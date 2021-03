Hazánk a harmadik legjobban átoltott ország Európában

– Nehéz hetek várnak ránk, ezért az sem zárható ki, hogy szükség lesz további járványügyi intézkedések bevezetésére – mondta az operatív törzs hétindító sajtótájékoztatóján Müller Cecília

2021. március 1. 16:00

Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy soha nem kellett annyira komolyan venni a járványt, mint most. – A koronavírus második hullámának lefele menő szakasza ugyanis nem tudott visszatérni az indulási szintre, hanem még azt megelőzően – jellemzően a vírus variánsai miatt – elindult egy nagyon intenzív emelkedés, ezt látjuk Magyarországon is – közölte.

Tájékoztatása szerint péntek óta jelentősen megemelkedtek a fertőzöttségi adatok: a hétvégén 652 fővel nőtt azok száma, akiket kórházban kell ápolni, valamint 86 fővel emelkedett a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma is, ami azt jelenti, hogy nemcsak a fertőzöttek, hanem a súlyosabb esetek száma is megnövekedett. A következő hetekben pedig – folytatta – szintén jelentős mértékű emelkedésre kell számítani, amelyhez az is hozzájárul, hogy országszerte szinte mindenütt emelkedik a szennyvízben a vírus örökítőanyagának a koncentrátuma, nagy fokú emelkedést elsősorban Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten, Pécsen és Szekszárdon regisztráltak.

Müller Cecília kiemelte, hogy ma hajnalban kétszáznyolcvanezer adag Szputnyik V vakcina indult el Budapest felé, amelyből száznyolcvanezer első, százezer pedig második komponensű oltóanyag. – E jelentős szállítmánnyal nagy mértékben meg tudjuk emelni a beoltottak számát – fűzte hozzá. Az országos tiszti főorvos bejelentette azt is, hogy az eddigi hat és fél millió helyett már tízmillió-nyolcszázhetvenezer adag Pfizer–BioNTech-oltóanyagot kötött le Magyarország, ezzel is növelve az ilyen típusú védőoltás mennyiségét az országban.

Arról is szólt, hogy immár Európában is kezdeményezték a Janssen-vakcina engedélyezését, amelynek alkalmazása a kontinensen várhatóan március közepén veheti kezdetét. Ez az oltóanyag azon az elven alapszik, mint a Szputnyik V vagy az AstraZenecáé, tehát egy vektorvakcina, amelynek az az előnye, hogy csak egy dózisban kell beadni – magyarázta. A szakember köszönetet mondott a háziorvosok aktivitásáért, akik megszólítják a lakosokat, valamint biztosítják, hogy a páciensek akár ott helyben, akár az oltópontokon részesüljenek az oltásban.

Elmondása szerint nagyon kedvezően alakul a vakcinák beadásának száma hazánkban: 685 247 fő az első, míg 251 691 fő már a második védőoltási adagját is megkapta. Így az elmúlt heti oltási akcióval egy nagyon előkelő helyet vívtunk ki magunknak Európában: Málta és Dánia után lakosságarányosan Magyarország vált a harmadik legjobban átoltott országgá az unióban, hozzátéve, hogy az európai átoltottsági átlag jelenleg 4,9, míg hazánkban ez az arány 6,94 százalék. Müller Cecília emlékeztetett, hogy március elsejétől módosul az oltási stratégia

. Ez a változtatás azt jelenti, hogy a Pfizer által gyártott Comirnaty-vakcinák esetében a második adag vakcina beadási ideje az első adag beadását követő 21 nap helyett 35 napra módosul, míg az AstraZeneca Covid–19 Vaccine nevű oltóanyagának az alkalmazásánál az első és a második részoltás közötti időintervallum négyről 12 hétre változik. – Az új rend csak azokra érvényes, akik március elsejétől kapják meg az első adag védőoltást – szögezte le.

A szakember rámutatott: az oltási stratégia módosítása azt célt szolgálja, hogy az első adag védőoltást mindenki a lehető leggyorsabban megkapja, hiszen ezek az oltóanyagok – bár különböző mértékben – de már az első adag vakcina felvétele után is jelentős védettséget adnak, így a súlyos szövődményektől és az elhalálozásoktól biztosan megvédik az embereket.

– Ettől függetlenül – hangsúlyozta – a második adag vakcinát is mindenki meg fogja kapni, hiszen a hosszútávú és teljes védelemhez két adag oltóanyagra van szükség. A hétfői tájékoztatón Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője közölte: a koronavírus járvány harmadik hullámára tekintettel Magyarország kormánya március 15-én 24 óráig meghosszabbította hazánk teljes, schengeni belső határszakaszán az ideiglenesen bevezetett határforgalom-ellenőrzést és a határőrizeti feladatok ellátását is.

Magyar Nemzet