Migrációs tabudöntés Dániában

Magyarország megmutatta, hogy igenis meg lehet védeni a külső határokat. Dánia most azt mutatja meg, hogy a migráció nem egyirányú utca Európa felé. Elsőként kezdik meg a szírek hazaküldését.

2021. március 10. 11:29

Miközben a magyar baloldal “álproblémának” és “gumicsontnak” tartja a migráció kérdését, addig a szociáldemokrata dán kormány történelmi lépésre szánta el magát. A dán menekültügyi hivatal a szíriai Damaszkuszt és az azt körülvevő Rif Dimashq tartományt is biztonságos övezetté nyilvánította, így 394 onnan származó menedékkérőnek nem hosszabbították meg a tartózkodási engedélyét. Ezek a családok kiutazási központokba kerülnek, ahonnan idővel haza kell térniük.

Előre szóltak.

A dán baloldal a hagyományos jóléti programja mellett azzal nyerte meg a 2019-es parlamenti választást, hogy megígérte: Folytatja az előző kormányban a Dán Néppárt által fémjelzett, szigorú menekültpolitikát. A dánok ugyanis csak a valódi menekülteket akarják befogadni, akik az Európába érkező tömeg kisebb részét teszik ki. A pusztán csak jobb életet kereső migránsok zöme a puritán dán viszonyokat látva tovább is ment Svédországba, vagy vissza Germany-be.

A dán kormányhivatal minapi döntése több szempontból is tabudöntés. Tíz évvel az “Arab tavasz” és a szír polgárháború kirobbanása után az Asszad-rezsim által ellenőrzött területről mondja ki azt, hogy biztonságos. A legtöbb bevándorláspárti NGO és politikus tiltakozik az ellen, hogy a polgárháborús országok egyes részeit biztonságosnak minősítsék, és az onnan származó migránsokat hazaküldjék. Most ez a tabu is megdőlt.

A legfontosabb azonban az, hogy Dánia megmutatja: A “Minden szírt befogadunk!” csak a polgárháború idejére volt érvényes. Amint a harcok elülnek és a kibocsátó ország egyes részei tartósan biztonságossá válnak, a polgárháborús menekültek hazatérhetnek. Ezzel Dánia a bevándorlás pártiak legnagyobb tabuját dönti meg és csúsztatását leplezi le: A menekültek és bevándorlók összemosását.

Dánia talán még időben húzta be a kéziféket, és elkezdheti az ötvenezer, magát “szírnek” mondó migráns fokozatos hazaküldését. Legtöbbjük várhatóan Németországban vagy Svédországban ad be újabb kérvényt, ami ott visszahozza a migráció témáját a politikai diskurzusba, és azt egy működő nyugat-európai alternatívával gazdagítja.

Ahogy korábban Magyarország, úgy most Dánia mutatja meg: Az újkori népvándorlás következetes politikával és hatásos üzenetekkel igenis szabályozható. A migráció nem feltétlenül jelent egyirányú utcát Európa felé, aki egyszer bejutott, azt idővel haza is küldhetik. Ez az üzenet a legnagyobb tabudöntés.

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu