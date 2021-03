Tisztifőorvos: az idősek oltását kérik a háziorvosoktól

Az idősek oltását kérik elsősorban a háziorvosoktól a héten - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.

2021. március 10. 17:15

Müller Cecília közölte, a betegséget bárki elkaphatja, de az idősek "mégis csak magas kockázatot hordoznak". Megjegyezte, szeretnének végezni a regisztrált 80 éven felüliek oltásával, ahol ez már megtörtént, a háziorvosok "visszafelé haladva", még mindig az idős korosztály tagjainak adják be a vakcinát.

Ehhez regisztrálniuk kell azoknak az időseknek, akik ezt még nem tették meg, hiszen a háziorvos csak így értesülhet "oltakozási igényükről" - mondta.

A tisztifőorvos az idősektől azt is kérte, hogy ha orvosuk értesíti őket, "ne spekuláljanak", nincs min gondolkodni. Mindegyik Magyarországon használt vakcina hatásos. Az első dózist követő két hét múlva jó védettséget adnak - közölte.

A háziorvosoktól pedig azt kérte Müller Cecília, hogy azoknak, akik nem tudnak elmenni a rendelőbe, az otthonukban adják be a védőoltást. A háziorvosok többsége szerdán AstraZeneca oltóanyagot kap, ezzel hajtják végre a legidősebbek beoltását. A kórházi oltópontokon jelenleg a Szputnyik és a Pfizer oltóanyaggal oltanak, oda is küldhetik pácienseiket a háziorvosok - tette hozzá.

Elmondta, hogy már 1 107 791 embert beoltottak Magyarországon. Az idősek átoltottsága magas, de szeretnék ezt a korosztályt minél előbb teljes mértékben "lefedni" - közölte.

"A járvány harmadik hullámának nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk" - fogalmazott Müller Cecília. Az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma is napról napra növekszik. Kedden 5653 új fertőzöttet regisztráltak, az aktív fertőzöttek száma pedig 120 ezer fölé emelkedett. A 123 691 aktív fertőzött egy részénél enyhén zajlik le a betegség, de mind többen kényszerülnek kórházi kezelésre, és egyre súlyosabb esetekkel találkoznak, a fiatalok körében is.

Jelenleg 8348 koronavírusos embert ápolnak kórházban Magyarországon. Ez a szám korábban soha nem volt ilyen magas - hangsúlyozta, hozzátéve: mintegy 10 százalékuk szorul lélegeztetésre.

Mivel ilyen magas a kórházban kezeltek a száma, a vérplazma iránti igény is megnőtt. Ezért a tisztifőorvos azt kérte, hogy aki átesett a betegségen, gyógyult és szeretne segíteni, az jelentkezzen a véradóállomásokon plazma adására. Ennek feltételei megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. A legfontosabb, hogy az illető legyen két hete tünetmentes és ne legyen súlyos, krónikus betegsége.

Kitért arra is, hogy a favipiravir hatóanyagú gyógyszer már a járóbeteg-ellátásban is rendelhető. Aki megfertőződik, konzultáljon háziorvosával a gyógyszer felírásáról - tette hozzá.

A koronavírus-járvány harmadik szakasza nem csak dinamikájában más, "súlyosabb, rapidabb fertőzéssel nézünk szembe" - hangsúlyozta, megjegyezve: a súlyos esetek számának növekedése is nehezíti a harmadik hullám felszálló szakaszának járványügyi kezelését.

Elmondta, hogy kedden 179 beteg halt meg - ez megközelíti a második hullámban regisztrált csúcsot. Fiatalok is meghaltak, ketten is csak a 30-as éveikben jártak, és a jelenlegi információk szerint nem volt alapbetegségük. Ez fontos figyelmeztető jel - közölte a tisztifőorvos.

Kiemelte: látható, hogy mennyire fontos a szabályok szigorítása és következetes betartásuk. Nagyon fontos a fertőzés továbbadásának megakadályozása, ennek érdekében a maszkviselés, a távolságtartás, a higiénés szabályok betartása, ami a jelenlegi helyzetben minimumkövetelmény - szögezte le. Aki ezeket a szabályokat nem tartja be nemcsak magát, hanem a közösséget is veszélyezteti.

