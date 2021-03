Áldott Geri a pápát is meghívta

„Öröm és megtiszteltetés, hogy szeptemberben Budapesten fogadhatjuk Ferenc pápát. Erdő Péter bíboros, érsek kezdeményezésére főpolgármesterként én is levélben hívtam meg Ferenc pápát a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Sokakkal együtt várom a találkozást.

Régóta gondolom, hogy manapság talán Ferenc pápától lehet és érdemes a legtöbbet tanulni. Nem csak hitről, emberségről, de a klímavédelem és a környezetvédelem terén is az egyik legprogresszívebb programot fogalmazta meg korábbi enciklikájában. Legutóbb pedig a »legjobb politikáról« is figyelemre méltó, akár iránymutatásnak is beillő gondolatokat írt. A populizmussal szemben – amelyben mi élünk – a popularizmust javasolja. A populizmus, a népakaratra való állandó hivatkozással valójában visszaél azzal, a felhatalmazást egyéni önös érdekek kielégítésére, anyagi haszonszerzésre használja. Ismerjük.

A popularista politika viszont mindenki számára lehetőséget biztosít, hogy saját képességét fejlessze, az emberi méltóságra összpontosít, amelyet nem rendel alá pénzügyi szempontoknak, és védelmezi a munkát, mint a társadalmi élet legfontosabb dimenzióját. A szegénységet pedig a szolidaritás és a szubszidiaritás, vagyis a helyben meghozott döntések alapján, az önkormányzatiság erősítésével kezeli. És persze az állandó megosztottság, a háborús retorika helyett az együttműködésben, partnerségben hisz. Nagyon közel állnak hozzám ezek a gondolatok is.

Nagy tisztelettel várjuk Budapestre Ferenc pápát”.

