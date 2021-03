Orbán terve jelenti Európa jobboldali jövőjét?

Tárt karokkal várnák frakciójukban a Fideszt a lengyel Jog és Igazságosság európai parlamenti delegációjának politikusai. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó EP-képviselőjük szerint Orbán Viktor az európai jobboldal összefogásáról szóló tervében rejlik a jövő.

2021. március 8. 15:47

– Beszéltünk a lengyelekkel, beszéltem Magyarország nagy barátjával, Matteo Salvini úrral, beszéltünk a másik olasz jobboldali párt elnök asszonyával, Meloni asszonnyal – így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken, azt követően, hogy a Fidesz elhagyta az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióját. A tizenkét fideszes képviselő e sorok írásakor már a függetlenek között foglal helyet az uniós parlamentben, a döntést a hétfői ülésnapon David Sassoli EP-elnök is bejelenti.

A potenciális szövetségesekkel való tárgyalások közepette a Magyar Nemzet Dominik Tarczyńskit, a Jog és Igazságosság (PiS) európai parlamenti képviselőjét kérdezte röviden a néppárti szakításról és annak következményeiről. – Meglátjuk mi történik majd, de a magam részéről nagyon is remélem, hogy a Fidesz az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) soraiban köt ki. Csodás lenne! A lényeg, hogy mi a jobboldalon fogjunk össze, legyünk egységben – vélekedett lapunknak nyilatkozva a lengyel kormánypárti képviselő, arról is szólva: bármit is mondanak, az Európai Néppártot szükségszerűen gyengíteni fogja a magyar lépés, hiszen „a kevesebb EP-képviselő kevesebb szavazatot is jelent”, márpedig a Fidesz esetében nagy méretű delegációról van szó.

– Véleményem szerint bőven itt volt az ideje a néppárt elhagyásának – tette hozzá Dominik Tarczyński, aki „természetesen” hallott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének friss írásáról, amelyben az európai demokratikus jobboldal immár EPP nélküli felépítését is kilátásba helyezte. – Ebben a tervben rejlik a jövőnk. Ahogy már mondtam, nincs alternatív megoldás: az európai jobboldalnak össze kell tartania, egyszerűen nincs más választásunk – húzta alá.

Az elemzők is spekulálnak

A lap cikkezett róla korábban, hogy Giorgia Meloni, az ECR elnöke a néppárti frakció elhagyásának margóján levélben biztosította szolidaritásáról a miniszterelnököt. Matteo Salvini, a bevándorlásellenes olasz Liga elnöke pedig (a Liga képviselői nem az ECR-t, hanem az Identitás és Demokrácia nevű frakciót erősítik az EP-ben – a szerk.) a Twitteren üzent a magyar kormánypártnak.

A VoteWatch Europe brüsszeli elemző friss írásában azt hangsúlyozta: a fideszes EP-képviselők – egykori frakciójuk, a néppárt után – leginkább az ECR képviselőivel szavaztak összhangban, mintegy 72 százalékban az EP-ben. Ugyanez az arány az Identitás és Demokrácia esetében „mindössze” 51 százalék. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának a vezetője a részleges szakítás után mindenesetre arra figyelmeztetett a múlt héten: egyelőre nem érdemes spekulációkba bocsátkozni, a kormánypárt meg fogja találni azt az európai formációt, ahol a leghatékonyabban és legeredményesebben tudják képviselni a magyar nemzeti érdekeket.

