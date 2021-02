Elszigetelődhet Fekete-Győr a szivárványkoalíción belül

Egyre nagyobb aggodalommal figyelik a baloldalon az előválasztás korábbi megállapodásait felrúgó Momentum akcióit. A HVG forrásai szerint a bizalmat egyebek mellett rombolta Fekete-Győr András bejelentkezése a miniszterelnöki castingra, az önálló kormányprogram hirdetése, de attól is tartanak, hogy Hadházy Ákos indításával Karácsony Gergely népszerűsége is megkophat.

Komoly törés van kialakulóban a Gyurcsány Ferenc vezette szivárványkoalícióban a HVG értesülései szerint. A hetilap legfrissebb számában baloldali forrásokra hivatkozva közöltek alapján úgy tűnik, hogy a Momentum, valamint a párt elnöke, Fekete-Győr András lehetnek a baloldali összeborulás egyik kerékkötői.

Mint azt a baloldal ügyeiben jól értesült lap írta, az ellenzéki oldalon „megy az agyalás”, hogyan lehetne a Momentum kárára összefogni, s a lilákon kívüli öt baloldali párt – a DK, az MSZP, a Karácsony-párt, az LMP, valamint a „néppártosodott” Jobbik – vezetői gyakran egyeztetnek Fekete-Győr nélkül is, és a lap szerint emiatt a Momentum-vezérnek éppenséggel „lenne oka a csuklásra”.

Azt is hozzátették, hogy egyelőre csak négyszemközti egyeztetéseken kerülik meg Fekete-Győrt, ám odáig még nem jutottak el, hogy utóbbi látványos kihagyásával tartsanak ötpárti megbeszéléseket.

A baloldalon amiatt aggódnak, hogy Karácsony kormányfő-jelölti ambíciói ellen dolgozik a Fekete-Győr–Hadházy-duó Fotó: MTI/Soós Lajos

Az egyre kiélezettebb konfliktusoknak több oka is van. A szivárványkoalíció szempontjából az csak az egyik probléma, hogy a Momentum – az érdekek ütközése miatt amúgy is lelassult tárgyalási folyamatot még jobban megzavarva – csaknem harminc egyéni választókerületben már meg is nevezte az előválasztáson indítandó jelöltjét (bár a HVG szerint már önmagában ezt is „szőnyegbombázásként” élte meg a baloldal).

Hasonló megdöbbenés fogadta, hogy Fekete-Győr múlt vasárnap bejelentkezett a Momentum miniszterelnök-jelöltjeként, ráadásul saját kormányprogramot is hirdetett. A hetilap úgy fogalmaz, hogy az egyik ellenzéki politikus szerint Fekete-Győr „sokkolta” a közös programon dolgozókat, sőt állítólag meg is akadt ez a munkafolyamat.

Több forrásra is hivatkozva írták, hogy a baloldali pártok vezetői abban állapodtak meg, hogy a programok kapcsán mindenki egy korábban megkötött kompromisszumhoz tartja magát, és csak az abban nem érintett – vélhetően marginálisabb – kérdésekben mondhatnak mást a kormányfőjelöltként kampányolók, akiknek még a nyitott kérdésekben a hangsúlyok áthelyezése volt megengedett.

– Az a baj, hogy szembemennek a megkötött megállapodással, és emiatt a többiek versenyhátrányba kerülnek, ez okozza a bizalmatlanságot – fakadt ki a Momentumra a lap egyik forrása.

A növekvő feszültségek okai közt természetesen az is szerepel, hogy a Momentum két olyan egyéni körzetben is megnevezte már a jelöltjét, ahol baloldali képviselő a parlamenti mandátum birtokosa. Míg Budapest 1-es számú egyéni választókerületében Gelencsér Ferencet, II. kerületi alpolgármesterüket indítják az LMP-s Csárdi Antal ellenében, addig Zuglóban a független országgyűlési képviselő Hadházy Ákost igazolták le az inkumbens szocialista Tóth Csabával szemben. Érdekesség, hogy utóbbi lépés kapcsán nemcsak Tóth pozíciója miatt aggódnak (információink szerint a szocialisták helyi erős emberét sokan szívesen látnák „birtokon kívül” a baloldalon), hanem amiatt is erős aggodalmak fogalmazódtak meg, hogy Karácsony Gergely – hivatalosan még nem bejelentett – kormányfőjelölti ambíciói is sérülhetnek.

Ugyanis a lap szerint a Fekete-Győr–Hadházy-tandem, utóbbi markáns antikorrupciós retorikájára alapozva esetleg csorbíthatja a főpolgármester népszerűségét is, mivel az egykori LMP-társelnök egyebek mellett azt is felhánytorgatta, hogy Karácsony – még a XIV. kerület polgármestereként – nemkívánatos kompromisszumokat kötött parkolásügyben. Bár a Momentum igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy Hadházy indulása nem irányul Karácsony Gergely ellen, a HVG szerint ezt a baloldali pártok képviselői nem feltétlenül hiszik el.