A tisztifőorvos szerint most nagyon fontos az önmérséklet, a kontaktusok, a társadalmi érintkezések kerülése, ezért mindenkitől azt kérte, ami nem halaszthatatlan, arról most mondjanak le.

Müller Cecília kitért arra is, hogy egy évvel ezelőtt, a pandémia kezdetén még azzal számoltak, hogy egy légzőszervi megbetegedéssel állnak szemben. Azóta bebizonyosodott, hogy az egész szervezetet, valamennyi szervet megbetegítheti a vírus, valamint olyan immunológiai folyamatok indulhatnak el a szervezetben, amelyeket még nem is tártak fel teljességében.

Az operatív törzshöz érkezett kérdések között Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetőjének szerdai nyilatkozatára is rákérdeztek, amely szerint a most pusztító brit vírusmutáns fertőzési rátája meghaladja a hármat, vagyis egy ember három másiknak adja tovább. Müller Cecília elmondta, a koronavírus megjelenésekor egy beteg két másik embernek tudta átadni a fertőzést. Ehhez az kellett, hogy legyenek egy légtérben, maszk nélkül, esetlegesen tünetekkel, figyelmen kívül hagyva a higiénés, védelmi szabályokat. A brit mutációnál egy ember már 3-4 másiknak tudja továbbadni a fertőzést. Ugyanakkor, mivel az emberek maszkot hordanak, távolságot tartanak, és betartják a higiénés szabályokat, így tényszerűen 1,3 a vírus reprodukciós rátája. Ha viszont ez a szám 1 felett van, az azt jelenti, hogy terjed a betegség; a ráta 1 alá szorítása után lehet azt mondani, hogy csökken a fertőződés veszélye.

Egy másik kérdésre válaszolva azt is elmondta: a szakirodalomban főként arról számolnak be, hogy aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, annak nagy valószínűséggel ellenanyagot termel a szervezete, így ha ismét megfertőződik is, általában gyengébb lefolyású lesz nála a betegség - de ez nem minden esetben igaz.

Operatív törzs: emelkedik a maszkviseléssel kapcsolatos szabályszegések száma

Az előző napokhoz képest emelkedik a maszkviseléssel kapcsolatos szabályszegések száma, pedig a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt nagyon fontos, hogy mindenki viselje a maszkot valamennyi közterületen, ami március 8-a óta kötelező - hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes jelezte azt is: a vírus terjedésének megakadályozása érdekében rendezvényt és gyűlést tartani, valamint annak helyszínén tartózkodni tilos. Arról is beszélt, hogy a csoportosulásokkal és gyülekezésekkel minden ember maga és mások életét, testi épségét, illetve egészségét teszi ki veszélynek.

Elmondta, hogy a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kedden 525-ször intézkedtek a rendőrök, így a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 29 484 rendőri intézkedés történt a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt.

Kiss Róbert közölte, hogy a közterületi maszkviselési szabályok megszegése miatt kedden 170 embert figyelmeztettek, 199 főt megbírságoltak, míg 156 személyt feljelentettek.

További 22 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 28-en pedig üzletekben, bevásárlóközpontokban nem viselték a védőeszközt.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 845 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 215 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 630-szor pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Közölte: kedden a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 339 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Közülük 14-en a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó rendelkezést, négyen pedig a közterületen való csoportosulás tilalmát szegték meg. Ezzel a kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi hatályba lépése óta 48 279-re nőtt a szabályokat be nem tartók száma.

Kedden a vendéglátóhelyekre vonatkozó szigorúbb szabályok megsértése miatt nem kellett intézkedniük a rendőröknek, így vendéglátóhely ideiglenes bezáratásáról sem kellett döntenie a hatóságnak.

Az elmúlt napon 53 rendőri intézkedésre volt szükség a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 13 189-szer intézkedtek.

Egyre többen kerülnek a törvény erejénél fogva, illetve a járványügyi hatóság döntése alapján hatósági házi karanténba - mondta az alezredes.

Ismertette: elmúlt napon 15 241 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Kedden 8033 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 42 362-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4199-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

Kiss Róbert a járvány elleni védekezés egyik alappillérének nevezte, hogy aki hatósági házi karanténba kerül, tartsa be a rá vonatkozó szabályokat.

MTI