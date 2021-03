Orbán Viktor: A célegyenesben vagyunk

Az oltottak száma gyorsabban fog nőni, mint ahogy a vírus támad – mondta el közösségi oldalán a miniszterelnök. Mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát.

2021. március 6. 23:28

– Az életünket most két párhuzamos folyamat határozza meg: egyfelől tömegesen oltjuk azokat, akik regisztráltak és a vírus ellen vakcinát kértek, másfelől újult erővel támad a vírus harmadik hulláma – mondta közösségi oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: – A célegyenesben vagyunk, most azért kell zárnunk, hogy minél hamarabb nyithassunk.

– Mindenkit arra kérek, regisztráljon, kérje a vakcinát, és akkor a beoltottak száma gyorsabban fog növekedni, mint amilyen erővel a vírus támad – zárta első videóüzenetét a kormányfő.

– Az oltás továbbra is önkéntes, csak azokat tudjuk beoltani, akik regisztrálnak – mondta a következő bejelentkezése alkalmával a miniszterelnök. – Eddig 2,8 millió honfitársunk regisztrált. Mindennap oltunk, ezen a hétvégén is, sőt még húsvétkor is oltani fogunk. Most elérjük az egymilliós beoltotti számot – erősítette meg Orbán Viktor.

– A terv szerint, amiből dolgozunk, 2,5 millió ember lesz beoltva Magyarországon április elejére – tisztázta a kormányfő.

– Május elejére több mint 4,5 millió, és utána a 7-8 milliós számot is elérjük, ha regisztrálnak elegen és kérik a vakcinát.

Kérem, tegyék! – zárta gondolatait Orbán.

Gulyás Gergely: gyűlöletkampányt folytat a baloldal a kormánnyal szemben a vakcinabeszerzés ügyében

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint "a baloldal és lakájmédiája" gyűlöletkampányt folytat a kormánnyal szemben a vakcinabeszerzés ügyében, ennek legfőbb állítása, hogy Magyarország nem rendelt elég Moderna-vakcinát, így azt Magyarország helyett mások veszik meg.

Gulyás Gergely szombaton a közösségi oldalán közétett bejegyzésében ezzel kapcsolatban azt írta, az európai uniós vakcinalehívásoknak négy kategóriája van: initial (normal), optional, top up és top-up optional.

"Mind az +initial+ dózisokból, mind az +optional+ dózisokból 80 millió állt a tagállamok rendelkezésére, összesen 160 millió. A tagállamok közötti elosztási elv alapján Magyarországnak az előbbi kategóriába tartozó dózisokból ugyanannyi megvásárlására volt lehetősége, mint az utóbbiakból, (kétszer 1 744 000) összesen 3 488 000 darabra" - tette hozzá.

Gulyás Gergely megjegyezte, az Európai Bizottság által kötött szerződés 15. oldala szerint - amelynek képét csatolta bejegyzéséhez - az "optional" kategóriába tartozó oltóanyagok leghamarabb a harmadik negyedévben érkezhetnek, "amikorra már egyéb beszerzések révén rendelkezésre fog állni a teljes 18 év feletti lakosság teljes átoltásához szükséges oltóanyag".

"A valós teljesítés azonban a szerződésben rögzített ütemezésnél is rosszabbul halad. Ezt támasztja alá a Moderna szállítási ütemterve, amelyből kiderül, hogy Magyarországra csak a negyedik negyedévben nem fognak szállítani, tehát még az első (initial) kategóriába tartozó oltóanyaghoz is csak a harmadik negyedévben juthatunk hozzá. Addigra már akkor is marad oltóanyagunk, ha az amúgy önkéntes oltás lehetőségével minden nagykorú magyar ember él" - emelte ki a miniszter.

Gulyás Gergely bejegyzéséhez mellékelte a táblázatot is, amelyből - mint írja - kiderül, hogy vélhetően hasonló okokból több másik uniós tagállam sem élt az opcionális lehívás lehetőségével.

A miniszter reagált arra a sajtóhírre is, hogy az EU képviselete szerint mivel a közös uniós vakcinabeszerzési program keretében Magyarország által megrendelt oltóanyagok nem az EU-tól érkeznek Magyarországra, hanem a gyártóktól, nincs közvetlen rálátásuk a pontos szállítási menetrendre. Gulyás Gergely közölte: a negyedéves szállításra vonatkozó, bejegyzésében ismertetett információk az Európai Bizottság és név szerint Stella Kyriakides uniós biztos által aláírt, a bejegyzéshez csatolt szerződésből származnak.

"A Bizottság tehát pontosan tudatában van annak, hogy az említett vakcinaszállítmány nem érkezhet meg a harmadik negyedév előtt. Ahogyan a Bizottság a csatolt táblázatot is jól ismeri" - tette hozzá, feltéve a kérdést, hogy vajon miért hazudott ebben a kérdésben az EU képviselete.

MTI - Facebook