este Michellel tartott online tájékoztatóján arról beszélt: a vírus variánsai nagy veszélyt jelentenek, a dél-afrikai mutáció például már tizennégy uniós államban ütötte fel a fejét.

A német politikus viszont fokozott vakcinagyártásra számít a következő hónapokban: mint elmondta, jelenleg már negyvenegy, Európában lévő gyárban állítanak elő oltóanyagot, ez a szám pedig a közeljövőben csak növekedni fog.

Ursula von der Leyen a találkozót megelőzően arra kérte az országvezetőket, hogy a nyár közeledtével jussanak közös nevezőre a vakcinaigazolványok európai szintű használatának feltételeiről, ám e téren sincs nagy áttörés: a vezetők következő találkozójukon térnek vissza a kérdésre.

Noha a turizmustól függő államok – így a digitális igazolványokat máris beharangozó görögök – a nyitás érdekében támogatják az efféle dokumentációt, más országok és maguk a szakemberek is szkeptikusak, ugyanis az oltási kampány gyerekcipőben jár, nincs elég adat a már beoltottak fertőzőképességéről. Az Egészségügyi Világszervezet maga is óva intette a világ országait a vakcinaigazolványok túl gyors bevezetésétől, míg uniós források számos esetben adatvédelmi aggályokat emlegetnek azokkal kapcsolatosan.

Von der Leyen elmondása szerint az országvezetők között egyelőre abban van egyetértés, hogy az igazolványok csak minimális adatmennyiséget tárolhatnak a birtokosukról.

A dokumentum segítségével viszont arra is képesnek kell lenni, hogy a hatóságok megállapítsák: az adott személy védett-e a koronavírussal szemben. Charles Michel ezzel párhuzamosan elmondta: arról, hogy pontosan milyen többletjogokat jelent majd az igazolvány, a következő hetekben, hónapokban születik döntés. Von der Leyen mindenesetre több hónapra tette, mire pontosan kidolgozzák a rendszer sarokköveit. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke egyaránt elkerülendőnek nevezte, hogy a tagállamok egymás között, bilaterális módon állapodjanak meg a vakcinaútlevelekről és használati feltételeikről.

Diplomaták szerint a járványügyi egyeztetésen Ursula von der Leyen bemutatott egy táblázatot, amely az Európai Bizottság vakcinabeszerzéseinek felgyorsulásáról szól a második negyedévtől kezdve. Az EB eszerint arra számít, hogy június végéig hatszázmillió vakcina lesz majd a blokkban, nyár végéig pedig teljesülhet a cél, miszerint a felnőttlakosság hetven százalékát beoltják. (Az EB eddig összesen hat céggel szerződött 2,3 milliárd dózisról.)

Brüsszelben ugyanakkor a még nem megerősített szállítmányokkal, illetve uniós forgalmazási engedélyt egyelőre nem kapott oltóanyagokkal is biztosan számolnak, fedték fel források.

Az aggályokat pedig fokozhatja, hogy az EU-csúccsal egy időben az uniós parlamentben vendégeskedő Pascal Soriot, az AstraZeneca vezérigazgatója nem erősítette meg, hogy a második negyedévben a szerződésben foglalt 180 millió adag vakcinát le tudják szállítani az EU-ba. Azt viszont képviselői kérdésre többször kijelentette, hogy az első negyedévben negyvenmillió dózist juttatnak az uniós tagállamoknak – bár ez gyártási gondok miatt így is kevesebb mint fele az eredetileg tervezett mennyiségnek.

A lehető legtöbb oltóanyagot kell beszerezni

Az EU-csúcson a magyar érdeket képviselő Orbán Viktor sajtófőnöke útján az MTI-vel tudatta: „Miközben az uniós tagállamok körében egyre nagyobb az elégedetlenség és a felháborodás a nyugati vakcinaszállítmányok hiánya és sorozatos késlekedése miatt, a magyar kormány más utat választott; a lehető legtöbb vakcinát szerzi be a lehető legtöbb forrásból. Így 3,5 millióval több embert tud beoltani, mint egy hasonló méretű EU-tagország. Minden oltás jó, ami hatékony, biztonságos és megvédi az emberek életét.” A miniszterelnök csütörtök kora délután a V4-országok vezetőinek online egyeztetésén is részt vett. A virtuális EU-s szintű egyeztetés péntek délelőtt biztonságpolitikai kérdésekkel folytatódik, a vezetők Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is tárgyalnak.