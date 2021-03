Tisztifőorvos: csúcsokat döntögetnek a járványügyi adatok

Sajnos csúcsokat döntögetnek a koronavírus-járvány harmadik hullámának adatai, korábban soha nem tapasztalt magasságba ugrott a napi fertőzöttek száma - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2021. március 11. 17:10

Müller Cecília közölte, hogy február 18-a óta, amikor bejelentették a harmadik hullám kezdetét, a kórházban ápoltak száma a duplájára, a lélegeztetett betegeké pedig a triplájára emelkedett.

Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb áldozat legyen. Fontos a higiénés szabályok betartása, valamint a védőoltások beadása - nyomatékosította az országos tisztifőorvos.

Legfontosabb a legidősebbek beoltása - emelte ki - ezért őket még egyszer "megszólítja", hogy ha eddig nem tették, regisztráljanak az oltásra és fogadják el a számukra felajánlott vakcinát. Egyben arra kérte a családtagokat, hogy az oltással kapcsolatban ne bizonytalanítsák el az időseket, hiszen bármelyik felajánlott vakcina jó, hatásos és biztonságos.

Elmondta, az eddig regisztráló 3,2 millió ember közül 1,6 millióan 60 év felettiek, de fontos, hogy mindenkit az oltás adta védelemben részesítsenek. "Nincs vesztegetni való időnk" - fogalmazott.

A járványügyi adatokkal kapcsolatban megjegyezte: rendkívüli tempóban növekszik az új fertőzöttek száma, az elmúlt napon számuk 8312 volt, így 128 408 aktív fertőzöttet tartanak számon. Kórházban 8329-en vannak koronavírus-fertőzés szövődményével, közülük 911-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Ezek a számok nagyon magasak - emelte ki -, ezért minden meg kell tenni annak érdekében, hogy védetté tegyük a lakosságot.

Az elmúlt napon 172-en haltak bele a betegség szövődményeibe, és ugyan még mindig az idősebb korosztály birkózik meg nehezebb a szövődményekkel, sok fiatal is kórházba kerül.

Müller Cecília közölte: csütörtökön újabb 55 200 adag AstraZeneca-vackina érkezett, azonban az előzetes jelzések szerint ebből az oltóanyagból kevesebbet fognak szállítani a következő héten.

Érkezett további 450 ezer Sinopharm-oltóanyag is - ismertette. Hozzátette, ezen tételek felszabadítását is szeretnék minél előbb elvégezni. Jelezte, az oltóanyag-szállítmányok adatait közzéteszik a koronavirus.gov.hu oldalon is, így az mindenki számára nyomonkövethető.

Felhívta a figyelmet arra, hogy aki bármilyen, a betegséggel összefüggésbe hozható tünetet észlel magán, azonnal forduljon orvoshoz, hiszen a favipiravir hatóanyagú gyógyszer most már a háziorvosi és a járóbeteg-ellátásban is rendelhető kezelésre. Ezen kívül a kórházban a plazmaterápiához hasonló gyógyszer is rendelkezésre áll - tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos a múlt heti járványügyi adatokat ismertetve elmondta, a 9. héten 35 802 koronavírusos betegek regisztráltak, átlagéletkoruk 44,5 év, és 55 százalékuk nő, 45 százalékuk férfi.

A betegek 23 százaléka a 40-49 éves korosztályhoz, 17 százaléka az 50-59 éves korosztályhoz, 15 százaléka a 30-39 éves korosztályhoz tartozott. A 20-29 évesek és a 65 év felettiek aránya 12-12 százalék volt.

Elmondta még, hogy a 3100 magyar település szinte mindegyikében (98 százalék) él koronavírusos beteg. A 9. heti adatok szerint az új fertőzöttek 20 százaléka (7012 fő) fővárosi, 16 százaléka (5566) Pest megyei, Győr-Moson-Sopron megyei a fertőzöttek 7 százaléka (2441 fő). Zala megyében regisztrálták a legkevesebb új eset, 358-at, ami az összes fertőzött 1 százaléka.

Müller Cecília kiemelte, a szennyvizekben is nő a vírus örökítőanyagának mennyisége, ami azt jelenti, hogy a közeljövőben még nem lesz csökkenés a megbetegedésekben.

