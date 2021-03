Szigorításokról döntött a kormány

Az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó zárását, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-ig tartó bezárását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.

2021. március 4. 12:40

A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott szigorításokról elmondta, az üzletek március 8-tól március 22-ig lesznek zárva, kivéve az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. A részletszabályokat az operatív törzs dolgozza ki, a kormány hirdeti ki, napokon belül nyilvánosságra hozza.

Március 8-tól március 22-ig minden szolgáltatás szünetel a magánegészségügy kivételével - tette hozzá, megjegyezve: a részletszabályokról az operatív törzs pénteken dönt.

Elmondta, az óvodáknál és az iskoláknál az április 7-i dátum a tavaszi szünet vége; a digitális oktatás részleteit az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága dolgozza ki és teszi közzé.

Hozzátette: a középiskolákra, egyetemekre vonatkozó szabályok - ahol most sincs jelenlétet igénylő oktatás - változatlanok maradnak.

Gulyás Gergely közölte, a konditermeket is be kell zárni két hétre, az igazolt sportolók edzései, meccsei kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lesznek, a szabadtéri sporttevékenység olyan sportok esetében, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett - részletezte.

A miniszter arra kért minden munkaadót, ahol lehetséges, biztosítsa az otthoni munkavégzést, különös tekintettel a gyermekes családok esetében.

A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező - hangsúlyozta. Szigorításról számolt be a személyi határforgalomnál. A tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

Elmondta, a már létező, a szállodákra és a vendéglátóiparra vonatkozó bértámogatást és adókedvezményt kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek most be kell zárniuk, a korlátozások időtartamára, március 8-tól március 22-ig.

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a kormány szerdai és csütörtöki ülésén is a járványhelyzettel foglalkozott.

A kormánydöntés okairól közölte, meghallgatták a matematikusokat, az orvosokat, a szakértőket, a virológusokat. "A számok világosak" - fogalmazott, majd felhívta a figyelmet az elmúlt három nap romló járványadataira, különösen az elhunytak, az új fertőzöttek és a lélegeztetőgépen lévő betegek számára.

Hozzátette: a terjedés sebessége nő, a reprodukciós ráta pedig az egyik legmagasabb Európában.

Közölte, a harmadik hullám nagyon erős, erősebb, mint a második, ami sokkal erősebb volt, mint az első. A harmadik hullámban az az új, hogy rendelkezésre áll a vakcina és jól halad az oltás - mondta, úgy folytatva: biztosan állíthatják, hogy Magyarország jelenleg a harmadik Európában, de jövő héten már a legátoltottabb ország lesz az EU-ban.

A miniszter szerint ez a tempó sem elég gyors ahhoz, hogy a vírus, különösen a vírusmutánsok terjedését megakadályozza. Elmondta, a brüsszeli vakcinabeszerzés lassan halad és a keleti vakcinákkal együtt sem tudják még "a társadalmi védettséget" a következő egy-két hétben kialakítani.

Csak a kontaktusszámok radikális csökkentése vezethet eredményre - hangsúlyozta, jelezve: a szakértők az operatív törzzsel teljes összhangban javasolták a szigorú korlátozások bevezetését.

Gulyás Gergely értékelése szerint "ha most nem zárnánk, akkor nemcsak a megbetegedések és a halálozások száma nőne meg radikálisan, de a nyitás is, az újraindítás is későbbre tolódna". Nemcsak azért kell zárni, hogy megvédjék az emberek életét, egészségét, hanem hogy mielőbb nyithassunk, mielőbb visszatérhessünk a normális élethez - fogalmazott.

Gulyás Gergely kiemelte: hosszú idő óta élünk olyan körülmények között, amelyeket nem szoktunk meg, sőt korábban nem is gondoltunk rá. Remélhetőleg már a járvány utolsó szakaszában vagyunk, és elérhető az oltottság olyan mértéke néhány héten-hónapon belül, amely után lehetőség lesz a nyitásra - fogalmazott.

Hozzátette: a nyitás március 22-én megkezdődik, valószínűleg ütemezetten.

