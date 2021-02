Előkészítik a határforgalom szigorítását

Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére megkezdődött az utazási szabályok, határforgalom-ellenőrzési rendelkezések szigorításának előkészítése, tekintettel az egész Európát érintő koronavírus-járvány harmadik hullámára - jelentette be a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.

2021. február 26. 13:54

Kiss Róbert alezredes jelezte, hogy a döntésekről a későbbiekben adnak tájékoztatást.



Közölte, hogy csütörtökön a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 130 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, így a vonatkozó kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 26 612 rendőri intézkedés történt a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt.



Kiss Róbert elmondta, hogy csütörtökön 94 ember szegte meg a tízezer lakosúnál nagyobb településeken az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési szabályokat, közülük hat embert figyelmeztettek, 43-an helyszíni bírságot kaptak, 45 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.



Tizennégyen tömegközlekedési eszközön vagy annak várakozóhelyén, 22-en pedig üzletben, bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó szabályok megszegése miatt a jogszabály hatálybalépése óta 835 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214-szer az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 621 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be - sorolta az alezredes.



Kiss Róbert közlése szerint szabálysértés miatt csütörtökön két vendéglátóhelyet zártak be: egy XIX. kerületi sörözőben három ember, a Bács-Kiskun megyei Zsanán egy büfében két ember tartózkodott.



Az elmúlt napon 422 emberrel szemben intézkedtek a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt, ezzel 42 831-re emelkedett a rendőri intézkedések száma a kijárási tilalom, illetve a kijárási korlátozás ellenőrzése óta.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy a főváros VII. kerületében két lakásban is házibulit tartottak 55 külföldi és egy magyar állampolgár részvételével. A szervezőkkel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztek, a résztvevőket feljelentették, illetve megbírságolták.



Az alezredes közölte: február 28-ára egy magánszemély egy közösségi oldalon gyülekezésre hívja fel a lakosságot. Hangsúlyozta, hogy rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos. A résztvevők a csoportosulással saját és mások egészségét veszélyeztethetik, ezért Kiss Róbert mindenkit arra kért, hogy tartsa be a védelmi intézkedéseket.



A Magyarország területén személyforgalomban átutazókat érintő korlátozásokról szólva azt mondta, a tranzitszabályok megsértése miatt csütörtökön 62 alkalommal léptek fel, a tavaly szeptember óta tartó ellenőrzéseken a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 12 476-szer intézkedtek.



A hatósági házi karanténban lévőket csütörtökön 11 913 esetben ellenőrizték a rendőrök. Aznap 6261 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 35 303-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3195-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.



