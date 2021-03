Kivenné a vakcináció szervezését a kormány kezéből az oltásellenes baloldal

Ha az oltásellenes baloldalon múlna, nem lennének oltva a magyar emberek – reagált a Fidesz a baloldal javaslatára. Gyurcsányék kiszerveznék az önkormányzatokhoz az oltást.

2021. március 6. 17:43

Bár Magyarország most is a harmadik legmagasabb átoltottsággal rendelkező uniós tagállam, a baloldal saját kezébe venné az irányítást az oltások beadatásával kapcsolatban. A baloldali pártok Nemzeti Oltási Bizottságot hoznának létre, majd az önkormányzatokhoz szerveznék ki a vakcinációt. Közleményük arra enged következtetni, hogy a korábban nagy hanggal támadott keleti vakcinákat is beadatnák az embereknek.

Ha az oltásellenes baloldalon múlna, nem lennének oltva a magyar emberek – írta közleményében a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt reagált a baloldali javaslatra: „A baloldal képviselői olyanok, akik keveset tudnak, de azt is rosszul. Az oltás nem állt le, ezen a hétvégén több mint százezer embert oltanak be. Vasárnap estére a beoltottak száma Magyarországon meghaladja az egymillió főt” – írta közleményében a jobboldali párt.

„A baloldali pártok mindent megtesznek azért, hogy lebeszéljék, elbizonytalanítsák az embereket a védőoltástól, ami a leghatásosabb fegyver a vírus ellen. Azt is bevallották, hogy azért teszik ezt, mert szerintük minél jobban elhúzódik a járvány, minél több a beteg és a halott, nekik annál nagyobb esélyük van a hatalomra” – fejtette ki közleményében a Fidesz.

Hozzátették: „A magyar oltási program példaértékű Európában, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán, hamarosan átlépi az egymilliót a beoltottak száma, ez köszönhető a jól szervezett, ütemes oltásnak és annak, hogy számos uniós tagállammal ellentétben nemcsak három, hanem már öt vakcinával tudunk oltani” – zárul a közlemény.

Közel százezer embert oltottak be csak tegnap, így már 949 497 fő a beoltottak száma, közülük 304 880 fő már a második oltását is megkapta.

Az oltási program rendben, ütemezetten és hétvégén is zajlik, közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm- és a Moderna-oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával.

Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltás került felfüggesztésre, erre a jövő hét második felében kerül sor – adta hírül tegnap a Koronavírus Sajtóközpont.

A nemrégiben még oltásellenes szólamokat fújó baloldal, most hirtelen mégis az oltás megszervezését venné saját kezébe. A DK, az MSZP, az LMP és a Jobbik, a Momentum és a Párbeszéd közös nyilatkozatukban Nemzeti Oltási Bizottság felállítását követeli.

A pár nappal ezelőtt még a kínai és orosz vakcinák ellen ágáló baloldali pártok most már beoltanák az embereket a keleti oltóanyaggal, legalábbis erre lehet következtetni közleményükből, melyben arról írnak, hogy az önkormányzatoknak kellene megszervezniük az oltási folyamatot.

A Gyurcsány-koalíció pártjai szerint „bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor és kormánya erre képtelen és alkalmatlan”. Emiatt az oltásellenes baloldal kezdeményezi és követeli, hogy a járványügyi szakemberek, az orvosi kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő szakmai testület, a Nemzeti Oltási Bizottság vegye át az oltási program megtervezését és végrehajtását. „A rendelkezésre álló vakcinákat lakosságarányosan a kormány adja át az önkormányzatoknak, hogy azok saját maguk szervezhessék meg településeik oltási programjait” – írták közleményükben.

A Momentum elnöke többször ellentmondott már saját magának a járvány ideje alatt Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

Álláspontjuk szerint az önkormányzatok eddig gyorsabban, hatékonyabban, emberségesebben reagáltak a járványra és a válságra, mint a kormány, most is készek és alkalmasak a cselekvésre. „A kormányzásra képtelen, bukott kormány miatt 2022-ben a kormányváltás immár nemcsak lehetőség, de szükségszerűség is Magyarországon. Ezen múlik a válság utáni talpra állás és jóvátétel” – olvasható a kommünikében.

Tehát a magyarok közel tíz százaléka megkapta már az első oltást. Ez jóval magasabb az EU-átlagnál, ami nagyjából hat százalék – derült ki a koronavirus.gov.hu ma reggeli adataiból. Ezt a trendet mutatja Dömötör Csaba államtitkár tegnapi bejegyzése is. Az átoltottak száma napról napra rohamosan növekszik.

MTI - MNO