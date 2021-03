Deutsche Welle

Először is a két nép évezredes fegyverbarátságára való tekintettel engedd meg, hogy megköszönjem azt a rengeteg aggodalmat, melyet mostanában részedről irányunkban vagy szíves elkövetni. Nagyon jó érzés, hogy ennyire érdeklünk téged, és törődsz velünk. Nem hagyod, hogy csak úgy a magunk hülye feje után menjünk, és aktívan teszel is ez ellen.

Azonban rögtön hadd folytassam azzal, hogy köszönjük ezt a rengeteg aggódást, de inkább aggódj a saját hülyeségeiden, másokat - főleg bennünket - pedig lehetőleg hagyj békén! Igazán kedves, hogy a német újhullám részeként bepótolod azt az üvöltő hiányt, amit a nemlétező magyar közszolgálatiságban okozott a fideSS az elmúlt 11 évben, mert enélkül tényleg csak 10-15 ellenzéki ajvékoldában olvashatnánk azt a sima uszítást, amit a törvényesen kétharmaddal megválasztott magyar kormány ellen te is elkövetsz.

Deutsche Welle! Gyönyörűen hangzik ez a bűnös és elmaradott keleti hordákat a progresszió eszméjével elborító cunami, de nevezhetted volna akár Beobachternek vagy Signalnak is a halandó gondolatok eme játékosan nevelő magazinját.

Budapest építészete amúgy is központi kérdés itt, hiszen amióta dr Házelnök Úr következetesen végigviszi, hogy minden frekventált helyen visszaállítja a csodálatos ‘44-es állapotokat, azóta a teljes balliberális egységfront intifádát hirdetett ellene. Szerencsére ez nem azt jelenti, hogy bármelyik ocsmány telefonközpontot, vagy kommunisták által odaszart trafóházat meg tudták volna menteni, de azért jellemző, hogy a baloldalon épületekben sem viselik el a szép, jó, csodálatos és esztétikus kivitelezést. Gondoljunk csak a nemzet főterére, ahol örvendetesen visszaállt a ‘44-es állapot.

Látom, neked most kivételesen a Budai Várral van gondod. Bár önmagában semmi gond nincs ezzel, hiszen, ha idejössz a mérsékelten csinos feleségeddel, lehet, hogy nekem se annyira nagyon tetszik, de azt biztos nem fogom hívatlanul közétek ülve megvitatni, hogy esetleg csináljátok-e hármasban is, te pedig most sajnos pontosan ezt teszed.

Ez egyszerűen illetlenség, egészen pontosan pofátlanság, ha belegondolok abba, hogy a Budai Várat csak háromszor lőtték szét miattad, Dr. Miniszterelnök Úr pedig a Nemzet nagyságát és pompáját reprezentálva vissza fogja állítani a lehető legszebb állapotába. Neked ehhez egyébként semmi közöd, azon kívül, hogy turistaként esetleg idejöhetsz, és irigykedve csodálhatod, hogy mennyivel szebb a sajátodnál.

Sőt, ha jobban belegondolok, nem is pofátlanság, hanem elképesztő szemérmetlen köcsögség ez a részedről, hiszen tulajdonképpen amiatt vagyunk kénytelenek visszaállítani az eredeti állapotot, mert te megint felsőbbrendűvé számoltad magad, aztán, ahogy egyre világosabb lett minden gondolkodó ember számára, hogy a pünktlich-tüchtig mérnökfajtád néhány változót csak kifelejtett a világmegváltó egyenletéből, egyre csak idegesebb és frusztráltabb lettél. Aztán az egész vége az lett, hogy a mi csodálatos fővárosunk árán érted el, hogy hat héttel később kelljen egyetlen nap alatt übergermán fajnáciból tulajdonképpen ártatlan áldozat osztráknémet demokratává változnod.

Egyébként, ha még emlékszel, egykori Führered már annak idején is puffogott, hogy miként lehet egy alacsonyabbrendű népé a Duna legszebb városa, és tervezett is egy sokkal gyönyörűbbet. Ja, nem. Tulajdonképpen érthető, hogy ami nem bálnamerci vagy nagymacskáról elnevezett szupertank, azt mind elméritek, legyen bár város, keleti front, vagy néppárti frakciótagság.

Ha már furcsa módon kiszámolt dolgokról van szó, az hogy jött ki, hogy a vár felújítása megnöveli az antiszemitizmust? Pusztán csak szakmai kíváncsiságból érdekelne, hogy ez valami új megtorlófegyveretek, vagy micsoda? Ekkora baromságot talán még a független és kiegyensúlyozott tájékoztatás keretében megszólalatott MSZP-SZDSZ-es ajvékkomandó se mondhatott…

Ja, és a Horthy-nosztalgiával mit tervezel? Lecsalod a várból, és szőnyegbe csavarva elviszed megint Mauthausenbe?

A zsidó bácsi pedig nincs egyedül azzal a félelmével, hogy elkezdték visszaállítani a dolgokat olyanra, ahol ‘44-ben voltak. A néhány csodaszép épület ugyanis nem sugároz ismét német totalitárius propagandát, és nem akar eltüntetni senki mást, aki tőle különbözni merészel.

Amúgy ez az egész fordítva is működhetne? Szeretnéd, ha esetleg az Unser Bildschirm ezentúl azon aggódna, hogy Németországban a Titkos Államrendőrség a Minisztérium az Állambiztonságért utasítására megfigyeli az egyetlen ellenzéki pártot, nehogy az valami fajidegen dolgot cselekedjen a Birodalom többi részétől? Esetleg aggódjunk azon, hogy a mecsetek milyen hatással vannak a német városképekre?

Nem túl nagy tisztelettel: Egy aggódó keleti untermensch...

Kurtz ezredes: Kedves, a Budai Várral kapcsolatban aggódó német embertársam!

