Kásler Miklós: a járványügyi védekezés legnehezebb hetei jönnek

A járványügyi védekezés legnehezebb hetei jönnek, fegyelmezettnek kell maradni - erről írt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebook-bejegyzésében vasárnap.

2021. március 7. 20:56

A járványügyi védekezés eddigi legnehezebb hetei állnak előttünk. Hétfőtől olyan korlátozások lépnek életbe, amelyek célja a személyes találkozások számának és lehetőségének minimálisra csökkentése - hívta fel a figyelmet.

"A legtöbb magyar család már szembesülhetett a koronavírus-fertőzés valóságával, de a tavasz beköszöntével bizonyára vannak, akik a bezárkózás, életünk szigorúbb korlátok közé szorítása ellen zsigerileg tiltakoznak" - írta.

Kásler Miklós a bejegyzésben orvos-miniszterként arra kért minden magyar embert, hogy tartsa be a járványügyi szabályokat, mert "ezek betartásával tudjuk szeretteink, ismerőseink, honfitársaink életét megmenteni".

A mielőbbi szabadulás reményében versenyt futunk az idővel az oltások tekintetében. A társadalmi védettségnek ugyanis a közel egymillió beoltott, valamint az európai és világviszonylatban is előkelő átoltottsági adataink ellenére sem állunk még azon a fokán, amivel a fertőzöttek és a betegek számának meredek emelkedését vissza lehetne fogni. Ezért kell fegyelmezettnek maradni! - fogalmazott Kásler Miklós.

Nehéz két hét vár ránk hétfőtől – Íme a legfontosabb tudnivalók

A kormány célja, hogy húsvétkor újra tudják indítani az életet Magyarországon, ezért a március 8-tól március 22-ig tartó két hétben újabb védelmi intézkedések lépnek életbe. Ennek értelmében bezárnak az iskolák és az óvodák, a szolgáltatások nagy része két hétig szünetel, a maszkviselés pedig mindenhol kötelező lesz. A rendeletben meghatározott ideiglenes intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével fogja ellenőrizni.

Zárnak az óvodák és az általános iskolák

Az általános iskolák és az óvodák egy hónapig nem lesznek nyitva, jelenléti oktatás legkorábban április 7-től lehetséges, de az önkormányzatok kérésére a gyermekfelügyelet biztosított lesz. A kormány viszont azt kéri a szülőktől, hogy csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe ezt a lehetőséget.

A bölcsődék bezárásáról az önkormányzatok döntenek, azt a kormány egyelőre nem rendelte el.

A középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás továbbra is fennmarad. Ennek kapcsán Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár elmondta: a tapasztalatok szerint akarják folytatni a tantermen kívüli digitális munkarendet. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető egy továbbfejlesztett módszertani ajánlás, valamint digitális tananyagok is letölthetők az oldalról. A kiscsoportos felkészülések, például az érettségire továbbra is engedélyezve vannak.

Szünetelnek a szolgáltatások

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező. A március 8-tól március 22-ig tartó két hétben minden szolgáltatás szünetel.

A nőnapra tekintettel március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk. Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad, egymástól lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani. A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, a kormány otthoni munkavégzést javasol.

A közigazgatásban dolgozóknak ezt el is rendelte, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység akkor lehetséges, ha tartható a másfél méteres távolság. Engedélyezték az igazolt sportolók edzéseit, a meccseket pedig kizárólag zárt kapuk mögött lehet megtartani.

Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárlásra. A szállodák és a magánszállások továbbra is csak és kizárólag üzleti út céljából vehetők igénybe.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Szigorították a határátlépést is, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozták.

Néhány szolgáltatás kivételt képez

Nyitva tarthatnak az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a kertészeti áruházak és a faiskolák, a piacok is.

Nem kell bezárni a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzleteket sem, de a nemzeti dohányboltok és az újságosok is nyitva tarthatnak este 19 óráig.

A szolgáltatások közül a közlekedési és a szállítási, magánegészségügyi – ideértve a szemüvegkészítést –, a szociális, a postai, csomagküldő és házhozszállítási szolgáltatások képeznek kivételt. Nyitva tarthatnak az állatgyógyszertárak is, valamint a lottózók, autó- és gépszerelők, háztartásigép-szervízek, az informatikai eszközök javítását végző vállalkozások. Az olyan elengedhetetlen szolgáltatók, mint az állatorvosok, mosodák, közétkeztetők, ügyvédek, biztonsági és biztosítási szolgáltatók, járműkölcsönzők, épületüzemeltetők is ebbe a körbe tartoznak. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények a kormányrendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések és a sportról szóló törvény szerint csak versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatók.

A kaszinók is bezárnak.

Az ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a közös közterületi megerősítő járőrszolgálatot ellátó katona értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

Emellett a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A hatóság a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja, ráadásul azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható, vagyis halmozódhat a bírság.

A szünetelő szolgáltatókra kiterjesztik a bértámogatásokat

Orbán Viktor ma külön videóban jelentette be, hogy a bértámogatást és az adókedvezményeket kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

MTI - Facebook - MNO