Soltész: A kereszténység védelméért dolgozunk

Egyre nagyobb teret foglal el a keresztényellenes ideológia és annak terjeszkedő emberi garnitúrája, sokszor éppen a tolerancia és elfogadás jelszavai mögé bújva. Pont ezért, ennek ellensúlyozása végett is szükségesek azok a jelképek, amelyek megerősítik az embereket a keresztény értékrendben.

2021. február 26. 09:21

Bátyi József polgármester, Szederkényi László plébános, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Rétvári Bence KDNP-s országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (b-j) a püspökhatvani Szent Lőrinc-templomban 2021. február 11-én. A kormány negyvenmillió forinttal támogatja a templom felújítását. MTI/Kovács Tamás

A kormány támogatásával folytathatják a nemzetiségi önkormányzatok az út menti keresztek állítását vagy felújítását - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Nagybörzsönyben. Soltész Miklósnak tett föl kérdéseket a Gondola.



- Államtitkár úr, az elmúlt években a nemzetiségi önkormányzatok 123 millió forintból 110 út menti keresztet állítottak, vagy újítottak fel. Miközben Nyugat-Európában templomokat zárnak be, rombolnak, vagy csapszékké alakítanak át, mi magyarok az út menti kereszteket is felújítjuk. Miért fontos ez a társadalom lelki megerősítéséhez?

Feszület a nagybörzsönyi Szent Miklós-templom mellett 2021. január 28-án. A kormány pályázati támogatásával folytathatják a nemzetiségi önkormányzatok az út menti keresztek állítását vagy felújítását. MTI/Komka Péter

- Tapasztalhatjuk szinte minden nap, hogy Európában milyen módon támadják, illetve próbálják gyengíteni a kereszténységet. Gúny, fenyegetés, vagy éppen az értékek elhallgatása, a keresztény értelmiségiek kirekesztése a médiumokból, a keresztény szervezetek távoltartása a közforrásoktól: mindez jellemző a gyakorlatra. Egyre nagyobb teret foglal el a keresztényellenes ideológia és annak terjeszkedő emberi garnitúrája, sokszor éppen a tolerancia és elfogadás jelszavai mögé bújva. Pont ezért, ennek ellensúlyozása végett is szükségesek azok a jelképek, amelyek megerősítik az embereket a keresztény értékrendben, amely Európát megalapozta. Ilyenek a több száz éves templomok, út menti keresztek, kápolnák, szobrok… Sok mindent lehet elviselni, tűrni, de azt nem, hogy az embert vallásában meggyalázzák. Vannak templomok, amelyek állapota méltatlan a földrész nyugati részén, és hagyják is omladozni a szakrális épületeket. Mi más utat járunk. Mi a kereszténységet erősítjük nemzetiségeinkkel együtt, akikkel évszázadokon keresztül éltünk a közös hazában. Egyébként velük is a keresztény hit és kultúra jelenti a közös alapot.

- Ön a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke is. A Béres Gyógyszertár Zrt., a Lipóti Pékség és a Kemenes Cukrászat termékeiből álló adományt adott át Erdélyben a gyulafehérvári katolikus főegyházmegye szeretetszolgálatának, a Caritasnak. Miközben a magyar nemzetrészek is a koronavírus járvány miatt aggódnak, miért lélekemelő, ha magyar vállalatok a magyar állammal együttműködve gyakorolják a karitászt?



- Van egy hangos kisebbség, amely mindenkit gyalázhat, mindent rombolhat. Döbbenetes, hogy a sehová sem vezető kritikájukkal, szélsőséges magatartásukkal most emberéleteket veszélyeztetnek. Illetve emberek egészségét teszik kockára. Erre a legjobb válasz az, ha a kormány teszi a dolgát az emberéletek megmentésével és a gazdaság újraindításával. És persze segíti, támogatja azokat a karitatív szervezeteket, amelyek a járványtól is függetlenül végzik a dolgukat, de most, a járvány alatt is példamutatóan dolgoznak, együttműködve az életek megmentésében. A karitatív szervezetekhez az elmúlt években komoly kormányzati támogatás érkezett, infrastrukturális hátterük megújult. A társadalmi bizalom is nagy az irányukban. Most, a járvány alatt, a személyes találkozások minimalizálása miatt másképp kellett segíteniük. Felértékelődött a céges támogatások jelentősége, adományaik nagy részét most a magánvállalatok adták. Ez az összefogás is azt bizonyítja, hogy nem a huhogók és ellendrukkerek szélsőséges kisebbségével kell törődni. Sokkal inkább fontos a segítő, értékteremtő együttműködés. Segítenünk kell a nehéz helyzetben lévőket, az elesetteket, de oda kell állnunk a szociális otthonokban, egészségügyi intézményekben dolgozók mögé is, azok mögé, akik naponta szembesülnek a bajokkal, és megküzdenek velük. Ők hihetetlen munkát végeznek az emberek egészségéért. Segítjük a határon túl élő magyarjainkat is, ezt tettük az elmúlt évben is lélegeztető gépek adományozásával, védőfelszerelések adományozásával. Ebben nemcsak a magyarok részesültek, hanem az ottani többségi társadalom is. Mindez összességében a nemzet megmaradását szolgálja.