György István: a regisztrált idősek beoltása most a legfontosabb feladat

A regisztrált idősek beoltása most a legfontosabb feladat - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.

György István hozzátette: még mindig vannak olyan 80 évesnél idősebbek, akik regisztráltak, de még nem kerültek sorra. Az államtitkár közölte: azt kérték a háziorvosoktól, hogy a megkapott listáról a legidősebbeket részesítsék előnyben.

Elmondta: az idősek oltásához minden eddiginél több vakcinát használhatnak fel, több mint 100 ezer AstraZenecát a háziorvosok adhatnak be, ami azt jelenti, hogy a héten országos átlagban praxisonként 20-21 idős embert tudnak beoltani úgy, hogy a nagyobb praxisok több oltóanyagot kapnak. A kórházi oltópontokon Pfizer- és Szputnyik V vakcina áll a legidősebb regisztráltak rendelkezésére. Az időseket - az eddigiekhez hasonlóan - a háziorvosok értesítik, átlagosan 24 embert küldhetnek a kórházi oltópontokra.

Közölte, a háziorvosok még a héten is folytatják az oltást a Modernával, a korábban érkezett Sinopharm-oltóanyagot teljesen felhasználták.

Ismertette: vasárnapig oltják be az AstraZeneca vakcinájával azokat, akik a múlt héten kaptak értesítést, és megkezdődött a védekezésben részt vevő rendvédelmi dolgozók, rendőrök, katasztrófavédelmisek és a határvédelemben részt vevő katonák oltása is.

A szerdától szerdáig tartó oltási héten több mint 500 ezer oltás beadására van és lesz lehetőség - mondta az államtitkár.

"Minden felhasználható vakcinát a magyar emberek rendelkezésére bocsátunk, ehhez az kell, hogy az értesítettek elmenjenek az oltásokra" - hangoztatta.

György István beszámolt arról, hogy az átoltottság tekintetében Magyarország a második az Európai Unióban. Eddig 1 149 557 embert oltottak be, közülük 327 428-an már a második oltást is megkapták.

Operatív törzs: tovább emelkedett a maszkviselési szabályszegések száma

Tovább emelkedett a maszkviselési szabályszegések száma, szerdán 606 ember ellen intézkedtek a rendőrök emiatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: 30 090-re emelkedett a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatti eddigi rendőri intézkedések száma.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámában különösen fontos a védelmi intézkedések - különösen a védőtávolság és a maszkviselés - betartása. Kiemelte: a március 8-án hatályba lépett szigorítások értelmében Magyarország valamennyi közterületén maszkot kell viselni.

Elmondta: szerdán 527 esetben léptek fel a rendőrök azért, mert közterületen valaki nem viselt maszkot. 164 embert figyelmeztettek, 210-en helyszíni bírságot kaptak, 153-at pedig feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és várakozóhelyein 32, míg a kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontok területén 47 ember ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megszegése miatt szerdán.

Kiss Róbert közölte: a boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 847 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 215 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 632-szer pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Szerdán a vendéglátóhelyekre vonatkozó szigorúbb szabályok megsértése miatt nem kellett intézkedni. Az üzemeltető rendelkezési körébe tartozó szabályok megszegése miatt egy rendőri intézkedés történt. Az üzemeltető felelősségét hatósági közigazgatási eljárásban vizsgálják, a vendéglátóhelyet nem zárták be - mondta az alezredes.

Szerdán a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 260 ember ellen intézkedtek a rendőrök. Ezzel a kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi hatályba lépése óta 48 539-re nőtt a szabályokat be nem tartók száma - tette hozzá.

Az elmúlt napon 62 rendőri intézkedésre volt szükség a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 13 251-szer intézkedtek.

Beszámolója szerint keddhez képest szerdán mintegy négyezerrel többen kerültek hatósági házi karanténba. Szerdán 7893 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 46 302-en vannak hatósági házi karanténban. Aznap 17 270 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök hatósági házi karanténban lévőket. Közülük 4455-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - tájékoztatott az alezredes.

Kiss Róbert a járvány elleni védekezés egyik alappillérének nevezte, hogy aki hatósági házi karanténba kerül, tartsa be a rá vonatkozó szabályokat.

MTI