Annácska meg a romok

„Oly sok kitalált ellenség után, most egy valódi ellenfelet kellett volna Orbán Viktornak legyőznie: a koronavírust. Meg is hirdette újabb háborúját és támad, harcol, legyőz, parancsol. A háborújának azonban most nincsenek győztesei, csak vesztesei. A háborújának ugyanis halottjai vannak, rengeteg halottja. Úgy tűnik azonban ez nem különösebben zavarja, egyetlen dologra fókuszál: minél előbb körbeplakátolhassa az országot azzal, hogy győztünk! Nincs kétségem persze, hogy le fogjuk küzdeni a járványt, de milyen áron? Azt már tudjuk, hogy 15 ezer honfitársunk elhunyt. A járvány alatt azonban a Fidesz miatt az összeomlás szélére került a magyar egészségügy is. Nem, nem csak azért mert óriási nyomás helyeződött a kórházakra a rengeteg beteg miatt.

Azért is az összeomlás szélére került a magyar egészségügy, mert a világjárvánnyal épp farkasszemet néző, frontvonalban küzdő, nap mint nap halállal szembesülő orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat döfte hátba a kormány. Ami a több mint egy éve tomboló járványnak nem sikerült, azt a Fidesz egy tollvonással elintézi: lehetetlen feltételekkel, rabszolgatörvénnyel megtörik az egészségügyi dolgozókat. Az egész magyar egészségügyi rendszerből 10 év kormányzás után nem marad más, csak romok.

A koronavírus járvány egy ponton véget fog érni, de a rabszolgatörvénnyel elüldözött több ezer kórházi dolgozó már nem fog visszatérni. Még háborús parancsra se. Az a mi feladatunk most, hogy a kormány leváltásáig arra kényszerítsük a kormányt rendezze a kórházi dolgozók szerződéseit, hogy a járvány elleni küzdelem valódi hősei normális feltételek és normális bérek mellett dolgozhassanak. Ezek után el kell érnünk, hogy a kormány az EU-s támogatásokat végre a legfontosabbra költse: kórházakra. A Fidesz leváltása után pedig egy emberséges és igazságos Magyarországot építünk, egy országot, ahol valóban minden élet számít.”

Donáth Anna: Ami a járványnak nem sikerült, azt a Fidesz elintézi