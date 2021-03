Kockázatok és mellékhatások

A koronavírus-járvány az arra fogékonyaknál súlyosan károsíthatja a józan észt és az erkölcsi érzéket.

2021. március 3. 10:54

Az orvostudomány még adós a magyarázattal ennek okairól, ám a tünetek egyértelműek: oltásellenes hangulatkeltés, emberéletek feláldozása politikai érdekek oltárán, káoszteremtés. A Soros-blog, valamint az Index nevű ellenzéki választási szervezőiroda és annak a Telex nevű képződményhez távozott propagandistái fokozott mértékben mutatják ezeket a tüneteket.

Alapvetésként szögezzük le, hogy minden országban létkérdés a lakosság mielőbbi átoltása, legalább olyan mértékben, hogy az nyájimmunitást biztosítson. Ennek érdekében felelős államférfiak kötelesek minden lehetséges eszközt igénybe venni, így különösen az elérhető mennyiségben behozni a nemzeti hatóságok által bevizsgált, hatékonynak és biztonságosnak ítélt vakcinákat. Ezzel megelőzhetőek a világjárvány okozta további nagyszámú súlyos megbetegedések, halálesetek. Feloldhatók a korlátozások, visszatérhet a gazdaság a régi kerékvágásba.

A magyarok érdeke azt követeli, hogy minél több hatékony és biztonságos oltás érkezzen, és senkit se érjen később hátrányos megkülönböztetés, akár amerikai, akár svéd-angol, akár orosz, akár kínai oltást kapott. Ha Európában oltottsághoz kötött lesz a szabad mozgás, akkor mindenki részesülhessen belőle, aki a COVID-19 ellen igazoltan hatékony oltást kapott. Ne essen áldozatul a magyar emberek szabadsága baloldali politikai aktivisták ideológiai megfontolásainak. Ha ugyanis elfogadnánk az oltás szerinti diszkriminációt, az bizonyos oltások tömeges visszautasításához vezetne, ezáltal tovább nőne a halálos áldozatok száma, és továbbra sem térne vissza az élet a rendes kerékvágásba. Sajnos a fent említett ellenzéki propaganda-újságírók (már megint) mintha pont ezt akarnák.

Kizárólag rosszindulatú káoszteremtésként fogható fel ugyanis az a vészjósló hírverés, hogy a magyar kormány (már megint) keresztbe tett az Unió (már megint) zseniális terveinek, és készülő oltási igazolványban nem fog szerepelni a vakcina típusa. Az ellenzéki propagandalapok cikkeiből süt a rosszallás: pedig Brüsszel az oltás típusát is szerepeltetni akarja a készülő „vakcina-útlevélben”, pedig így nem fog kiderülni, ha valakit az orosz vagy a kínai (Brüsszel által mindeddig nem regisztrált) vakcinával oltottak be, pedig több tagállam is az EU hatóságai által engedélyezett vakcinával való oltakozáshoz kötné a szabad beutazást.

Természetesen a baloldali sajtó mímelt transzparenciaigénye mögött szokás szerint sötét politikai érdekek húzódnak meg. Az egyik ilyen politikai érdek a felsőbbrendűnek gondolt nyugati világcégek kritikátlan kiszolgálása. A „vakcina-útlevélről” szóló ellenzéki propagandaírások lényegében azzal riogatnak, hogy a magyarok nem fognak tudni utazni Európában, mert nálunk a lakosság oltása igen nagy részben – bár korántsem kizárólagosan – a Sputnik-V és a Sinopharm vakcinákkal történik. A riogatás egyelőre burkoltan történik, mégis egyértelmű: hogy lehetne másképpen érteni az ellenzéki portálok aggódását, hogy „megint szembemegyünk Brüsszellel”, vagy, hogy „egyes tagállamok csak EU által engedélyezett vakcinát kapott utazókat fognak beengedni”. Nyilvánvalóan arra megy ki a játék, hogy az oltásra behívottakat meggyőzzék arról, hogy inkább utasítsák vissza az egyébként teljesen biztonságos és hatékony kínai és orosz vakcinát, és csak az amerikai, illetve a keleti vakcináknál lényegesen kisebb hatékonyságot mutató svéd-angol oltást fogadják el.