- Süteményekből és borokból álló ajándékcsomagot kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai magyarországi borászoktól és cukrászoktól. Miközben a csőcselék akadályozni akarja a járványügyi védekezést, és méltatlanul támadják az NNK vezetőjét és munkatársait, mi ad bátorságot ezeknek a cukrászoknak, borászoknak ahhoz, hogy vállalják a jó cselekedetet?



- A járvány elleni védekezést leginkább támadó anarchista társaság elképesztően hangos, az interneten igen aktívak. De mindenképpen kisebbségbe szorultak. Mert ha megkérdezünk egy fiatalt, hogy szereted-e édesanyádat, édesapádat, vagy egy jó barátodat, és meg akarod-e menteni, vagy sem, és fontos-e, hogy az életükért küzdjünk-e vagy sem, akkor a nagy többség azt válaszolja, igen.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőt mond a premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából tartott szentmisén a Szent István-bazilikában 2021. február 10-én. MTI/Máthé Zoltán

De azoknak a magatartása, akik akadályozzák az egészségügy működését, elutasításra talál. Persze a Gyurcsány vezetése alatt egyesült ellenzék is megpróbál hangulatot és bizonytalanságot kelteni az orosz és a kínai vakcinákkal kapcsolatban, de az emberek egyre inkább látják, hogy mindez álságos. A cukrászok, borászok felismerték, hogy az egészségügyben dolgozók milyen hihetetlen munkát végeztek az elmúlt évben, és ezt meg akarták köszönni. Összefogásukkal példát adnak más közösségeknek is. Még akkor is, ha a gazdasági nehézségek most sok ágazatban nagyobbak, mint korábban voltak. A másokra való odafigyelés erőt ad a bajokkal való megküzdéshez.

- Előrehozták, április vége helyett február közepén fizették ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásainak első részletét. Miért lényeges,hogy saját tulajdonú új otthon tegye lehetővé a nemzetiségi önkormányzatok számára ügyeik intézését, közösségi életük szervezését, valamint a néprajzi gyűjteményük elhelyezését?

- Ketté kell választani a kérdést. A feladatalapú támogatás anyagi hátteret nyújt a nemzetiségi önkormányzatok életéhez. A feladatalapú támogatás korábbi folyósításával a pandémia által átszabott esztendőben a nemzetiségi önkormányzatok hamarabb tudnak tervezni. A korábban érkező támogatás a gazdaság újraindítása szempontjából is fontos. Ami a saját tulajdonú ingatlant illeti, az hosszabb távra nyújt lehetőséget a közösségek megerősödéséhez. Az, hogy egy nemzetiség, legyen az német, szlovák, horvát vagy bármilyen más, ingatlant kapjon, az részben az önkormányzatiságot erősíti, részben a közösségi programoknak ad helyszínt, amelyek a megmaradást szolgálják. Az eltelt tíz évben pontosan erre helyeztük a hangsúlyt, nemzetiségeink megmaradását segítve. Igaz ez az iskolákra is. Ez a nemzetiségpolitika egyedülálló ebben a térségben. Ez a mi nemzetpolitikánkat is erősíti. Erősíti abban, hogy a szomszéd országok kormányát bátorítja: tegyenek pozitív lépéseket ők is. A 900 éves együttlét, amely a Kárpát-medencében megvolt a nemzetek között, és amelyet szétrobbantottak a nagyhatalmak, nagyobb erő kell, hogy legyen a jövőformáláshoz.

- A magyar keresztény művelődés csinosításáért miket tehetnek a nem külföldről pénzelt hazai civil szervezetek - köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány www.balassi.eu - a jövőben?



- Aki figyeli a világ jelenlegi történéseit, akár Észak-Amerikában, akár Európa nyugati felén, az láthatja, hogy az értékrombolás és az értékmegőrzés közötti hihetetlen küzdelem folyik. Az értékrombolás céltáblája a kereszténység, de ez mellett a kultúránk is. Egyáltalán: a nemzet megmaradását akarják ellehetetleníteni. Nekünk nyilván az a feladatunk, hogy az értékőrzésért és a nemzeti megmaradásért küzdjünk, ez nem is lehet kérdés. Ezért minden olyan közösségnek, amely a nemzet megmaradásáért tenni tud, még inkább nagy a felelőssége abban, hogy a rombolással szembeszálljon. Nem elég a kormánynak, vagy magának a miniszterelnöknek a küzdelmet lefolytatnia Brüsszelben vagy bárhol.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Horváth Olga, a kismarosi ciszterci monostor apátnője a ciszterci nővérek kismarosi gyümölcsmanufaktúrájához kapcsolódó fejlesztések támogatásáról tartott sajtótájékoztatón az üzem udvarán 2021. február 11-én. A kormány százhúszmillió forinttal támogatta a fejlesztést. MTI/Kovács Tamás

Nem elég néhány civil szervezet tevékenysége, amelyek hangosan és nagyon helyesen fölemelik a szavukat akár a házasság, akár a család, akár a teremtett világ védelmében. Hanem a saját lehetőségei szerint mindenkinek meg kell szólalnia, aki nemzetben és kereszténységben gondolkodik, és ilyen jövőt szeretne gyerekeinek, unokáinak. Nem szabad csöndben maradni, mert látjuk azt, hogy az ellentábor, az anarchista szervezetek bár kevesen vannak, de a hangjuk elképesztően hangos. Nekünk az a feladatunk, hogy ne hallgassunk, hanem keressük az okos megszólalás lehetőségét minél több helyen, minél több alkalommal.



gondola