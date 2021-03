A Fidesz ma kilép az Európai Néppárt frakciójából

Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója szerda délelőtt szavaz az alapszabály-módosításról, ami gyakorlatilag bebetonozná a Fidesz frakcióbeli felfüggesztéséről szóló voksolás kiírását.

2021. március 3. 10:06

A Fidesz ma elhagyja az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióját – értesült a Magyar Nemzet. A távozásra azután kerülhet sor, hogy a frakció ma délelőtt megszavazza alapszabályzatának módosítását, ami gyakorlatilag előirányozná a kormánypárti delegáció felfüggesztéséről szóló voksolás kiírását.

„Ezúton tájékoztatom frakcióvezető urat, hogy amennyiben az elnökség és a nemzeti delegációvezetők február 26-i találkozóján elfogadott rendelkezéseket szavazásra bocsátják, és meg is szavazzák, úgy a Fidesz elhagyja a képviselőcsoportot” – ezt írta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetőjének, Manfred Webernek küldött, vasárnapi keltezésű levelében, jelezve, hogy a kormánypárt elfogadhatatlannak tartja az alapszabályzat jogilag visszás módosítását.

A Fideszre gyártanak szabályt

Ahogy arról lapunk is írt korábban, a néppárt EP-frakciója látványosan úgy alakítaná a politikai csoport eljárási rendjét, hogy immár könnyebb legyen felfüggeszteni a Fidesz delegációját. Forrásaink szerint a magyar miniszterelnök által idézett múlt pénteki néppárti értekezleten nyilvánvalóvá vált, hogy sem a teljes delegációk felfüggesztéséhez és kizárásához, sem pedig az egyszerű többségről szóló szabályhoz nincs meg a kétharmados támogatottság, tehát azokat a néppárt nem tudná az alapszabályzatában rögzíteni. Egy harmadik elemet, az ernyőpárt és a frakció közötti tükörszabályt viszont úgy bocsátják szavazásra szerdán a parlamenti csoportban, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztéséről szóló voksolás szinte elkerülhetetlenné váljon.

A módosítás értelmében ugyanis az ernyőpártban felfüggesztett pártok esetében kötelező lenne a frakcióbeli tagság ügyét is megszavaztatni a képviselőkkel. – Konkrét esetre gyártottak szabályt, ráadásul visszamenő hatállyal – magyarázta európai parlamenti forrásunk, úgy szemléltetve a történéseket: az EPP frakciójának eljárási szabályzata eddig egy viszonylag rövid, alig húszoldalas dokumentum volt, amelynek tartalmát még a képviselők is alig ismerték. Most viszont sebtében, jogilag visszás módon duzzasztják duplájára az eddig szinte „láthatatlan” szabályzatot.

Szó sincs néppárti gesztusról: téved a 444.hu A 444.hu arról cikkezett kedd reggel, hogy alapvető változás állt be a néppárt és a Fidesz vitájában, és az európai parlamenti frakció gesztust tett a Fidesznek azáltal, hogy a tagpártok kizárásának lehetőségét immár kétharmados támogatottsághoz kötné – egyszerű többség helyett. Az alapszabályzat-módosításra vonatkozó, eredeti tervben még valóban szerepelt a kizáráshoz és felfüggesztéshez rendelendő egyszerű többségről szóló szabály, ám annak egyáltalán nem volt támogatottsága a néppártban. A kétharmados rendelkezés visszaemelése a végső, kompromisszumos szövegbe így lényegében jottányit sem változtat a jelenlegi helyzeten, ugyanis a kizárás a mostani eljárási rend szerint is csak kétharmados többséggel történhet a frakcióban.

