Most zárnunk kell, hogy húsvétkor nyithassunk

Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk - mondta a Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök hozzátette: "Az biztos, hogy a mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe, most már a vírus elleni háborúnak utolsó szakaszában, a célegyenesben vagyunk.

2021. március 5. 10:27

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. március 5-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A korlátozásokkal kapcsolatban bejelentette: a bölcsődéket egyelőre megpróbálják nyitva tartani, a virágosok pedig a nőnapra tekintettel március 8-án még nyitva lehetnek.



Orbán Viktor a szigorításokról szólva kijelentette: nem volt más választásuk, mert a járványügyi szakemberek azt mondták, "tragédia lesz", ha nem lépnek.



Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk - fogalmazott, jelezve, hogy március 15-ig várják a véleményeket a nyitásról szóló konzultációhoz, és az ezt követő héten megtervezik, hogy húsvétkor milyen fokozatos lépésekkel tudnak nyitni.



Megerősítette: az óvodák és az általános iskolák bezárnak, ugyanakkor a bölcsődéknél a fertőzések egyelőre olyan alacsony számot mutatnak, hogy azokat megpróbálják nyitva tartani.



Közölte: az élethez szükséges szolgáltatások, így az élelmiszerboltok és a tavaszi kerti munkához szükséges eszközöket áruló boltok nyitva lesznek, de minden másnak, így az éttermeknek, kaszinóknak, szállodáknak, műszaki- és szórakoztatócikkeket árusító boltoknak mind be kell zárniuk.



Közölte azt is: a nőnapra tekintettel március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. március 5-én. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője (b). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Megerősítette: a már létező, a turizmushoz kapcsolódó ágazatokra vonatkozó bértámogatást és adókedvezményt kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeket érint ez a korlátozás. Bejelentette: nemcsak a zárással érintett két hétre, hanem az egész márciusi hónapra elengedik az önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérlők bérleti díját, illetve az érinett szektorok a teljes hónapra megkapják majd a bértámogatást és az adókedvezményeket is.



A kormányfő hangsúlyozta: a járvány második hulláma erősebb volt, mint az első, a harmadik hullám pedig erősebb lesz, mint a második volt.



Ismertette: a pénteki adatok szerint 6369 új fertőzött volt, meghalt 143 ember, lélegeztetőgépen 677 ember van, az elhalálozottak átlagéletkora 75,5 év, azaz továbbra is az idősek vannak veszélyben. Közölte azt is: jelenleg 6867-en vannak kórházban, azonban ez a szám 15 ezerre vagy akár még 20 ezerre is felmehet.



A helyzet kezeléséhez kórházi ágyak, lélegeztetőkészülékek és emberek kellenek - mondta, jelezve, hogy az embereknél kirendelésekkel fognak dolgozni, a belső tartalékokon kívül a kórházak között is átmozgatnak, és bevonják a munkába a rezidenseket és a végzős medikus hallhatókat is, illetve lehet, hogy sor kerül a magánegészségügyben dolgozók kötelező bevonására is.



"Lesz elég ágy, lesz elég lélegeztetőkészülék, és lesz elég ember is" - szögezte le.



A kormányfő az utazásokkal kapcsolatban arra kért mindenkit, hogy a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el, mert hazahozhatnak olyan vírusmutánsokat, amelyek bajba sodorhatnak másokat.



A miniszterelnök szerint jól haladnak az oltási tervvel, eddig 862 953 főt oltottak be, péntek hajnalig 2 813 668-an regisztráltak az oltásra.



A kormányfő szerint április első hetére 2 millió 400 ezernyi beoltást érnek el, május elejére 4 millió 700 ezret, július elejére pedig már 8 millió fölé tudnak kerülni.



A vakcinaszállítmányokról szólva elmondta: a kínaiak a szállításokkal hibátlanul teljesítenek, az oroszok kisebb csúszásokkal nagyjából tartják az időpontokat, az EU-s megrendelések azonban megbízhatatlanok, nem tudni mikor érkeznek és hogyan. Úgy értékelt: az Európai Bizottság által között vakcinabeszerzési szerződések nem kikényszeríthetők.



Közölte: az eddigi, a háziorvos és beteg személyes ismeretségén alapuló oltásokról át kell állni a tömeges, adatalapú oltásra. Elismerte: ebben vannak technikai problémák, előfordult, hogy olyat hívtak be oltásra, aki már megkapta a vakcinát vagy valakit lakóhelyétől távoli oltópontra hívtak be. Ezért döntöttek arról, hogy meg kell állítani az egész rendszert, és az adatokat felül kell vizsgálni. Egy operatív csoport is feláll, hogy ezeket a problémákat kijavítsa, továbbá van egy telefonszám, ahol közvetlenül lehet jelezni, hogy ha valaki problémát észlel a rendszerben vagy saját magára vonatkozóan, és tanácsot is kap a hiba kijavítása érdekében.



A baloldal magatartását Orbán Viktor úgy jellemezte: a vírus helyett a kormánnyal küzdenek, és Brüsszelt képviselik Magyarországon.



A Fidesznek az európai néppárti frakcióból történő távozását a kormányfő úgy kommentálta: miközben szó szerint minden európai miniszterelnök "élethalálharcot" folytat, hogy megvédje saját nemzetének polgárait a vírustól, egyesek azzal foglalkoznak a "brüsszeli buborékban", hogy hogyan lehet alapszabálymódosítással nehéz helyzetbe hozni egyik vagy másik tagpártot. Mi azt mondtuk, hogy köszönjük ebből elég volt - fogalmazott, jelezve, hogy a Fidesz és az EPP útjai "lényegében elváltak".



Elmondta: beszélt a CDU elnökével, a lengyelekkel, illetve Matteo Salvinival és a másik olasz jobboldali párt vezetőjével is. A lényeg az, hogy európai szinten is legyen otthona a "magunkfajta", családokat, hazájukat védeni akaró embereknek, akik az európai birodalom helyett nemzeti együttműködést akarnak - hangsúlyozta.

MTI