A másik, még sötétebb politikai érdek az ellenzék kormánybuktató szándéka, melyet a járványhelyzet miatt eleve leterhelt egészségügyön keresztül próbálnak megvalósítani. Az oltásellenes hangulatkeltéssel a járvány hosszabb fennmaradását, az áldozatok számának növekedését és a gazdaságban nagy nehézségeket okozó korlátozások fenntartását segítik elő. Ezzel rövidtávon az egyesült (pontosabban: az ellenzéki média által időlegesen egyesített) ellenzék esélyeit próbálják javítani, bár feltehetjük a kérdést, hogy milyen ellenzék az, amely romokban akarja látni a saját országát az esélyeinek javítása érdekében. Hosszú távon azonban mérhetetlen és megbocsáthatatlan károkat okoznak a nemzetnek. A történelem során sajnos nem először.

És mivel a baloldali propagandisták – igen, a Telex és a 444 magukat függetlennek valló újságíróiról van szó – nyilván szokás szerint elő fogják hozni azt, hogy őket csak a tisztánlátás és a transzparencia igénye vezérli, szóljunk néhány szót azokról az információkról, amelyeket „független” médium létére nyugodtan propagálhatnának. Egyrészt nagyon jól tudják, hogy az Orbán-kormány az elsők között kötött le az Európai Unión keresztül a teljes magyar lakosság átoltására elegendő Pfizer, Moderna és AstraZeneca vakcinát. Nyilván azt is nagyon jól tudják, hogy azért nem történt meg a teljes magyar lakosság átoltása ezekkel a nyugati gyártású vakcinákkal, mert ezek nagy részben nem érkeztek meg a gyártók által vállalt határidőre. Ahogy a többi uniós országba, úgy hozzánk sem. Talán még azt is sejtik, hogy ennek az az oka, hogy Brüsszelt csúnyát átvágták a gyártók: a gyors szállítás ígéretével magasra srófolták a vakcinák árát, majd – már a megkötött és az uniós szervek által titkosított szerződéseik birtokában – széttárták a karjukat, hogy ők nem tudnak ilyen gyorsan szállítani. Engedjük az áldozathibáztatás kísértésének: a nagy tudású Európai Bizottságot azért csapták be, mert hagyta magát becsapni, sőt, szinte kívánta, hogy becsapják.

Az ellenzéki propagandaírók tehát nagyon jól tudják, hogy Brüsszel vakcina-beszerzési kísérlete kudarcot vallott, a nagy nemzetközi szereplők ezen a színtéren is beforgatták, megalázták az Európai Uniót. Nagyon jól tudják azt is, hogy az orosz és a kínai vakcina hatékony és biztonságos, hiszen lényegében minden komolyan vehető járványügyi szakértő ezt nyilatkozta. Még el is magyarázták, hogy miért. Tehát nagyon jól tudhatják, hogy Magyarország lépéselőnyre tett szert azzal, hogy a magyar hatóság által engedélyezett oltásokon belül a származási ország helyett a mennyiségre koncentrált. Ezzel a magyar lakosság Uniós szinten dobogós helyen áll az átoltottság tekintetében. Ezt jelentősen visszavetné Brüsszel újabb ideológiavezérelt, lopakodó kísérlete az oltások szerinti diszkriminációra. Arról nem beszélve, hogy betegjogokat – és orvosi titokhoz fűződő jogokat – sértene az, ha valaki azért részesülne más elbánásban, mert nem az egyik, hanem a másik engedélyezett, kezelőorvosa által ajánlott vakcinát kapta meg. Most mindenkinek – államférfiaknak és tollforgatóknak egyaránt – kötelessége lenne azon dolgozni, hogy az átoltottság tovább növekedjen, mielőbb magunk mögött tudjuk a járványt. Mindenkinek kötelessége lenne egyöntetűen kiállni a betegjogok csorbítása és a vakcina alapján történő diszkrimináció ellen.

Aki ezzel ellentétes propagandát folytat, arról nagy jóindulattal feltételezhetjük csak, hogy a koronavírus járvány okozta mellékhatásoktól szenved. Ennek hiányában a jelen helyzetben nehezen lenne megtagadható tőle a „hazaáruló” jelző.

Lánczi Tamás

politológus

mozgasterblog.hu