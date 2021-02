Országos tisztifőorvos: változtatunk az oltási stratégián

"Tudunk változtatni bizonyos mértékig az oltási stratégiánkon". Ennek az a célja, hogy minél több embernek adjuk be a védőoltásnak legalább az első adagját minél rövidebb időn belül, hogy minél többen legyenek védettek, ha nem is teljes mértékben, de jelentős százalékban - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

2021. február 26. 14:50

Debreceni Istvánné lakót beoltják a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinája első adagjával a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Szeretetotthonban 2021. február 26-án. MTI/Balázs Attila

"Tudunk változtatni bizonyos mértékig az oltási stratégiánkon". Ennek az a célja, hogy minél több embernek adjuk be a védőoltásnak legalább az első adagját minél rövidebb időn belül, hogy minél többen legyenek védettek, ha nem is teljes mértékben, de jelentős százalékban - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Somogyi Tihamér főorvos a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával olt be egy idős nőt a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban 2021. február 26-án. MTI/Ujvári Sándor

"Azt látjuk, hogy az oltóanyagok szinte mindegyikénél már az első oltást követően mérnek 50-75 százalékos védettséget" - mondta Müller Cecília. Hozzátette: ez azért nagyon fontos, mert ez a szint elegendő ahhoz, hogy a betegség lefolyása ne legyen súlyos, ne járjon szövődményekkel, s főleg ne halálozással.



Közölte: fontolgatják az AstraZeneca-oltóanyag esetében a második dózis beadási protokolljának és életkori korlátozásainak módosítását.

Máttyássy Adrien orvos a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával olt be egy idős férfit a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban 2021. február 26-án. MTI/Ujvári Sándor



"Az AstraZeneca esetében megjelentek olyan közlemények, amelyek szakmai alapon is arra motiválja a döntéshozókat, az egészségügyi szakmát, hogy módosítsunk az alkalmazáson, úgyhogy fogunk is a jövőben" - fogalmazott.



Rendkívüli mértékben emelkedik a fertőzöttek száma, "mindenkinek meg kell tennie a magáét", hogy megtörjön a pandémia harmadik hullámának erőteljes növekedése - közölte az országos tisztifőorvos.

Oltáshoz előkészített, a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját tartalmazó fecskendők a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban 2021. február 26-án. MTI/Ujvári Sándor

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a kedvezőtlen adatokat az új variánsok okozzák, amelyek fertőzőképessége, erőteljesebb, reprodukciós rátájuk 70 százalékkal nagyobb a korábban ismert koronavírusénál és az első adatokkal ellentétben súlyosabb megbetegedést is eredményezhetnek.



Közölte, hogy csütörtökön a koronavírus dél-afrikai mutációját is kimutatták Magyarországon, a variánst a Neumann Diagnosztikai Laboratórium mutatta ki, és elküldte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) labornak megerősítő vizsgálatra. A fertőzött egy korábban Zambiában járt kollégájával érintkezett.



Megjegyezte: a brazil és a dél-afrikai vírusmutánsok nehezebben kezelhetők, ellenállóbbak, az antitestek nehezebben tudnak megküzdeni velük, ezért előfordulhat, hogy valaki újrafertőződik.

A Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját készítik elő oltáshoz a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban 2021. február 26-án. MTI/Ujvári Sándor



Ismertetése szerint február 25-én a brit mutációt az NNK laboratóriumában 418, a cseh mutációt 9 embernél mutatták ki, 38 főnél különböző variánsokat találtak, amelyek azonban járványügyi szempontból nem viselkednek eltérően az ismert vírustól.



A brit vírusmutációról azt mondta, megállapították, hogy általa okozott fertőzésnél általában hosszabban zajlik a betegség, tovább tart a köhögés, többen számolnak be lázról, hosszabb a lábadozás, nagyobb fokú fáradtság kíséri a betegséget. Tovább tart a vírus ürítése is, ezért hosszabban fertőzőképes. Jó hírnek nevezte, hogy a szakirodalom szerint a jelenleg alkalmazott védőoltások hatásosak a brit mutánssal szemben.



"Csak az egyéni és a közösségi védelem fog minket a járványból kivezetni" - hangsúlyozta Müller Cecília, kérve a járványügyi, higiéniai szabályok szigorú betartását és azt, hogy "akit megszólítanak" éljen az oltás lehetőségével.



Beszámolt arról, hogy csütörtökön az Astra-Zeneca vakcinájából 74 400, a Moderna oltóanyagából 40 800 adat érkezett Magyarországra, és márciusban újabb 500 ezer adag kínai vakcinát várnak.

A Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcináját készítik elő oltáshoz a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Szeretetotthonban 2021. február 26-án. MTI/Balázs Attila



"Mindent elkövetünk, hogy elég megbízható és hatásos vakcina álljon rendelkezésre a Magyarországon oltásra váróknak" - hangsúlyozta.



Mint mondta, az oltóanyagok mindegyikénél már az első oltást követően 50-75 százalékos védettséget mérnek, ez a szint elég ahhoz, hogy ne alakuljon ki súlyos betegség.



A tisztifőorvos felidézte, hogy az elmúlt napon 4668-cal 86 488-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és 123 ember meghalt. Nőtt az egészségügyi intézmények leterheltsége: pénteken már 5027 beteget ápoltak kórházban, és 451-en vannak lélegeztetőgépen.



Müller Cecília megerősítette: aki regisztrált a védőoltásra, az húsvétig megkapja legalább az első vakcinát.



MTI