"Új európai parlamenti képviselőcsoporton dolgozunk"

Matteo Salvini olasz pártvezető keddi nyilatkozatában elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik.

2021. március 9. 14:00

Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Liga párt belépése az Európai Néppártba (EPP) Matteo Salvini pártvezető keddi nyilatkozata szerint, amelyben elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik.

"Kapcsolatban állunk a lengyelekkel és más országok politikai erőivel, magyarokkal is, hétfőn a magyar főkonzullal találkoztam Milánóban" - közölte a jobboldali kormánypárt vezetője.



Hozzátette, hogy "nem szerepel a napirenden" a Liga esetleges belépése az Európai Néppártba (EPP).



Úgy vélte, "valami újra van szükség, valami új megteremtésén dolgozunk, mivel egy bizonyos típusú Európa, idejétmúlt gondolkodásmóddal, nem képes választ adni a vészhelyzetekre, 2021 igényeire".



A Liga az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport tagja az Európai Parlamentben. Az olasz sajtó írt a Liga esetleges csatlakozásáról az Európai Néppárthoz, miután a Fidesz képviselői bejelentették kilépésüket a Néppárt európai parlamenti frakciójából.



Matteo Salvini a 48. születésnapján adott a közösségi oldalán egyenesben sugárzott interjút, amelyben magáról és aktuális politikai kérdésekről beszélt.



A Liga politikusa elmondta, nem támogatja a koronavírus-variánsok terjedése miatt a Draghi-kormány által mérlegelt ismételt országos zárlatot, helyette inkább a helyi szigorításokat részesítené előnyben. Hangsúlyozta, hogy az egy éve korlátozások közepette élő olaszok az újabb teljes zárlatot büntetésként élnék meg.



"A márciuson kell túljutnunk, a cél az, hogy az ország húsvét után vissza tudjon térni a mindennapi élethez" - mondta.



Problémának a vakcinahiányt nevezte, hangoztatva, hogy az Európai Unió teljesen téves szerződéspolitikát követett, és emiatt "Brüsszelben egyeseket el kellene bocsátani állásukból" - jegyezte meg.



Kijelentette, Európa tévedett, ezért most Olaszország is mindenhol vakcinát keres, valamint vakcinagyártásra is kész átállni.



Hangoztatta, hogy a Draghi-kormány hivatalba lépésével minimálisra csökkent a pártok közötti megosztottság az új koronavírus-járvány közepette.

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Olaszországban a járvány halottainak száma meghaladta a százezret.



Matteo Salvini végül kitért arra, hogy születésnapja az Internazionale milánói labdarúgócsapat alapításának évfordulójára esik, ami számára, mivel AC Milan-szurkoló, minden évben megpróbáltatást jelent.



MTI