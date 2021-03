Szigorúbb korlátok között kell élnünk két hétig

Számos korlátozó intézkedéssel igyekszik megállítani a kormány a koronavírus-járvány harmadik, minden korábbinál agresszívabbnak mutatkozó hullámát. A mindennapi élethez szükséges boltokat leszámítva bezárnak az üzletek, a legtöbb szolgáltatás két hétig nem lesz elérhető, a közműveknél pedig csak elektronikus formában lehet majd ügyeket intézni.

2021. március 8. 11:31

Szigorú intézkedések lépnek életbe mától két hétig. A legfontosabb ezek közül, hogy az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák és benzinkutak kivételével március 22-ig bezárják az üzleteket. Nyitva maradnak a piacok, a lottózók, a dohányboltok, az újságosok és az éttermek, amelyek csak elvitelre adhatnak el enni- és innivalót. A virágboltok ma még nyitva tarthatnak, de holnaptól ezeknek is be kell zárniuk.

Fontos, hogy a kivételt képező üzleteknek továbbra is mindennap be kell zárniuk 19 órakor. Bezárnak az edzőtermek, emellett a kaszinók, kártyatermek és játéktermek látogatása is tilos lesz. Március 22-ig a szolgáltatások is szünetelnek. Ezek közül kivételt képeznek a közlekedési és a szállítási, a magán­egészségügyi – ideértve a szemüvegkészítést –, a szociális, a postai, csomagküldő és házhozszállítási szolgáltatások.

Az olyan elengedhetetlen szolgáltatók, mint az állatorvosok, mosodák, közétkeztetők, ügyvédek, biztonsági és biztosítási szolgáltatók, járműkölcsönzők, épületüzemeltetők is ebbe a körbe tartoznak. Nyitva tarthatnak az autó- és gépszerelők, a háztartásigép-szervizek, az informatikai eszközök javítását végző vállalkozások.

A bankok és a posták fogadhatnak ügyfeleket, de mától szünetel a személyes ügyintézés a közműszolgáltatóknál. Március 22-ig online, telefonon vagy ­e-mailben várja a megkereséseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az Elmű–ÉMÁSZ energiacég, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., az E.on Hungária-csoport és a Fővárosi Vízművek is. Az MVM-csoport április 7-ig önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal a lakossági ügyfélkörben az otthoni munkavégzés és tanulás megkönnyítése érdekében.

A kormányablakok nyitva tartását ugyan nem befolyásolják a ma életbe lépő szigorítások, de azt kérik, hogy az ügyfelek csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel ezeket, és lehetőség szerint válasszák az elektronikus ügyintézési lehetőségeket. A Miniszterelnökség ezzel kapcsolatban közölte, hogy a társadalmi kontaktusok számának csökkentése érdekében a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét, így a november 4-e után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig használhatók maradnak Magyarország területén.

Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, március 11. és július 3. között jártak le. Az ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyszínt pedig legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra bezárathatja. A hatóság a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja, ráadásul azok ugyanazon napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabhatók.

Nincs változás abban, hogy megmarad a kijárási tilalom 20 és reggel 5 óra között. A maszk viselése ugyanakkor lakott területen belül valamennyi közterületen kötelező lesz a mai naptól. Bezárnak az iskolák és az óvodák, és ahol lehet, a kormány otthoni munkavégzést javasol. A közigazgatásban dolgozóknak ezt el is rendelte, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

