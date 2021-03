Gréczy generalisszimusz

„Ennyi maradt? Ez a stratégia? Hátha a tábor nem mállik szét, látva a sok halált, hogy komplett belgyógyászat és sürgősségi osztályok mondanak fel? Hogy a Gyurcsány (Dobrev) a varázsszó arra, hogy az EU-ban második a magyar infláció? Arra, hogy Kósa »elhiszi«, hogy bankot írnak a nevére? Arra, hogy kétszer annyi magyar hal meg koronavírusban, mint ahány osztrák? Hogy a jegybankelnök aranyszobrot rendel, miközben nem vesznek vakcinát, mert drága?

Gyurcsányozás a fideszes tábor kötőanyaga, amikor mélyponton a termékenységi ráta és egyre kevesebb gyerek születik? Ez a megoldás arra is, hogy magyar cégek tízezrei mentek tönkre az elmúlt egy évben? Hogy emelkedik a munkanélküliség? Hogy minden idők rekordján a hiány és az államadósság? Hogy jóval 400 forint fölött van egy liter üzemanyag ára?Ismerem a két véleményt: Gyurcsánytól rettegnek vagy pont jó nekik, ha Gyurcsánnyal riogatnak.Van értelme ennek azután, hogy minden megszerzett ellenzéki pozíció (főpolgármester, kerületi többségek, 10 megyei jogú város) mögött Gyurcsány Ferenc is ott áll? Meddig tudja a lejárt és szánalmas megbélyegzés eltüntetni, hogy a magyar dolgozók fele kevesebb, mint havi 200 ezerből él?

Az biztos: Orbán abban bízik szorult helyzetében, hogy a gyűlölet és rettegés eltakarja a teljes kormányzati alkalmatlanságot. De azt is tudja, hogy ha veszít, a győztesek asztalánál a Demokratikus Koalíció elnöke is ott fog ülni. Aki őt utoljára legyőzte, az újabb – és talán végleges – vereségének is részese lesz. És ez az a pillanat, amely pusztítja a lelket. Hogy a legyőzöttnek hitt ember felállt és demokrata társaival együtt újra győztes lesz.A 2022-es választásnak nem az a tétje, hogy Orbán vagy Gyurcsány... Az a tét, hogy demokrácia és szabadság vagy diktatúra. Hogy aki lop, az börtönbe kerül vagy nemzeti tőkés osztálynak hazudod. Hogy ne vessék meg a magyarokat a világban, hanem fontos és korrekt szövetségesként tekintsenek rá. Az a tét, hogy a miniszterelnök környezetében ne legyen mindenki milliárdos. Hogy a független intézmények élén ne pártkatonák üljenek. Hogy senki ne mondja meg, hogy ki a magyar és ki nem az. És így tovább. A Fidesz próbálja két személyre csupaszítani a választás tétjét. De ez hazugság, amelynek a hat párt együttműködésére már nincs hatása.A tét Magyarország jövője.”

Gréczy Zsolt: Gyurcsányozás mint utolsó esély?