Gyorsan terjed a brit mutáns vírus!

Ezek a mindannyiunk érdekét szolgáló korlátozó intézkedések sajnos úgy is elkerülhetetlenek voltak, hogy az eddigi előírásokat a lakosság zömében betartotta, jól együttműködött. Ennek ellenére sem lehetett megakadályozni a vírus rohamos terjedését – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

2021. március 9. 21:39

„Elkerülhetetlen volt a korlátozó intézkedések szigorítása, mert gyorsan terjed a brit mutáns vírus, egyre többen kerülnek súlyos, életveszélyes állapotba, és a napi halálozási szám is emelkedett" - mondta az Origónak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Úgy gondolja, hogy a bevezetett szigorítások és a folyamatos oltás hatására májusra túl leszünk a nehezén.

Csütörtökön úgy döntött a kormány, hogy bezárják az iskolákat és a nem létfontosságú üzleteket. Hogyan értékeli az új intézkedéseket?

Ezek a mindannyiunk érdekét szolgáló korlátozó intézkedések sajnos úgy is elkerülhetetlenek voltak, hogy az eddigi előírásokat a lakosság zömében betartotta, jól együttműködött. Ennek ellenére sem lehetett megakadályozni a vírus rohamos terjedését – ahogy Európa-szerte látjuk - egyre több a napi megbetegedés és a halálozás. Gyorsan emelkedik a súlyos lefolyású esetek száma, mára már többen vannak lélegeztetőgépen, mint ahányan novemberben voltak. A kormány a végsőkig kitartott, és csak az utolsó pillanatban hozta meg az elkerülhetetlen lépést, a távoktatás elrendelését. Gazdaságilag az ország és a családok szempontjából is húsbavágó, de az élelmiszerboltok, a drogériák és a vonatkozó rendeletben nevesítettek kivételével az üzletek bezárása is indokolt, hiszen csak így tudjuk csökkenteni a személyes érintkezések számát.

Az óvintézkedések hatására 3-4 hét múlva már kedvezőbb adatokat kell látnunk. Várhatóan akkorra csökken az új megbetegedések száma, amit az is segít, hofy fokozzunk az oltási intenzitást. Az a cél, hogy minél hamarabb minél több ember megkapja legalább az első oltást. Erre pedig megvan az esély, hiszen oltunk Pfizerrel, AstraZenecával, Szputnyikkal, Sinopharmmal, és nemsokára érkezik új Moderna-szállítmány is. Optimista vagyok, azt tudom mondani, hogy a nehezén húsvétot követően túl lehetünk.

Kép: Talán Csaba

Egyre fiatalabb korosztályt érint a betegség. Ennek mi lehet az oka?

Igen, az egyetemi klinikákra érkező betegek is egyre fiatalabbak, most a harminc és hatvan év közötti korosztály fertőződik leginkább. Ennek a brit vírusmutáció az oka, amelyet a közösségben lévő gyerkek és a munkába járóü szülők terjesztenek leginkább, közülük néhányan súlyosan megbetegedtek.

Az igazolt fertőzöttek száma több százezer, az oltást is több mint 1 millióan már megkapták - és a következő napokban még többen beoltatják magukat. Ezek már segíthetnek abban, hogy legalább közeledjünk a nyájimmunitáshoz?

Azt gondolom, hogy az igazolt fertőzések száma messze elmarad a valódi fertőzések számától. Ezekre irodalmi adatok vannak. Ennek alapján a valódi átfertőződöttek aránya akár többmilliós is lehet. Becsléseim szerint, ha több mint 3 millió ember megkapja legalább az első oltást, érezhető lesz a védettség kialakulása. Ez persze nem önmagában az oltásnak lesz köszönhető, hanem annak is, hogy legalább ugyanennyien fertőződtek már meg, és alakult ki ellenanyag a szervezetükben. Természetesen arra is van példa, hogy azok is kaptak már oltást, akik korábban betegek voltak.

Azok sem lehetnek teljes biztonságban, akik átestek a fertőzésen, mert a gyógyulás után hat hónappal csökkenhet az ellenanyag mennyisége a szervezetben. Ugyanakkor a szigorító intézkedések betartásával és az oltás felvételével mi magunk is tehetünk azért, hogy a járvány nyárra végleg lecsillapodjon.

A vírus ilyen intenzitású terjedése mellett is elegendő a maszk használata, a távolságtartás és a kézfertőtlenítés?

A most terjedő brit vírusmutáns sokkal fertőzőképesebb - virulensebb , még jobban kell figyelni a szabályokra. Nagyon gyorsan terjed, így ha valaki egyetlen hibát elkövet a védekezésben - például tíz-tizenöt percet eltölt egy fertőzöttel zárt helyen maszk nélkül, vagy nem fertőtleníti alaposan a kezét, vagy nem tartja a távolságot -, könnyebben elkapja a vírus most terjedő angol variánsát. Az elmúlt napokban a budapesti igazolt esetek 80-90%-át ez a mutáció okozta. A tavaly tavasszal és ősszel terjedő vadvírus nem fertőzött ilyen intenzitással.

origo.hu