Közölte: a nyitás részletei szempontjából döntő fontosságú, hogy mit szeretnének az emberek, ezért azt kéri mindenkitől, hogy vegyen részt a konzultációban, amely arról szól, hogy miként indítsák újra az országot. A kormány ezt követően, a március 17-i ülésén dönthet az újranyitásról, annak szakaszairól, és akkor tudják mindenkinek az igényeit, véleményét figyelembe venni, ha minél többen kitöltik a konzultációt - mutatott rá.

A miniszter hangsúlyozta: a járvány harmadik hullámát "le kell törni", és ezek az azok az intézkedések, amelyekkel ezt meg lehet tenni. Ha mindenki betartja ezeket, akkor korábban tudnak nyitni, korábban indulhat újra az élet Magyarországon - mondta.

Az egészségügyi dolgozók 96,3 százaléka írta alá az új jogviszony létesítéséhez szükséges szerződést, vagyis nem csupán az Országgyűlés fogadta el szinte egyhangúlag az erről szóló jogszabályt, hanem az érintettek is - mondta a miniszter, aki egyben köszönetet mondott a vírushelyzetben is helyt álló orvosoknak, ápolóknak.

Hozzátette: minden feltétel adott ahhoz, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is teljesítsék a szolgálatot az egészségügyi dolgozók, az orvosok lényesen megemelt fizetés, míg az ápolók folyamatosan növekvő fizetés mellett. Emlékeztetett arra is, hogy az új szabályozás már tiltja a hálapénz elfogadását.

A vakcinaigazolványról szóló kérdésre azt felelte: az uniónak jelenleg nincs egységes szabályozása, az erről szóló állítások álhírek - jelentette ki. Az unió szakmai testületei ugyan tettek már ajánlásokat, döntés azonban nem született. Hozzátette: bízik abban, hogy előbb-utóbb lesz egységes szabályozás.

Rámutatott ugyanakkor: a német kancellár szerint a nemzeti hatóságoknak kell az oltási igazolványt kiállítaniuk, amit aztán Európában mindenhol el kell fogadni.

Hangsúlyozta: viszonossági alapon minden államnak el kell majd fogadnia a másik által kiadott igazolványt, ha ezt bármelyik tagállam nem tenné meg, akkor azon országét Magyarország sem fogadná el.

A Fidesz kilépéséről az Európai Néppárt frakciójából a miniszter azt mondta, úgy látták, hogy a járvány harmadik hulláma idején a néppárt teljesen lényegtelen szabályzatok elkészítésével és módosításával foglalkozik, ami önmagában is mutatja egy párt éretlenségét. Az pedig külön is sérelmes, ha ezt kifejezetten egy párt vagy egy ország ellen teszik - tette hozzá.

Kitért arra: a Fidesz mint az Európai Néppárt legsikeresebb és legnagyobb pártja, hosszú ideig próbált konstruktív tárgyalásokat folytatni, de úgy látják, hogy az Európai Néppárt a balliberális erőkkel kíván együttműködni Európában és nem hagy teret azoknak a hagyományos kereszténydemokrata, néppárti értékeket képviselő pártoknak, amilyen a Fidesz is.

Hozzátette: egyelőre a pártnak még tagjai, csak a frakcióból léptek ki, de "ez egyfajta iránymutatást jelent a jövőre nézve".

Gulyás Gergely szólt arról, hogy a néppárti tagság mellett az egyik legfontosabb érv a jó magyar-német kormányközi kapcsolatok megtartása, de a miniszterelnök a döntés meghozatala előtt beszélt a CDU elnökével, és úgy látják, hogy mind a pártközi, mind a kormányközi kapcsolatok megőrizhetők, sőt akár még meg is erősíthetők a kilépést követően.

Azt is mondta, a Fidesz számára vannak olyan alapvető értékbeli kérdések, amelyek nem képezhetik vita tárgyát. Ilyen a nemzeti szuverenitás léte, az, hogy a migrációt el kell utasítani, és hogy az alapvető családpolitikai kérdésekben nem kötnek alkut.

Gulyás Gergely hozzátette: biztosak abban, hogy van olyan demokratikus jobboldal Európában, amely mindezeket az értékeket a Fideszhez hasonlóan fontosnak tartja.

