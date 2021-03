Agytröszt a polgári politikához

2021. március 2. 08:57

Átvette a hétfőtől a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatói feladatát Kiszelly Zoltán politológus. Őt kérdezte a Gondola.

– Igazgató úr, az Antall-kormány idejében csak szélsőliberális politikai elemző műhelyek, közvélemény-kutatók voltak – ennek meg is lett a következménye. A most mögöttünk lévő bő évtizedben sokat változott a helyzet: megjelentek a polgári agytrösztök. Ez a fajta pluralizmus miért teszi egészségesebbé a demokráciát?

– A demokrácia és a piacgazdaság lételeme a verseny. A gondolatok és megoldási javaslatok versenye valóban csak az utóbbi időben kezd féloldalasról egy egészséges verseny felé elmozdulni. Antall József saját kormányát „kamikáze-kormánynak” nevezte, nehéz helyzetben, járatlan úton kellett haladniuk.



Biztosan ismerték Margaret Thatcher példáját, akinek hatalomba vezető útját az 1970-es évek közepétől a konzervatív agytrösztök is kövezték. Ezek olyan témákkal és javaslatokkal formálták a közvéleményt, amelyeket a Konzervatív Párt felkarolt, és kormányra kerülve meg is valósított. Az Antall- és az első Orbán-kormány idején csak elkezdődött az építkezés, ami 2010 óta nagyobb lendületet kapott. A baloldalnak ahogy a médiában, úgy a társadalomkutatás terén is monopóliuma volt, amit időbe telik lebontani. Ennek a munkának még most sem vagyunk a végén. Az 1993-ban létrehozott Századvég Alapítvány a polgári gondolkodás és politikai tanácsadás egyik első, és máig meghatározó műhelyeként vesz részt ebben.

– Noha már jelen voltak, és a közszolgálati sajtóban hangukat is hallatták a polgári politikai műhelyek, Budapest mégis elesett. Van-e kellő szellemi kapacitás ahhoz, hogy hasonló tragédia a belátható jövőben ne következzen be?

– Az jól látszik, hogy az ország a polgári kormányzás alatt fejlődik, és a baloldali kormányok alatt szegényedik. Ezt láttuk 2002 után, amikor a teli államkasszát és növekvő gazdaságot öröklő baloldal a csőd szélére kormányozta az országot. Most hasonló fenyeget Budapesten is, ahol a Tarlós-korszak tartalékait éli fel a baloldal.

Nagy a tét! A megkezdett munkát folytatni kell, főként a családtámogatás; a munkahelyteremtés; a középosztály és hazai vállalkozások erősítése és a nemzetpolitika terén fontos, hogy ne jöjjön törés. A polgári politikai műhelyeknek 2022 előtt ennek fényében nagyobb a felelőssége, és világosan be kell mutatniuk a magyar társadalom előtt álló választás alternatíváit és lehetséges következményeit. Ehhez megvan a kellő szellemi kapacitásunk és tudásunk. Én abban látok nagyobb feladatot, hogy az egyének és nagyobb társadalmi csoportok élethelyzetére és perspektívájára lebontva is jobban bemutassuk, hogy mit vesztenének egy balliberális kormányzás esetén, és mit nyernek a megkezdett munka folytatásával.

– A nem külföldi spekulánsok által fölpénzelt, tehát hazai forrásból hazai célért működő civil szervezetek miket tehetnek azért, hogy a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központja által megalkotott szellemi értékek minél több polgár gondolkodását gazdagítsák?

– A baloldali pártok társadalmi kötődése folyamatosan csökken, az ország egyes részein alig vannak tagjaik és szervezeteik, ezért a propagandamédiájukra hagyatkoznak üzenetük terjesztésénél. Ők a tagadásra és irigységre építenek. A polgári világ ennél sokkal tisztább és pozitívabb, illetve mélyebb gyökereket eresztett a magyar társadalomban, jobban szervezett és hitelesebb is. A polgári körök mozgalom jó példa erre, amely mint a sivatag eső utáni virágzása keltette életre a nemzet immunrendszerét. A Balassi Kard Művészeti Alapítvány és más, régóta működő, alulról jövő kezdeményezések élő és összetartó közösségekre épülnek. A polgári világ sokszínű, ám az alapértékeink közösek. „Szó nélkül is megértjük egymást!” szokták mondani.

A helyi közösségek rendezvényei, hálózatai és főként az azokban aktív emberek hitelessége segít célba juttatni azt az általunk formált információt, ami másként talán nem jutna el a bizonytalan szavazókhoz és a magyar társadalom széles rétegeihez.

